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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Зеленський не піде на прямі переговори з ОРДЛО, якщо це буде умовою зустрічі з Путіним, - Кулеба

Зеленський не піде на прямі переговори з ОРДЛО, якщо це буде умовою зустрічі з Путіним, - Кулеба

Президент України Володимир Зеленський не буде вести прямі переговори з ОРДЛО заради зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це розповів в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чи відбудеться зустріч лідерів двох країн, якщо Путін запропонує Зеленському зустрітися перед цим з представниками ОРДЛО, міністр відповів: "По-перше, президент України не буде зустрічатися невідомо з ким. Це я кажу про представників так званих "Л/ДНР". Їхнє місце визначене – лише в ТКГ в статусі запрошених осіб. По-друге, зараз місце зустрічі не обговорюється. Є певні контакти, намагання узгодити порядок денний зустрічі, але до географії ще не дійшли".

Кулеба зазначив, що організувати зустріч Зеленського і Путіна буде надзвичайно складно."Але якщо ми побачимо, що ми на цій зустрічі дійсно зможемо вирішити питання, необхідні для припинення війни в Україні, російської агресії проти України й відновлення нашої територіальної цілісності, ми, безумовно, не пожалкуємо сил, щоб така зустріч відбулася", - наголосив він.

Читай е на "Цензор.НЕТ": Кулеба о переговорах Путина и Байдена: Мы не допустим никаких договоренностей по Украине за нашей спиной

Видання зазначає, що раніше ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що Кремль може висунути Володимиру Зеленському умову - заради зустрічі з Володимиром Путіним провести переговори з ОРДЛО.

