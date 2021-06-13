В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 857 нових випадків зараження, майже 700 осіб госпіталізовано

Станом на ранок 13 червня 2021 року в Україні зафіксовано 857 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 37 дітей і 17 медпрацівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за даними міністерства охорони здоров'я за минулу добу:

госпіталізовано – 684 особи;

летальних випадків – 33;

одужало – 1 652 особи;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 17 138 осіб,

методом ІФА – 4 226 осіб,

експрес-тестами – 9 893 особи.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 223 558 осіб;

одужало – 2 127 337 осіб;

летальних випадків – 51 679;

проведено ПЛР-тестувань – 10 504 548.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.