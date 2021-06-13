В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 857 нових випадків зараження, майже 700 осіб госпіталізовано
Станом на ранок 13 червня 2021 року в Україні зафіксовано 857 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 37 дітей і 17 медпрацівників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також за даними міністерства охорони здоров'я за минулу добу:
госпіталізовано – 684 особи;
летальних випадків – 33;
одужало – 1 652 особи;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 17 138 осіб,
методом ІФА – 4 226 осіб,
експрес-тестами – 9 893 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 223 558 осіб;
одужало – 2 127 337 осіб;
летальних випадків – 51 679;
проведено ПЛР-тестувань – 10 504 548.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.
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