Зеленський (23659) перемовини (2848) путін (23746) Донбас (22354) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+13
Чудовий результат матчу!
Бельгія трахнула "вЯлікую" Кацапію!
3 : 0 ! 😀👍🏼👍🏼👍🏼
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13.06.2021 01:01
+8
оглянись назад міністре - побачиш слід просраного міжнародного престижу України твоїми паханами
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13.06.2021 01:12
+6
мы, безусловно, не пожалеем сил, чтобы такая встреча состоялась"Источник: https://censor.net/ru/n3271062
И воду в Крым тоже не "пожалеем"?
Все чаще мучаюсь вопросом : в какой стране... НЕТ !!! для какой страны они здесь живут?!!!
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13.06.2021 01:08
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Чудовий результат матчу!
Бельгія трахнула "вЯлікую" Кацапію!
3 : 0 ! 😀👍🏼👍🏼👍🏼
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13.06.2021 01:01 Відповісти
мы, безусловно, не пожалеем сил, чтобы такая встреча состоялась"Источник: https://censor.net/ru/n3271062
И воду в Крым тоже не "пожалеем"?
Все чаще мучаюсь вопросом : в какой стране... НЕТ !!! для какой страны они здесь живут?!!!
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13.06.2021 01:08 Відповісти
Для Израиля.
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13.06.2021 07:25 Відповісти
Як будь яка нація, серед євреїв, звісно є і сміття. Але тищенкі, зе, єрмаки, та решта покидьків з'явились на банковій завдяки 73 дупоголовим українцям? Навіть зараз є 30% істот, що хочуть обрати зелайно
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13.06.2021 13:00 Відповісти
Кульбаба розпису ься за Зєлєнского. Запитання:Чому це не скаже сам Зєлєнскій? Не в собі? В нірвпні? Звідки Кульбаба знає те, щ думає Зєлєнскій? Єрмак сказав?
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13.06.2021 01:10 Відповісти
Зеленский не пойдет на прямые переговоры с ОРДЛО, если это будет условием встречи с Путиным, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7726
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13.06.2021 01:23 Відповісти
Тавк вот ты какой,избиратель найвелычнишого !!!
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13.06.2021 07:35 Відповісти
зеленське нічого не думає, неспроможній!
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13.06.2021 13:01 Відповісти
Кулебяка розхрабрылася
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13.06.2021 01:10 Відповісти
оглянись назад міністре - побачиш слід просраного міжнародного престижу України твоїми паханами
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13.06.2021 01:12 Відповісти
щоб у цій ситуаціїї зберегти обличча профі дипломата треба вчасно було піти з цієї ЗЕнемаєслів
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13.06.2021 01:14 Відповісти
Вот блин удивительно! Их для этого во власть и задвинули, ваще-то.
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13.06.2021 01:15 Відповісти
але ж ЗЕ гівно відпливе а кулеба типу дипломат що робитиме?
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13.06.2021 01:21 Відповісти
Они одноразовые.
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13.06.2021 01:22 Відповісти
За последние 7 лет весь дип.корпус страны προςραλи.
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13.06.2021 07:27 Відповісти
Все эти убогие, работающие на говнокомандующего, бубочку оманского, получили ЗЕленую метку, от которой они уже не отмоются никогда.
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13.06.2021 07:40 Відповісти
Во власть этих зебанутых выдвинуло стадо тупых дебилов, которым бубочка обещал конец
Конец эпохи своей бедности. А этил лошарам, которые его выбрали, бубочка разрешает подержаться за тот самый конец. ЗЕленый.
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13.06.2021 07:38 Відповісти
Ошибаешься. Во власть этих зэбанутых выдвинул достаточно узкий круг не глупых и довольно богатых людей. А стадо тупых дебилов использовали, как это обычно и бывает со стадом тупых дебилов. Такая же история, с той же целью, по той же технологии и теми же людьми была реализована в США в виде Трампа. Вторая твоя ошибка в том, что ты думаешь, что потерпевший вiслюк чего-то там решает/разрешает. Это часть того же дебильного стада, но которое используют более персонифицировано и его лучше кормят.
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13.06.2021 10:27 Відповісти
Какой умный посоветуег говноралиссимусу высадить 1 000 000 000 деревьев за 3 года? это явный признак шизофрении. А закон об олигархах? Эту кучку ЗЕленых фекалий затаскают по судах и привселюдно поставят раком.
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13.06.2021 10:36 Відповісти
Если учесть первоначальный план, по которому зэбилов задвигали во власть, то всё становится логичным. А задвигали их для того, чтоб сломать патриотический дух Украинцев, сеять хаос и, по плану максимум, преподнести Украину х-йлу на блюде, по плану минимум, подготовить почву для триумфа ОПЗЖ. И с тем, и с другим они справляются плохо, но стараются, и это очевидно.
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13.06.2021 10:41 Відповісти
а що Зезюлька може сказати ,його пре ,більшого не тре ...)) G-7 в загалі все без України ,кому тре такий як Зе ? навіть у кулуарах,тотальний світовий сором, це ж не Петро ,якого не очікувано прийняли на такій зустрічі у 2014 році, та всіх змусив послухати те шо ніхто не хотів про війну в Україні, а Зелічка рилом занюханим не вийшов, для таких дій ,оце тільки щоб під ...йла підстелитися ...
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13.06.2021 01:21 Відповісти
