Зеленський не піде на прямі переговори з ОРДЛО, якщо це буде умовою зустрічі з Путіним, - Кулеба

Президент України Володимир Зеленський не буде вести прямі переговори з ОРДЛО заради зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це розповів в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чи відбудеться зустріч лідерів двох країн, якщо Путін запропонує Зеленському зустрітися перед цим з представниками ОРДЛО, міністр відповів: "По-перше, президент України не буде зустрічатися невідомо з ким. Це я кажу про представників так званих "Л/ДНР". Їхнє місце визначене – лише в ТКГ в статусі запрошених осіб. По-друге, зараз місце зустрічі не обговорюється. Є певні контакти, намагання узгодити порядок денний зустрічі, але до географії ще не дійшли".

Кулеба зазначив, що організувати зустріч Зеленського і Путіна буде надзвичайно складно."Але якщо ми побачимо, що ми на цій зустрічі дійсно зможемо вирішити питання, необхідні для припинення війни в Україні, російської агресії проти України й відновлення нашої територіальної цілісності, ми, безумовно, не пожалкуємо сил, щоб така зустріч відбулася", - наголосив він.

Читай е на "Цензор.НЕТ": Кулеба о переговорах Путина и Байдена: Мы не допустим никаких договоренностей по Украине за нашей спиной

Видання зазначає, що раніше ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що Кремль може висунути Володимиру Зеленському умову - заради зустрічі з Володимиром Путіним провести переговори з ОРДЛО.