Байден зустрівся із Макроном на саміті G7. Було обговорено політику щодо РФ і модернізацію НАТО, - Білий дім
Президент США Джо Байден і канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрілися в суботу, 12 червня, на полях саміту "Великої сімки". Також відбулася зустріч з лідером Франції Еммануелем Макроном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Білого дому.
За словами Байдена, зараз зв'язкок між США і Німеччиною міцніший, ніж будь-коли. Також він запросив Меркель відвідати Білий дім в липні.
"Сьогодні у мене була чудова зустріч з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Зв'язки між нашими двома країнами міцніші, ніж будь-коли - і я радий вітати її в Білому домі в наступному місяці, щоб продовжити нашу роботу", - цитує Байдена пресслужба Білого Ддому.
Також лідери окремо обговорили будівництво "Північного потоку-2".
Президент США Джо Байден обговорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном модернізацію НАТО, а також політику щодо Росії і Китаю.
"Президент Байден і президент Макрон обговорили роботу з посилення і модернізації НАТО, а також тісна співпраця в області боротьби з тероризмом, в тому числі в Сахелі, й інші загальні пріоритети зовнішньої політики, такі як Китай і Росія", - йдеться в пресрелізі .
У повідомленні наголошується, що сторони підтвердили прихильність поглибленню зв'язків між двома країнами, а також прихильність трансатлантичному альянсу.
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и вдруг(!!!) происходит не предсказуемое: Украина получает транш от МВФ, вой стоявший в рассиянских СМИ вдруг прекратился, а Путин в каком-то интервью обронил фразу, что "Иностранные партнеры ведут себя не предсказуемо и предвзято"..
я долго рылся в Интернетах пытаясь понять, что произошло?!
а произошло следующее: собрались большие пацаны(крупнейшие страны-доноры МВФ), и приняли решение о изменении Устава МВФ, разрешая выдавать кредитный транш, при наличии суверенного долга.. и это спасло Украину вто тяжелое время!
к чему это я?.. недавно лилиПутин обронил фразу, что НАТО может изменить свой устав для принятия Украины в свой состав, даже при наличии существующих в Украине проблем..
и кацапня это уже предвидит, памятую финт ушами с уставом МВФ.
всё будет Украина!
АЖ СЕРЦЕ ЗАВМИРАЄ, ВІД ЗАДОВОЛЕННЯ . . .