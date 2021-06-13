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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 34 870 осіб, усього - 1 459 376, - МОЗ

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 34 870 осіб, усього - 1 459 376, - МОЗ

За минулу добу, 12 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 34 870 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Підкреслюється, що одну дозу отримали 28 384 особи, повністю імунізовані 6 486 осіб.

Протягом доби працювали 257 мобільних бригад і 370 пунктів вакцинації.

Також повідомляється, що станом на 13 червня 2021 року в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 683 456 осіб.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 459 376 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 459 374 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 236 906 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 696 280 щеплень", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Центр масової вакцинації відкрився у Маріуполі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

вакцина (4418) карантин (18172) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
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Десь перші ластівки запізнюються - коли невакцинованим почнуть щось забороняти.
Заплановано поетапно тиснути на гоя з другої половини 2021 року.
Так що ще 2 тижні халяви, потім почнеться.
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13.06.2021 09:20
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Десь перші ластівки запізнюються - коли невакцинованим почнуть щось забороняти.
Заплановано поетапно тиснути на гоя з другої половини 2021 року.
Так що ще 2 тижні халяви, потім почнеться.
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13.06.2021 09:20 Відповісти
Ура! В Украине уже почти 1,5 млн роботов - ГМО, блютузов для цифровизации и претендентов тяжело заболеть короной после эти самых укольчиков. В РФ по официальной статистике уже 10 тыс загнулись от короны после укольчиков. Ну-ну. Естетственный отбор недееспособного населения продолжается.
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13.06.2021 10:39 Відповісти
А треба вакцинувати 340 тисяч на добу...
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13.06.2021 09:26 Відповісти
Кому треба? Сатані? Або слугам сатани, типу тебе?
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13.06.2021 10:39 Відповісти
Така ситуація, що невідомо, чи визнає Європа щеплення вакцинами, які нині роблять українцям. Може кому і байдуже, а інші хочуть подорожувати.
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13.06.2021 09:33 Відповісти
Мова не про подорожі, а про виживання після уколів.
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13.06.2021 10:41 Відповісти
Хто сумнівається в своєму здоров'ї може пройти повне обстеження, і після цього вирішити, чи робити щеплення.
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13.06.2021 10:52 Відповісти
За полгода вакцинации, зебилы вакцинировали менее 5% граждан. С такой динамикой, лучше зелупу выбросить из кресла преза прямо сейчас, ведь в любом случае вакцинацию закончит следующий през.
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13.06.2021 10:24 Відповісти
Процес міг би йти швидше, якби у всіх були договори з сімейними лікарями. У мене договір є, тому на мою вакцинацію один лікар витратив 2 хв. для перевірки даних, огляд, та заяву, що даю згоду на щеплення, а медсестра - 1хв. на саме щеплення. Після щеплення треба було почекати 20хв. За цей час вакцинувалося точно з десяток пацієнтів. У кого немає договору, на того йде біля 30хв. на оформлення.
Ну і також, можна було б на літній період прийняти додатково персонал, щоб вони не 2-3 години вакцинували, як зараз в поліклініці, а цілий день конвеєром, як це за кордоном.
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13.06.2021 10:34 Відповісти
Кабаненко забажалося швидше винищити населення України? Ти бот агресора? Сама вже шпигнулася, чудо - юдо кацапське?
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13.06.2021 10:42 Відповісти
Я вас не ображала, чому ви вирішили, що маєте право ображати мене? Що я описала агресорського? У вас каша в голові! Я описала те, чому була свідком. Я працюю в університеті, тому нас за бажанням, вакцинували. Щоб потім наших же дітей безпроблемно вчити. Що не так?
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13.06.2021 10:48 Відповісти
Я вас не ображала, чому ви вирішили, що маєте право ображати мене? Що я описала агресорського? У вас каша в голові! Я описала те, чому була свідком. Я працюю в університеті, тому нас за бажанням, вакцинували. Щоб потім наших же дітей безпроблемно вчити. Що не так?
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13.06.2021 10:47 Відповісти
 
 