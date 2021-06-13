Меркель про "Північний потік-2": Німеччина і США знайдуть хороший шлях, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу

Канцлер ФРН Ангела Меркель на зустрічі з президентом США Джо Байденом в рамках саміту G7 обговорила ситуацію навколо газопроводу "Північний потік-2".

Про це Меркель розповіла на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми коротко обговорили тему "Північного потоку 2". Ви знаєте, що ведуться переговори німецьких експертів з американським урядом. Вважаємо, що ми знаходимо добрий шлях… Важливо, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу", - заявила канцлер.

За її словами, атмосфера перемовин сприяє співробітництву.

Також читайте: Вітренко: Штати можуть зупинити "Північний потік 2" просто зараз

Меркель додала, що під час бесіди з американським лідером обговорювалася його майбутня зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, а також саміт НАТО та ситуація в Афганістані.

Це перша зустріч Меркель з Байденом після обрання його президентом Сполучених Штатів Америки. Канцлер ФРН збирається з візитом до США 15 липня - як очікується, тема Nord Stream 2 стане однією з основних під час переговорів у Вашингтоні.