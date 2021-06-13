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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 857 нових випадків зараження, майже 700 осіб госпіталізовано

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 857 нових випадків зараження, майже 700 осіб госпіталізовано

Станом на ранок 13 червня 2021 року в Україні зафіксовано 857 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 37 дітей і 17 медпрацівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за даними міністерства охорони здоров'я за минулу добу:

госпіталізовано – 684 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 857 нових випадків зараження, майже 700 осіб госпіталізовано 01 летальних випадків – 33;

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 857 нових випадків зараження, майже 700 осіб госпіталізовано 01 одужало – 1 652 особи;

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 857 нових випадків зараження, майже 700 осіб госпіталізовано 03 методом ПЛР – 17 138 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 857 нових випадків зараження, майже 700 осіб госпіталізовано 03 методом ІФА – 4 226 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 857 нових випадків зараження, майже 700 осіб госпіталізовано 03 експрес-тестами – 9 893 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вдруге за пів року завершено виплату "карантинних" 8 тисяч підприємцям, - Шмигаль

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 857 нових випадків зараження, майже 700 осіб госпіталізовано 06 захворіло – 2 223 558 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 857 нових випадків зараження, майже 700 осіб госпіталізовано 06 одужало – 2 127 337 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 857 нових випадків зараження, майже 700 осіб госпіталізовано 06 летальних випадків – 51 679;

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 857 нових випадків зараження, майже 700 осіб госпіталізовано 06 проведено ПЛР-тестувань – 10 504 548.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

карантин (18172) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 857 нових випадків зараження, майже 700 осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 4133
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13.06.2021 08:40 Відповісти
Ляшко пабіділ вірус?
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13.06.2021 08:42 Відповісти
В пуйлостані за місяць зникло 3,5 млн. привитих расіянців.
В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 857 нових випадків зараження, майже 700 осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 7792
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13.06.2021 09:04 Відповісти
Желаю, чтобы все! (с)
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13.06.2021 09:15 Відповісти
Раніше госпіталізовували близько 20% захварівших,а зараз майже 80%.Вам не здається.що зеленобридкі брешуть?
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13.06.2021 16:59 Відповісти
Кстати по поводу Вакцинации ... вчера пришли в один из центров - заполнили анкеты и сделали, ни украинского паспорта ни приложения Дія ничего не надо , потратили 10 минут , температуры нет, всё ок.
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13.06.2021 17:23 Відповісти
 
 