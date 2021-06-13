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Наші європейські партнери мають чути сильний злагоджений голос зарубіжних українців, - Єрмак на зустрічі з керівництвом СКУ

Наші європейські партнери мають чути сильний злагоджений голос зарубіжних українців, - Єрмак на зустрічі з керівництвом СКУ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч з проводом Світового конгресу українців (СКУ) – президентом Павлом Ґродом, віцепрезидентами Андрієм Футеєм, Стефаном Романівим, Павлом Садохою, Оленою Кошарною, а також головою ради міжнародної політики СКУ Романом Ващуком, директором офісу конгресу в Канаді Марією Купріяновою та директором представництва СКУ в Україні Сергієм Касянчуком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Андрій Єрмак подякував Світовому конгресу українців за підтримку інтересів України, зокрема в питанні європейської та євроатлантичної інтеграції.

Керівник Офісу Глави держави привітав ініціативи української громади за кордоном на підтримку надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

"Наші європейські партнери мають чути сильний злагоджений голос закордонних українців", – наголосив Андрій Єрмак.

"Сторони обговорили спільні кроки щодо реалізації стратегії деокупації Криму в межах Кримської платформи, підготовку до самітів, що проводитимуться під час відзначення 30-ї річниці незалежності України, зокрема за участю високих іноземних гостей", - випливає з повідомлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світовий конгрес українців закликав запровадити мораторій на "Північний потік-2"

