Байден зустрівся із Макроном на саміті G7. Було обговорено політику щодо РФ і модернізацію НАТО, - Білий дім

Президент США Джо Байден і канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрілися в суботу, 12 червня, на полях саміту "Великої сімки". Також відбулася зустріч з лідером Франції Еммануелем Макроном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Білого дому.

За словами Байдена, зараз зв'язкок між США і Німеччиною міцніший, ніж будь-коли. Також він запросив Меркель відвідати Білий дім в липні.

"Сьогодні у мене була чудова зустріч з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Зв'язки між нашими двома країнами міцніші, ніж будь-коли - і я радий вітати її в Білому домі в наступному місяці, щоб продовжити нашу роботу", - цитує Байдена пресслужба Білого Ддому.

Також лідери окремо обговорили будівництво "Північного потоку-2".

Президент США Джо Байден обговорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном модернізацію НАТО, а також політику щодо Росії і Китаю.

"Президент Байден і президент Макрон обговорили роботу з посилення і модернізації НАТО, а також тісна співпраця в області боротьби з тероризмом, в тому числі в Сахелі, й інші загальні пріоритети зовнішньої політики, такі як Китай і Росія", - йдеться в пресрелізі .

У повідомленні наголошується, що сторони підтвердили прихильність поглибленню зв'язків між двома країнами, а також прихильність трансатлантичному альянсу.

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