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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу 9 обстрілів, втрат немає. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів і гранатометів, - ООС

За минулу добу 9 обстрілів, втрат немає. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів і гранатометів, - ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, з метою подальшого звинувачення української сторони у порушенні режиму припинення вогню. Так, протягом минулої доби, 12 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поблизу Водяного, на Приазов'ї, ворог тричі відкривав вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки окупанти обстрілювали українські позиції з підствольних гранатометів.

"У районі населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Луганського противник здійснював обстріл наших позицій з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У бік Причепилівки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - підкреслюють в штабі.

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Також повідомляється, що поблизу Новотошківського окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Крім цього, на півночі Луганської області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавили засобами РЕБ. Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

"Станом на 7 ранку 13 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - уточнили в штабі.

бойовик (3414) обстріл (28183) тероризм (2864) Донбас (22354) операція Об'єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
Сподіваємось, що втрат справді нема...
Зелене перемир'я триває....
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13.06.2021 08:12
+3
За минулу добу 9 обстрілів, втрат немає. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 7572
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13.06.2021 08:33
+3
Тут у нас мальчик в трусиках 33 лет отроду заблудился.

https://real-vin.com/vsu-vzjali-v-plen-terrorista-lnr-video

За минулу добу 9 обстрілів, втрат немає. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 7848
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13.06.2021 09:23
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Сподіваємось, що втрат справді нема...
Зелене перемир'я триває....
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13.06.2021 08:12 Відповісти
Та я не надто впевнена.
Бо статистику викривлюють, фальсифікують. Щоб прикрити злочин Зе і футіна.
Наприклад - підірвався на фугасі чи невідомому пристрої - це не бойова травма, а невміле поводження зі зброєю.
До того, ж не враховують відтерміновані втрати, тобто померлих після травм та поранень.
Цифри, які подають, і реальні дуже різняться.
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13.06.2021 09:30 Відповісти
На жаль , так і є...
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13.06.2021 09:50 Відповісти
За минулу добу 9 обстрілів, втрат немає. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 7572
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13.06.2021 08:33 Відповісти
Тут у нас мальчик в трусиках 33 лет отроду заблудился.

https://real-vin.com/vsu-vzjali-v-plen-terrorista-lnr-video

За минулу добу 9 обстрілів, втрат немає. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 7848
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13.06.2021 09:23 Відповісти
уті ж путі...чиясь дєтка - потєряшка
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13.06.2021 09:28 Відповісти
Уничтожили все трамваи.
Будут строить метро

За минулу добу 9 обстрілів, втрат немає. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 3136
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13.06.2021 09:37 Відповісти
Для пущего эффекта могли бы инсценировать уничтожение ДРГ, вата любит такие фейки.
За минулу добу 9 обстрілів, втрат немає. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 3856
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13.06.2021 09:41 Відповісти
Между первой мразью и второй
перерывчик небольшой.

За минулу добу 9 обстрілів, втрат немає. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів і гранатометів, - ООС - Цензор.НЕТ 8083
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13.06.2021 09:46 Відповісти
Пропонується дефініція "російсько-окупаційна армія" (роа).
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14.06.2021 13:10 Відповісти
 
 