ПДЧ (102) членство в НАТО (1714) Світовий Конґрес Українців (76) Єрмак Андрій (1367) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+27
Они и слышат: ермак - враг и агент ФСБ!
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13.06.2021 09:31
+23
Наши европейские партнеры должны слышать сильный слаженный голос зарубежных украинцев, - Ермак на встрече с руководством ВКУ - Цензор.НЕТ 6866
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13.06.2021 09:37
+19
Тільки Єрмака вони чути не хочуть.
Погано коли мутний особь є голосом українців назовні.
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13.06.2021 09:31
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Они и слышат: ермак - враг и агент ФСБ!
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13.06.2021 09:31 Відповісти
Тільки Єрмака вони чути не хочуть.
Погано коли мутний особь є голосом українців назовні.
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13.06.2021 09:31 Відповісти
А хто такий Єрмак? Тй, що по Сибіру шастав? Який стосунок він має до України? Чим зайняти президент Зєлєнскій, який би повинен був бути на цій зустрічі? Відпочиває? Запису відосіки? Знедужає? Заглядає пуцину в... очі?
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13.06.2021 10:13 Відповісти
дерьмаку этот голос не понравится
Наші європейські партнери повинні чути сильний злагоджений голос зарубіжних українців, - Єрмак на зустрічі з керівництвом СКУ - Цензор.НЕТ 7844
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13.06.2021 12:57 Відповісти
Зєля *****! Ла ла ла ла ла!
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13.06.2021 09:32 Відповісти
ху*лей ))) гей! гей! ла-ла-лей))))
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13.06.2021 09:41 Відповісти
Они больше слышат твоего папочку - сотрудника "в отставке" ГРУ россии.
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13.06.2021 09:32 Відповісти
Слава Богу, что у зарубежных украинцев достаточно патриотизма и уважения к своей стране, чтобы не звучать в унисон с проходимцами типа дЕРьМАКА.
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13.06.2021 09:33 Відповісти
А вместо этого они слышат вой зебанутых шакалов из ОП и ВР.
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13.06.2021 09:33 Відповісти
Не думай що ВКУ не знає хто такий Козирь.
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13.06.2021 09:35 Відповісти
Жаль кое кого в детстве на простыню не смахнули,например говорящую офисную шлюху с навесом козырь.
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13.06.2021 09:36 Відповісти
Діаспора бачить і чує, але вони просто в щоці, того й мову відняло
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13.06.2021 09:37 Відповісти
тож амери відкрито заявляють, що зброю постачати вони бояться, бо та зброя може уїхати прям в Ордло на допомогу місцевим трактористам
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13.06.2021 09:40 Відповісти
Наши европейские партнеры должны слышать сильный слаженный голос зарубежных украинцев, - Ермак на встрече с руководством ВКУ - Цензор.НЕТ 6866
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13.06.2021 09:37 Відповісти
Зарубіжні українці дружно лише хекають, працюючи на низькооплачуваних роботах. І нічого вони не винні ніяким ярмакам.
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13.06.2021 09:42 Відповісти
Зарубіжні українці, які повтікали від росії і комуністичного режиму, зуміли збагатитись мільйонами доларів, приймали неабияку участь у будівництві розвинутих країн. І зараз в результаті ми маємо потужні та впливові діаспори.
Пойняв, нещастя ти лаптем прибите...
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13.06.2021 09:48 Відповісти
а украинцы Украины ?
они должны слышать лишь стройный хор тыбзящих все шо плохо лежит аж гай гуде!!!
и смотреть гундосики от видосика (ну или наоборот))))
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13.06.2021 09:44 Відповісти
Украинцы Украины заняты просмотром Скотов
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13.06.2021 10:07 Відповісти
Наши европейские партнеры должны слышать сильный слаженный голос зарубежных украинцев, - Ермак на встрече с руководством ВКУ - Цензор.НЕТ 8429
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13.06.2021 09:48 Відповісти
Зелене попондопало 😀😂👍🏼
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13.06.2021 10:07 Відповісти
Попондопало був розумніший за це непорозуміння косовороточне.
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13.06.2021 10:14 Відповісти
Ермак тебя мы слушать не хотим . Где Украина и Украинцы ,а где Ермак 😡 меня вообще удивляет его наглость ,это говно всплыло благодаря Зеленскому , а теперь вещает от имени Украины ,😠
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13.06.2021 09:51 Відповісти
Насколько помню, там в этом офисе числится ещё одно тело по фамилии зеленский. А ему взападло встретиться с руководством ВКУ? Или вера не позволяет?
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13.06.2021 10:06 Відповісти
За даними Держствту, платіжка за "комуналку" зросла на 52 % за рік !!!
Яких вам, ЗЕбидло, ще рехформ потрібно ?!!
Регочете, вИлупки ?!! )
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13.06.2021 10:08 Відповісти
Який ти, в сраку, українець???
Засланець фєдєрастовий...
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13.06.2021 10:12 Відповісти
Наши европейские партнеры должны слышать сильный слаженный голос зарубежных украинцев, - Ермак на встрече с руководством ВКУ - Цензор.НЕТ 928
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13.06.2021 10:16 Відповісти
Д'ерьмак-в ОП полы не мыты. Какие голоса?
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13.06.2021 10:16 Відповісти
Процитируйте мне хоть один закон в котором записано, что завхоз охфиса презека отвечает за внешнюю политику страны?! Такого нет! Так какого хера, эта гэбнявая проститутка лезет не в свои дела?!!!
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13.06.2021 10:21 Відповісти
хто ти васья?дафай досфиданья консерва **********
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13.06.2021 10:31 Відповісти
Наші європейські партнери повинні чути сильний злагоджений голос зарубіжних українців, - Єрмак на зустрічі з керівництвом СКУ - Цензор.НЕТ 2570
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13.06.2021 10:38 Відповісти
Яке право має , НЕ державний службовець- пусте місце, щось патякати від Імені держави? Тим більеш кацапський агент.
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13.06.2021 10:59 Відповісти
як гугняві ЗЕдроти - то нікму нічого не винні .А Зедротам, схоже, весь світ щось винен...
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13.06.2021 11:08 Відповісти
Опять тридцать пять, кто-то должен за кого-то что-то сделать. Прямо как на правлении колхоза раздача нарядов. Зарубежные украинцы прекрасно видят кто и в каком статусе "раздает им наряды".
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13.06.2021 11:18 Відповісти
Країною керують аферисти та авантюристи , а "диктор" Зеленський лише озвучує заготовлені ними тексти....Чи не дорого нам обходиться цей "диктор"???
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13.06.2021 11:24 Відповісти
Т.е. Ермачидлу еще и украинская диаспора должна.
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13.06.2021 11:28 Відповісти
прикметно, що тут, в інфі від ОП, нема позиції очільників всесвітнього конгресу українців. Я впевнений, що вони сказали Єрмаку таке, що друкувати в ОП не захотіли.
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13.06.2021 11:33 Відповісти
Причина всіх провалів на міжнародному напрямку в тому,що керує цим --ЗАВГОСП. Немає в нас президента і МЗС.
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13.06.2021 12:20 Відповісти
Вашингтон хочет, чтобы Ермака убрали из власти Украины!!!
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13.06.2021 13:22 Відповісти
Немаю нічого проти євреїв в загальному.Але...До влади у нас дорвався люмпен-єврейські нащадки тих,хто підтримав і втілив ленінські тези більшовизму ,розкуркулювали і знищували голодом українські села і міста,заганяли в колгоспи,слуги компартійні в часи радянщини.І в наші непрості часи скрути для Української держави,вони учать українців-емігрантів,тих,хто незмирився і виїхав як треба Україну будувати,-лиш би очолити цей процес...Сюр якийсь...
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13.06.2021 18:47 Відповісти
Дерьмак!

Какие у ТЕБЯ западные партнеры??? Ты для них НИКТО! Твоя должность какая? Завканцелярией? Куда ты лезешь? НИКТО с ТОБОЙ на Западе говорить НЕ будет! У тебя НЕТ полномочий,нет законно прописанной отвественности, ты даже не держслужбовець, т.к. никакой ОПы в Конституции нет!
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13.06.2021 22:39 Відповісти
Нашли святого, такой же барыга, офшорное чмо, что же он, Ахметову дал заработать 40 млрд, на роттердаме+, что же он ,своего человека с рошена ввел в энергитический комплекс, который потом признал Роттердам + законным, что же он не посадил своего друга Свинарчука, когда подписывали "Харьковские соглашения" с Януковичем был в первых рядах .... и т.п и т.д.
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21.11.2021 12:35 Відповісти
И сейчас ,которые пишут какой Порох хороший...., вы и есть самые злостные, гнилые люди, которым кинули копейку и они готовы задницу лизать,
Эту власть тоже послать куда и Пороха .
СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.11.2021 12:42 Відповісти
 
 