За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 34 870 осіб, усього - 1 459 376, - МОЗ

За минулу добу, 12 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 34 870 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Підкреслюється, що одну дозу отримали 28 384 особи, повністю імунізовані 6 486 осіб.

Протягом доби працювали 257 мобільних бригад і 370 пунктів вакцинації.

Також повідомляється, що станом на 13 червня 2021 року в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 683 456 осіб.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 459 376 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 459 374 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 236 906 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 696 280 щеплень", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.

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