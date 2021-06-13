Шкарлет стверджує, що жодних підтверджень про порушення в дисертації Киви не надходило

Міністерство освіти і науки України не отримувало ніяких скарг на порушення в дисертації народного депутата Іллі Киви.

Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось сьогодні (12 червня. - Ред.) документи зайшли до Міністерства освіти на експертизу. Я точно впевнений, що фахівці міністерства і експертна рада зроблять професійну експертизу цієї дисертації. А далі будемо вирішувати на підставі фактів", - розповів Шкарлет.

Він підкреслив, що жодних заперечень з приводу дисертації Киви в Міносвіти не надходило.

"Заперечень в Міносвіти взагалі не надійшло. І навіть сьогодні, коли справа з дисертації надійшла, жодних фактів, нічого немає. Опір який? У соцмережах? Ну, воно завжди", - заявив міністр.

"Якщо у кого є якісь підтвердження одного, другого, третього, офіційно людина повинна підписатися, що у нього є, не просто з соцмереж кинути знеособлену інформацію, адже це анонімка об'єктивно", - додав він.

Зі свого боку журналіст проєкту Bihus.Info Данило Мокрик заявив, що заяву про порушення було передано в Міносвіти через кілька днів після захисту Кивою дисертації.

"Через кілька днів після захисту ми з юристами BIHUS.Info направили в Міносвіти заяву, в якій вказали на основні порушення в дисертації. З Міністерства отримали відповідь, що відомості будуть враховані", - написав він у соцмережі "Фейсбук".

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Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.