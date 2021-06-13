Байден дасть "жорсткий сигнал" Путіну через агресію проти України і кібератак РФ, - NBC
Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав "жорсткий сигнал" Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт відбудеться в двох форматах - "ширшому і вужчому".
Про це повідомляє телеканал NBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Джерела телеканалу не сказали, чи буде "зустріч віч-на-віч" без помічників і радників.
NBC повідомляє, що Байден має передати "жорсткий сигнал Путіну, на відміну від тих відносин, які продемонстрував колишній президент Дональд Трамп".
Стверджується, що Джо Байден проводить зустрічі з союзниками, щоб продемонструвати російському президенту "єдиний фронт проти його згубної поведінки".
За інформацією телеканалу, американський президент має намір обговорити кібератаки, посилення російської агресії щодо України, порушення прав людини та втручання у вибори.
Також Джо Байден планує торкнутися тем, за якими дві країни можуть працювати разом. Наприклад, контроль над озброєннями та зміна клімату.
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сможет укротить директора ФСБ и противостоять ему .
Настрой у него правильный ,результативной ,успешной встречи ему с путиным !
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Доктор:
- Для начала займемся вашими проблемами со слухом.
Я бы сказал - жесточайший.
А луку зразу без сігналів притисли по повній....