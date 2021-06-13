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Новини
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Байден дасть "жорсткий сигнал" Путіну через агресію проти України і кібератак РФ, - NBC

Байден дасть

Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав "жорсткий сигнал" Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт відбудеться в двох форматах - "ширшому і вужчому".

Про це повідомляє телеканал NBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Джерела телеканалу не сказали, чи буде "зустріч віч-на-віч" без помічників і радників.

NBC повідомляє, що Байден має передати "жорсткий сигнал Путіну, на відміну від тих відносин, які продемонстрував колишній президент Дональд Трамп".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після саміту з Байденом Путін самостійно поспілкується із кремлівським пулом та іншими ЗМІ, - Пєсков

Стверджується, що Джо Байден проводить зустрічі з союзниками, щоб продемонструвати російському президенту "єдиний фронт проти його згубної поведінки".

За інформацією телеканалу, американський президент має намір обговорити кібератаки, посилення російської агресії щодо України, порушення прав людини та втручання у вибори.

Також Джо Байден планує торкнутися тем, за якими дві країни можуть працювати разом. Наприклад, контроль над озброєннями та зміна клімату.

агресія (1194) Байден (2883) путін (23746) хакер (1345) Женева (52) кібербезпека (1161)


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Топ коментарі
+19
- Вы знаете, доктор, такое странное дело, я все время беззвучно пукаю. На работе, дома, в транспорте само-собою безвучно получается. Бывает очень даже, но всегда тихо. Даже вот сейчас, с Вами разговаривая, я 3 раза беззвучно пукнул. Что мне делать?
Доктор:
- Для начала займемся вашими проблемами со слухом.
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13.06.2021 08:17
+12
Байден даст "жесткий сигнал" Путину из-за агрессии против Украины и кибератак РФ, - NBC - Цензор.НЕТ 2279
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13.06.2021 08:39
+11
один удар в ухо заменит многочисленные сигналы
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13.06.2021 08:22
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Столько громких фраз... Долго они еще себя будут накачивать психологически? Может нет смысла так явно демонстрировать свою позицию перед встречей?
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13.06.2021 08:13 Відповісти
Всё ювелирно продумано. Байден опытный политик и дипломат ,только он
сможет укротить директора ФСБ и противостоять ему .
Настрой у него правильный ,результативной ,успешной встречи ему с путиным !

