Наші європейські партнери мають чути сильний злагоджений голос зарубіжних українців, - Єрмак на зустрічі з керівництвом СКУ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч з проводом Світового конгресу українців (СКУ) – президентом Павлом Ґродом, віцепрезидентами Андрієм Футеєм, Стефаном Романівим, Павлом Садохою, Оленою Кошарною, а також головою ради міжнародної політики СКУ Романом Ващуком, директором офісу конгресу в Канаді Марією Купріяновою та директором представництва СКУ в Україні Сергієм Касянчуком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Андрій Єрмак подякував Світовому конгресу українців за підтримку інтересів України, зокрема в питанні європейської та євроатлантичної інтеграції.

Керівник Офісу Глави держави привітав ініціативи української громади за кордоном на підтримку надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

"Наші європейські партнери мають чути сильний злагоджений голос закордонних українців", – наголосив Андрій Єрмак.

"Сторони обговорили спільні кроки щодо реалізації стратегії деокупації Криму в межах Кримської платформи, підготовку до самітів, що проводитимуться під час відзначення 30-ї річниці незалежності України, зокрема за участю високих іноземних гостей", - випливає з повідомлення.

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