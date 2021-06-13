Наші європейські партнери мають чути сильний злагоджений голос зарубіжних українців, - Єрмак на зустрічі з керівництвом СКУ
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч з проводом Світового конгресу українців (СКУ) – президентом Павлом Ґродом, віцепрезидентами Андрієм Футеєм, Стефаном Романівим, Павлом Садохою, Оленою Кошарною, а також головою ради міжнародної політики СКУ Романом Ващуком, директором офісу конгресу в Канаді Марією Купріяновою та директором представництва СКУ в Україні Сергієм Касянчуком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Андрій Єрмак подякував Світовому конгресу українців за підтримку інтересів України, зокрема в питанні європейської та євроатлантичної інтеграції.
Керівник Офісу Глави держави привітав ініціативи української громади за кордоном на підтримку надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.
"Наші європейські партнери мають чути сильний злагоджений голос закордонних українців", – наголосив Андрій Єрмак.
"Сторони обговорили спільні кроки щодо реалізації стратегії деокупації Криму в межах Кримської платформи, підготовку до самітів, що проводитимуться під час відзначення 30-ї річниці незалежності України, зокрема за участю високих іноземних гостей", - випливає з повідомлення.
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Погано коли мутний особь є голосом українців назовні.
Пойняв, нещастя ти лаптем прибите...
они должны слышать лишь стройный хор тыбзящих все шо плохо лежит аж гай гуде!!!
и смотреть гундосики от видосика (ну или наоборот))))
Яких вам, ЗЕбидло, ще рехформ потрібно ?!!
Регочете, вИлупки ?!! )
Засланець фєдєрастовий...
Какие у ТЕБЯ западные партнеры??? Ты для них НИКТО! Твоя должность какая? Завканцелярией? Куда ты лезешь? НИКТО с ТОБОЙ на Западе говорить НЕ будет! У тебя НЕТ полномочий,нет законно прописанной отвественности, ты даже не держслужбовець, т.к. никакой ОПы в Конституции нет!
Эту власть тоже послать куда и Пороха .
СЛАВА УКРАИНЕ!