.
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13.06.2021 09:23 Відповісти
да бросьте (зеваю)
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13.06.2021 09:27 Відповісти
Україна поверне Мотор Січ китайцям і дасть потужний сигнал адміністрації Байдена що та просрала свій вплив на Україну!
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13.06.2021 09:38 Відповісти
У американцев все очень плохо со стратегией (да и тактикой тоже). Не стоит так слепо ими восхищаться...
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13.06.2021 11:21 Відповісти
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13.06.2021 12:02 Відповісти
- Вы знаете, доктор, такое странное дело, я все время беззвучно пукаю. На работе, дома, в транспорте само-собою безвучно получается. Бывает очень даже, но всегда тихо. Даже вот сейчас, с Вами разговаривая, я 3 раза беззвучно пукнул. Что мне делать?
Доктор:
- Для начала займемся вашими проблемами со слухом.
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13.06.2021 08:17 Відповісти
Зачем давать сигналы, дави санкциями по всем фронтам и сами прибегут.
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13.06.2021 08:19 Відповісти
один удар в ухо заменит многочисленные сигналы
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13.06.2021 08:22 Відповісти
Надо соблюсти последовательность ,всему своё время.
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13.06.2021 10:18 Відповісти
один удар в печень заменяет три бокала пива
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13.06.2021 13:26 Відповісти
Жесткие сигнал говорите... Если это будет выражено в вставленом в очко и открытом зонтике, то да, будет почти жестко!
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13.06.2021 08:22 Відповісти
А по факту ВВХ опоздает на 2 часа, и все его будут ждать!
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13.06.2021 08:25 Відповісти
Не думаю, що чекатимуть. Просто зустрічі не буде, а будуть санкції+санкції+...
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13.06.2021 18:16 Відповісти
Подудеть? Жестко. Как Ахмедов в 2014 году? При этом дав достроить газопровод.
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13.06.2021 08:26 Відповісти
Таки да. Гудів о 12-00 ще і в 15 році.
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13.06.2021 08:46 Відповісти
Байден даст "жесткий сигнал" Путину из-за агрессии против Украины и кибератак РФ, - NBC - Цензор.НЕТ 2279
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13.06.2021 08:39 Відповісти
І грала Бельгія на повному розслабоні думав 4 вколошматять
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13.06.2021 08:54 Відповісти
Ще не вечір, декому вдують не менше
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13.06.2021 09:12 Відповісти
Байден дасть "жорсткий сигнал" Путіну через агресію проти України і кібератак РФ, - NBC - Цензор.НЕТ 9736
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13.06.2021 10:32 Відповісти
это же не ватникам ******
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13.06.2021 18:02 Відповісти
вообще не удивительно, там лукаку дороже всех кацапов вместе взятых
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14.06.2021 23:48 Відповісти
Да лучше пристрелил бы ковбой кремлёвского окурка и зарыть на месте под забором.
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13.06.2021 08:48 Відповісти
Из ракетницы в голову
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13.06.2021 08:52 Відповісти
словами "жесткими" сигналы он давал рашисту , ну а делами он его поощерял
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13.06.2021 09:01 Відповісти
Очередной клоун в белом домике,сигналы бывают жесткими,может еще он будет толстый и страшный?ботоксу нужны условия,а если не выполнит - отключение от свифта,запрет на торговлю ворованными у сибиряков нефтью и газом и конфискация капиталов.
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13.06.2021 09:07 Відповісти
У сибиряков спрашивал?)))
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13.06.2021 13:47 Відповісти
Сибиряки презирают московских пиявок,а вот ты почему стесняешься своей власовской тряпки?
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13.06.2021 15:28 Відповісти
: )
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13.06.2021 18:03 Відповісти
Ну какое отключение свифта после потенциального увеличения транзита газа на 55 млрд кубм по СП-2? Сколько это в долларах понимаете? Предлагаете ЕС платить кэшем по предоплате и быть готовыми к обморожению конечностей где-нибудь в январе если вдруг чемоданы с наличостью не поступят к дедлайну? Или ЕС дать возможность России отладить свою систему международных платежей? Уже 2 трубоукладчика построили им по-быстрому - наверное займут их прокладкой очередных коммуникаций для Крыма после постройки линии А СП-2
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14.06.2021 01:46 Відповісти
Все хорошо,только почему ты стесняешься своей власовской тряпки?
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14.06.2021 15:04 Відповісти
Пришли свои данные приглашу тебя к себе и письмо напишу в посольство что гарантирую твое бесплатное проживание и еду... только максимум на неделю... все-таки я не настолько добрый чтобы свозить тебя на экскурсию в Лас-Вегас
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14.06.2021 20:34 Відповісти
Хахаха,мордвинская шавка свистит про ЛасВегас,твоя вотчина чита,махачкала,магадан и стерлитамак,нюхни трупного запаху в мавзолее и остынь,и не забывай - твой путин убийца и педофил.
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14.06.2021 21:07 Відповісти
И это ваш ответ на чистосердечное приглашение? И вы хотите чтобы мы вас приняли в НАТО? Anyway... наши двери все равно открыты для настоящих патриотов Украины, а жлобов везде хватает 😉
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14.06.2021 21:12 Відповісти
Мордвиньчик пригласить чистосердечно,украинского патриота,может только в свой гулаг или на тот свет,так что не юли и набирайся смелости выходить под своим флагом хоть он и позорная прогитлеровская тряпка.
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14.06.2021 21:22 Відповісти
Путин их раком, а они ему сигналы...
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13.06.2021 09:25 Відповісти
він вже дав "жорсткий сигнал"-скасував санкції проти "північного потоку".Мабуть у путлера є компромат на байдена.
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13.06.2021 09:26 Відповісти
Байден начебто сказав, що після самміту може й передумати.
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13.06.2021 18:20 Відповісти
Головне щоб не впав на трапі літака та не забув про що говорити.
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13.06.2021 09:29 Відповісти
А Трамп - путинский щенок.
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13.06.2021 09:35 Відповісти
"Жесткий сигнал" - это КАК!?? Симофорить руками и моргать правым, а потом левым глазом!? ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА С УБИЙЦЕЙ и международным преступником - это уже поражение и БЕСПРИНЦИПНОСТЬ!
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13.06.2021 09:41 Відповісти
Это поставит убийцу на колени перед всем цивилизованным миром !
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13.06.2021 10:09 Відповісти
Он его арестует и поставит на колени? Или вы бредите?
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13.06.2021 10:52 Відповісти
Неужели не понятно ,что не в прямом смысле ?
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13.06.2021 12:25 Відповісти
Вы явно бредите. В переносном смысле.
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13.06.2021 12:43 Відповісти
А вы в прямом.
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13.06.2021 13:17 Відповісти
ДЖО а можно сразу пи_дюлями ???
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13.06.2021 09:44 Відповісти
А самому Байдену об этом сказали ?
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13.06.2021 09:53 Відповісти
Построит Северный поток-3 ? Не ?
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13.06.2021 09:55 Відповісти
Жестка построить. И сдать Макшании. Уже готовый
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13.06.2021 10:53 Відповісти
Не надо выдавать желаемое за действительное!
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13.06.2021 10:07 Відповісти
Байден даст "жесткий сигнал" Путину из-за агрессии против Украины и кибератак РФ.

