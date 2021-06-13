За минулу добу 9 обстрілів, втрат немає. Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів і гранатометів, - ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, з метою подальшого звинувачення української сторони у порушенні режиму припинення вогню. Так, протягом минулої доби, 12 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поблизу Водяного, на Приазов'ї, ворог тричі відкривав вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки окупанти обстрілювали українські позиції з підствольних гранатометів.

"У районі населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Луганського противник здійснював обстріл наших позицій з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У бік Причепилівки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - підкреслюють в штабі.

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Також повідомляється, що поблизу Новотошківського окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Крім цього, на півночі Луганської області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавили засобами РЕБ. Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

"Станом на 7 ранку 13 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - уточнили в штабі.