Байден дасть "жорсткий сигнал" Путіну через агресію проти України і кібератак РФ, - NBC

Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав "жорсткий сигнал" Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт відбудеться в двох форматах - "ширшому і вужчому".

Про це повідомляє телеканал NBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Джерела телеканалу не сказали, чи буде "зустріч віч-на-віч" без помічників і радників.

NBC повідомляє, що Байден має передати "жорсткий сигнал Путіну, на відміну від тих відносин, які продемонстрував колишній президент Дональд Трамп".

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Стверджується, що Джо Байден проводить зустрічі з союзниками, щоб продемонструвати російському президенту "єдиний фронт проти його згубної поведінки".

За інформацією телеканалу, американський президент має намір обговорити кібератаки, посилення російської агресії щодо України, порушення прав людини та втручання у вибори.

Також Джо Байден планує торкнутися тем, за якими дві країни можуть працювати разом. Наприклад, контроль над озброєннями та зміна клімату.