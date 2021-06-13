Меркель про "Північний потік-2": Німеччина і США знайдуть хороший шлях, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу
Канцлер ФРН Ангела Меркель на зустрічі з президентом США Джо Байденом в рамках саміту G7 обговорила ситуацію навколо газопроводу "Північний потік-2".
Про це Меркель розповіла на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми коротко обговорили тему "Північного потоку 2". Ви знаєте, що ведуться переговори німецьких експертів з американським урядом. Вважаємо, що ми знаходимо добрий шлях… Важливо, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу", - заявила канцлер.
За її словами, атмосфера перемовин сприяє співробітництву.
Меркель додала, що під час бесіди з американським лідером обговорювалася його майбутня зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, а також саміт НАТО та ситуація в Афганістані.
Це перша зустріч Меркель з Байденом після обрання його президентом Сполучених Штатів Америки. Канцлер ФРН збирається з візитом до США 15 липня - як очікується, тема Nord Stream 2 стане однією з основних під час переговорів у Вашингтоні.
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Я, млять, подскажу тебе правильный путь. Принимай закон Германии "СП-2 работает только при условии прокачки через Украину 9 млрд кубов в год. das Ende."
Потужність
На вході в ГТС - 281 млрд куб. м
На виході з ГТС - 146 млрд куб. мТвоїх 9 лярдів навіть не вистачить на обслуговування
А твоя "Дарагая Меркель!" хоче тримати ГТС України, як страховку.
У випадку аварії на потоках половина Європи замерзне
Подарят нам СП-2?