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Байден зустрівся із Макроном на саміті G7. Було обговорено політику щодо РФ і модернізацію НАТО, - Білий дім

Байден зустрівся із Макроном на саміті G7. Було обговорено політику щодо РФ і модернізацію НАТО, - Білий дім

Президент США Джо Байден і канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрілися в суботу, 12 червня, на полях саміту "Великої сімки". Також відбулася зустріч з лідером Франції Еммануелем Макроном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Білого дому.

За словами Байдена, зараз зв'язкок між США і Німеччиною міцніший, ніж будь-коли. Також він запросив Меркель відвідати Білий дім в липні.

"Сьогодні у мене була чудова зустріч з канцлеркою  Німеччини Ангелою Меркель. Зв'язки між нашими двома країнами міцніші, ніж будь-коли - і я радий вітати її в Білому домі в наступному місяці, щоб продовжити нашу роботу", - цитує Байдена пресслужба Білого Ддому.

Також лідери окремо обговорили будівництво "Північного потоку-2".

Президент США Джо Байден обговорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном модернізацію НАТО, а також політику щодо Росії і Китаю.

"Президент Байден і президент Макрон обговорили роботу з посилення і модернізації НАТО, а також тісна співпраця в області боротьби з тероризмом, в тому числі в Сахелі, й інші загальні пріоритети зовнішньої політики, такі як Китай і Росія", - йдеться в пресрелізі .

У повідомленні наголошується, що сторони підтвердили прихильність поглибленню зв'язків між двома країнами, а також прихильність трансатлантичному альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель про "Північний потік-2": Німеччина і США знайдуть хороший шлях, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу

Байден (2883) Меркель (1139) Макрон Емманюель (1449)


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Топ коментарі
+12
Байден встретился с Макроном на саммите G7. Обсуждалась политика в отношении РФ и модернизация НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8522
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13.06.2021 09:11
+10
ДИВИВСЯ Б І ДИВИВСЯ Б НА ЦЬОГО ЖУЧКА . . .
АЖ СЕРЦЕ ЗАВМИРАЄ, ВІД ЗАДОВОЛЕННЯ . . .

Байден встретился с Макроном на саммите G7. Обсуждалась политика в отношении РФ и модернизация НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7910
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13.06.2021 09:21
+8
мало кто обратил внимание, но в самом конце 2015 года, когда должна была состояться выплата по кредиту Януковоща (3 млрд баксов), а в рассиянских СМИ стоял вой, что Украина вот-вот должна объявить дефолт, потому что при наличии суверенного долга, денег от МВФ Украина не получит..
и вдруг(!!!) происходит не предсказуемое: Украина получает транш от МВФ, вой стоявший в рассиянских СМИ вдруг прекратился, а Путин в каком-то интервью обронил фразу, что "Иностранные партнеры ведут себя не предсказуемо и предвзято"..
я долго рылся в Интернетах пытаясь понять, что произошло?!
а произошло следующее: собрались большие пацаны(крупнейшие страны-доноры МВФ), и приняли решение о изменении Устава МВФ, разрешая выдавать кредитный транш, при наличии суверенного долга.. и это спасло Украину вто тяжелое время!
к чему это я?.. недавно лилиПутин обронил фразу, что НАТО может изменить свой устав для принятия Украины в свой состав, даже при наличии существующих в Украине проблем..
и кацапня это уже предвидит, памятую финт ушами с уставом МВФ.
всё будет Украина!
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13.06.2021 09:16
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Було собі НАТу особливо нікого не чіпало і нікуди не лізло, країни участниці навіть фінансування почали скорочувати. Але тут з НАТу почав боротися самі знаєте хто і вуаля в НАТу потекли ярди вічно зелених, почалася модернізація і розширення можливостей.
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13.06.2021 09:05 Відповісти
Байден встретился с Макроном на саммите G7. Обсуждалась политика в отношении РФ и модернизация НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8522
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13.06.2021 09:11 Відповісти
Вчора ввечері помітив що коли почали це обговорювати на ЦН, то почали ддосити. Лапті.
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13.06.2021 09:23 Відповісти
Байден встретился с Макроном на саммите G7. Обсуждалась политика в отношении РФ и модернизация НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2958
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13.06.2021 09:34 Відповісти
А що можуть повторити отії "опівнашостники"? Дуже сильно хочуть,але не можуть.Їх ,навіть,пітерські повії не поважають!
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13.06.2021 09:59 Відповісти
мало кто обратил внимание, но в самом конце 2015 года, когда должна была состояться выплата по кредиту Януковоща (3 млрд баксов), а в рассиянских СМИ стоял вой, что Украина вот-вот должна объявить дефолт, потому что при наличии суверенного долга, денег от МВФ Украина не получит..
и вдруг(!!!) происходит не предсказуемое: Украина получает транш от МВФ, вой стоявший в рассиянских СМИ вдруг прекратился, а Путин в каком-то интервью обронил фразу, что "Иностранные партнеры ведут себя не предсказуемо и предвзято"..
я долго рылся в Интернетах пытаясь понять, что произошло?!
а произошло следующее: собрались большие пацаны(крупнейшие страны-доноры МВФ), и приняли решение о изменении Устава МВФ, разрешая выдавать кредитный транш, при наличии суверенного долга.. и это спасло Украину вто тяжелое время!
к чему это я?.. недавно лилиПутин обронил фразу, что НАТО может изменить свой устав для принятия Украины в свой состав, даже при наличии существующих в Украине проблем..
и кацапня это уже предвидит, памятую финт ушами с уставом МВФ.
всё будет Украина!
показати весь коментар
13.06.2021 09:16 Відповісти
Хотелось бы посоветовать Байдену просто отпиз@ить этого макарона и выбить из него этот гребаный #рашаферштейн это относится и к Меркелине,жаль,что невозможно.
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13.06.2021 09:17 Відповісти
ДИВИВСЯ Б І ДИВИВСЯ Б НА ЦЬОГО ЖУЧКА . . .
АЖ СЕРЦЕ ЗАВМИРАЄ, ВІД ЗАДОВОЛЕННЯ . . .

Байден встретился с Макроном на саммите G7. Обсуждалась политика в отношении РФ и модернизация НАТО, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7910
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13.06.2021 09:21 Відповісти
Сьогодні на Flightradar були помічені три літака з реєстраційними номерами RA-78842, RA-78817 та RA-78818. Кінцевий пункт - Женева. Всі ці три літаки (Ил-76МД) входять до складу авіагрупи вкс для *****.
Байден зустрівся із Макроном на саміті G7. Було обговорено політику щодо РФ і модернізація НАТО, - Білий дім - Цензор.НЕТ 513
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13.06.2021 10:00 Відповісти
 
 