Я бы сказал - жесточайший.

Байден дасть "жорсткий сигнал" Путіну через агресію проти України і кібератак РФ, - NBC - Цензор.НЕТ 9269
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13.06.2021 10:21 Відповісти
А вовка слушает, да никого не слушает. А может, и не слушает - зачем?
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13.06.2021 10:23 Відповісти
Горн не забудь прочистити,перед тим як сигнали даватимеш.Ще одні клоуни на світовій арені з'явились...Хіба що випросиш у ***** ще декілька газових відсотків за здачу України,все чим ти там будеш займатися
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13.06.2021 10:39 Відповісти
Жестким был бы ответ на провокации Вовы Пу - это размещение военной базы США на территории Сумской области и размещение там пусковых установок с крылатыми ракетами. А так ето - умиротворение агрессора и уступки террористу.
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13.06.2021 10:56 Відповісти
Вовка Пуйло понимает только один сигнал.
Байден дасть "жорсткий сигнал" Путіну через агресію проти України і кібератак РФ, - NBC - Цензор.НЕТ 278
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13.06.2021 11:00 Відповісти
Ой вей! Один вже гудів на бамбасі! Ми знаємо в що вилилось. Тепер байда буде ***** на сопілці грати!
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13.06.2021 11:23 Відповісти
Рижий посилав Європу на..... Местечкові перці з Брайтон Біч хлопали і гоготали.Байден, навпаки, проводить зустрічі. Навіть головний на даний час угро фінн Орбан і той притих і крепко. фюрер залишається на одинці з Байденом. Рейхслейтери стали в "стойку", зявились Суркови та пр. В Україні різко перераховують ряди пятої колони, вона вже починає працювати ліктями. Зараз зявляться всякі Деревянки, Єгорки. Борис заявив про створення нової партії. Медведчука вишибли, свято место пусто не буває. Все стане ясно 17 червня 2021 року.
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13.06.2021 12:21 Відповісти
Только я сомневаюсь, что они вообще вспомнят об Украине?
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13.06.2021 13:26 Відповісти
А с какого они должны об Украине вспоминать?)
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13.06.2021 14:01 Відповісти
А... я зрозумів "тактику"... сигналом (7 років сигналять вже), тим більше жорстким, оглушити або осліпити сина сатани *****-путєна й змусити піти з поста сцаря рф. "Многахадовачка"...
А луку зразу без сігналів притисли по повній....
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13.06.2021 13:29 Відповісти
та поздно уже сигналить, этих сигналов уже столько что они превратились в шум. Давно пора просто молча бить в хлебало.
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13.06.2021 15:43 Відповісти
Жёсткий фингал и подсрачник.
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13.06.2021 16:33 Відповісти
Не кажи "гоп", поки не перескочиш! От коли дасть Байден той сигнал, тоді й обговорювати будете. А то як би все не звелося до чергової стурбованості.
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13.06.2021 16:36 Відповісти
Это напоминает историю когда на известный женский орган пытались приделать дверцы с замочком...
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13.06.2021 19:57 Відповісти
Будет высказана крайне жесткая озабоченность?
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13.06.2021 21:18 Відповісти
кацапские козлины не понимают сигналов, лучше многократно усилить санкции, разместить у нас несколько военных баз и дать нам оружие.
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13.06.2021 23:17 Відповісти
Кто то еще думает что США не заодно с пукиным? Этот кусок старого ... дал добро на газопровод . Завтра сдаст пукину европу за офшорные миллиарды. Крыса Хилари хозяйка бидона поймана на взятках от пути. Ей переводили деньги через Росатом.
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14.06.2021 01:11 Відповісти
Прям СВЧ-антенна какая-то, а не старик поломатый 😉
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14.06.2021 01:35 Відповісти
 
 