То что у бубочки занюханое рыло ты точно сказал. А как иначе, если он каждое утро нюхает аргентинскую муку. Да и голос у него какой-то петушинный.
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13.06.2021 07:43 Відповісти
А тем временем оборонный бюджет НАТО увеличен до 1 триллиона 174 миллиардов 240 миллионов долларов.... пздц...говорите кацапы потянут гонку вооружений ?! не смешите...
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13.06.2021 01:30 Відповісти
пойдет, он же в глаз куйлу хочет, любые условия ради пиара...
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13.06.2021 01:31 Відповісти
А якщо треба буде воду в Крим?
А якщо мовний закон скасувати?
А якщо відмовитись від НАТО, Євросоюзу?
Наер вова ти сюди заліз???
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13.06.2021 01:46 Відповісти
Зеленский не пойдет на прямые переговоры с ОРДЛО, если это будет условием встречи с Путиным, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2815
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13.06.2021 02:01 Відповісти
И этот дрыщ тоже хочет прогнуться перед Куйлом. Главное, пусть прикупит хатынку на кацапии, чтобы было куда бежать.
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13.06.2021 07:45 Відповісти
шо поза шо взгляд - вылитый ленин.........
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13.06.2021 08:10 Відповісти
пойдет, зря оно пилинг интимной зоны делало...
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13.06.2021 03:50 Відповісти
Если ермак распорядится - побежит, не то, что пойдет. Идиоты выбрали пустое место. 5 лет - неоправдано длинный срок.
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13.06.2021 06:07 Відповісти
Звичайно, що не піде бо "поведуть" як бичка.
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13.06.2021 07:12 Відповісти
Взагалі то кульоба, це - густий куліш.......
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13.06.2021 07:20 Відповісти
Каша-размазня
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14.06.2021 00:57 Відповісти
Уже и Кулеба понимает, что от Зели можно ожидать всего чего угодно.
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13.06.2021 07:24 Відповісти
Не переживайте, на эти переговоры пойдёт Германия, когда будет писать официальное прошение о помиловании Пратосевича в ЛНР!
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13.06.2021 07:51 Відповісти
На прямые не пойдет?? А не на прямые?? Все эти соросята у власти конченные дебилы!!!!!!!!!!!
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13.06.2021 07:55 Відповісти
Во умище! Прямо в корень смотрите! Еще не забудьте про мировую закулису, массонов и загнивающий запад, будет почти полный набор русского идиотизма.
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13.06.2021 13:11 Відповісти
за Крым низззя за дыру нинадо.... и за шож тогда тереть будут ??? шо вован откатит вовику
за капитуляцию ???
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13.06.2021 08:09 Відповісти
Минский договор тоже ,своего рода,капитуляция.
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13.06.2021 09:10 Відповісти
Та ви шо...Нізя так! Нізя казати в голос, що саме "мінські договорняки" Свиночолого - це визнання Україною клоак Домбаса в їх нинішніх кордонах, що є фактично капітуляція. У Свиночолого виключно потужні перемоги, а котопуляції виключно у Бубочки.
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13.06.2021 09:21 Відповісти
Нестор Звиздописец -Тупочолий
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14.06.2021 00:56 Відповісти
Украине не нужно ( категорически) ни то ни другое. Те кто "представляют ОРДЛО" наемники оккупантов, а Путин враг, агрессор и оккупант который вообще по сути не признает независимую Украину ( не только по факту ее существования но лишает ее суверенного права самой решать свою судьбу), нарушил межгосударственный большой договор, буцдапештские договоренности, все международные законы и правила. Кроме того он заявлял что Крым уже не обсуждается. Тогда о чем можно говорить. Первым условием переговоров должно быть полное возвращение Украине Крыма и Севастополя без всяких условий, а вторым вопросом возвращение ОРДЛО тоже без всяких условий. Именно в таком порядке. Если этого нет, встреча Зе и Пу не имеет ни какого смысла, ну разве что принуждение к капитуляции. Ябупович тоже что то собирался подписать с ЕС.. но потом его вызвали на " переговоры" в ангар на военно- воздушной базе и сделали предложение от которого он не смог отказаться, как говорят после возвращения его вообще нельзя было узнать... А уж Зелю , Путин съест и не поморщится, или обработает так что тот будет согласен на все..Да бог бы с ним.. Но на кой такой поворот Украине.
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13.06.2021 09:22 Відповісти
Я понял,Андерсен это для того,чтобы сказки рассказывать?Правда?Если даже Байден не захотел встречаться с пуйлом в Москве,то Зе обязательно поедет?Мозги есть?Сывочолого нагнули градами и танками,и то встреча была только в Минске под присмотром и Германии и Франции.Сказочник...
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13.06.2021 20:56 Відповісти
и на яйца наступил и по грудаку кацапа влепил настоящий красно-черный бандеровец ЛукакуЗеленский не пойдет на прямые переговоры с ОРДЛО, если это будет условием встречи с Путиным, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5829Зеленский не пойдет на прямые переговоры с ОРДЛО, если это будет условием встречи с Путиным, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2569
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13.06.2021 10:13 Відповісти
Кулеба, Не кажи гоп ...
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13.06.2021 19:37 Відповісти
 
 