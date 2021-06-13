У 24 школах України немає доступу до інтернету, в 2019-му таких було 420, - Шкарлет
З вересня 2019 року в Україні "на 94% зменшилася кількість закладів середньої загальної освіти, які не підключені до інтернету взагалі".
Про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.
В Україні станом на квітень 2021 року 24 школи не мають доступу до інтернету.
"Закарпатська область – 17 шкіл, Львівська - 3, Полтавська – 1, Хмельницька область – 3. Це взагалі немає інтернету. Всі інші – можна говорити про якість інтернету, про його спроможність надати певну інформацію або здійснювати доступ до інтернету", – сказав Шкарлет.
За словами міністра, за майже два роки (від вересня 2019-го) "на 94% зменшилася кількість закладів середньої загальної освіти, які не підключені до інтернету взагалі".
"Їх було 420, а на сьогодні 24. На 40% зменшилася кількість закладів загальної середньої освіти, які мають швидкість дротового інтернету менше ніж 30 мегабіт. Тобто прогрес є, держава це робить. І в цілому навіть по Міносвіти є цільова субвенція на запобігання впливам пандемії COVID-19, яка дозволяє саме цифровізацію: придбання ноутбуків, гаджетів для закриття прогалин у дистанційному навчанні саме в частині спеціальних пристроїв", – наголосив Сергій Шкарлет.
У квітні у відповідь на запит Радіо Свобода щодо доступності інтернету в школах наводили ті ж цифри, що і міністр в актуальному інтерв’ю. Тоді в МОН додали, що загалом в Україні функціонує 14 тисяч 873 заклади загальної середньої освіти.
У 2020 році Дитячий фонд Організації об’єднаних націй ЮНІСЕФ повідомив, що щонайменше третина школярів у світі – 463 мільйони дітей – не змогли отримати доступ до дистанційного навчання, коли через COVID-19 довелося закрити школи.
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Читаю как новости из Центральной Африканской Республики или Северной Кореи
"Питали у конюха, чому кінь сдох. Сіна нема, овса нема, ось і конюуй"
Тобто,порівнюють не загальну кількість під'єднаних до інтернету по роках,а відсоток під'єднаних, від непід'єднаних.
А от аферист Фьодоров просить ще грошей на підключення.
https://mind.ua/news/20215833-mincifri-sprostuvalo-slova-shkarleta-pro-dostupnist-internetu-u-shkolah Мінцифри спростувало слова Шкарлета про доступність інтернету у школах Замість озвучених Шкарлетом 74 шкіл, що не мають підключення до інтернету, Мінцифри заявляє про 6 000
То есть, скорость интернета 40 мегабит - это зебилы записывают в достижения?
мы очень любим сказки...
Всё!
Жена вон с весами через смарт общается. Они вопросы задают, пока не ответишь вес не показывают.
А электрический чайник, при наличии паров алкоголя, не обслуживает. В кастрюльке приходится с похмелья кофе кипятить.
30 лет стоит недострой на Львовской площади - позорище !!!!
Пусть Шкарлет расскажет чем кормят детей и как заботятся об их здоровье и безопасности .
Сколько видеонаблюдений в школах, как охраняют школы, сколько туалетов в сельских школах на улице ,
Немытой Орде ваши б проблемы
Прошла зима настало лето - спасибо партии за это!
РЫГИ ВСЕГДА ОСТАЮТСЯ РЫГАМИ
- мерс Подкопаевой передавил стаю утят специально !!!!
https://youtu.be/0M1RPkNnjc0 https://youtu.be/0M1RPkNnjc0
прошу распространить это видео
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- А если взять поэтажно весь объем работ, выполненный нашим СМУ за этот квартал и поставить этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня, или втрое выше, чем знаменитая "Нотр дам де пари",что в переводе означает "Собор Парижской Богоматери".
- Какой-какой матери?
- Парижской. Бога... матери...