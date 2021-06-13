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Новини Агресія Росії проти України
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13 червня 2014 року Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Бій тривав кілька годин, увечері над містом було піднято прапор України, - МВС

13 червня 2014 року Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Бій тривав кілька годин, увечері над містом було піднято прапор України, - МВС

13 червня 2014 року бійці полку "Азов", дві роти батальйону "Дніпро-1", 1-ша бригада Національної гвардії України та бійці 72-ї механізованої бригади розпочали успішну операцію звільнення від проросійських бойовиків Маріуполя. Ввечері того ж дня над містом замайорів синьо-жовтий стяг України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Спецоперація звільнення Маріуполя була спланована та проведена протягом однієї доби. Бій тривав декілька годин. Під час штурму було ліквідовано ключові опорні точки бойовиків, знищено техніку, відновлено контроль над усіма захопленими спорудами, зокрема знищено "укріпрайон" на вулиці Грецькій, де проросійські бойовики влаштували свій штаб. Ніхто з цивільних мешканців Маріуполя під час проведення операції серйозно не постраждав", - випливає з повідомлення.

Також наголошується, що після звільнення Маріуполя наші військові провели "Широкінську операцію", завдяки якій лінію фронту вдалося відсунути від мирного українського міста та убезпечити мешканців Маріуполя від постійних обстрілів російських найманців.

"Ці події стали переломними у ході російсько-української війни і завадили подальшій окупації України", - підкреслюють в МВС.

"Зараз Маріуполь живе своїм мирним життям: діти ходять у садки та школи, їхні батьки на роботу, у вихідні дні сім‘ї збираються разом та проводять час без страшних звуків пострілів чи підірваних мін, вони не зустрінуть по дорозі додому озброєних "до зубів" терористів", - випливає з повідомлення.

Також читайте: У Маріуполі відбудеться марш та військовий парад на честь звільнення міста

13 червня 2014 року Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Бій тривав кілька годин, увечері над містом було піднято прапор України, - МВС 01

Маріуполь (3220) МВС (3499) Антитерористична операція (6637)


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Топ коментарі
+52
13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 214
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13.06.2021 09:58
+51
В Харькове возле консульства России СБУ разместила баннер, в котором напомнила о героической обороне Донецкого аэропорта украинскими "киборгами". Таким оригинальным способом решили "поздравить" дипломатическое представительство страны-агрессора по случаю Дня России, который отмечается сегодня, 12 июня.
https://tsn.ua/ru/********/sderzhivali-fashistov-v-harkove-sbu-originalno-pozdravila-konsulstvo-rf-s-dnem-rossii-1803544.html
13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 3338
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13.06.2021 09:59
+47
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!!
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13.06.2021 09:53
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!!
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13.06.2021 09:53 Відповісти
Смерть ворогам!
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13.06.2021 09:55 Відповісти
13 червня 2014 року Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Бій тривав кілька годин, увечері над містом було піднято прапор України, - МВС - Цензор.НЕТ 2966
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13.06.2021 11:02 Відповісти
Яка буде відповідь кловуна вже знаємо.13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 5712
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13.06.2021 10:00 Відповісти
5 копійок,
за скільки копійок ти служиш Татарову ... !!!???,
щоб зірвати необхідну кількість петицій від небайдужих громадян.
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13.06.2021 11:25 Відповісти
У тебе злетів драйвер.
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13.06.2021 12:21 Відповісти
а его посадили???)))))
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13.06.2021 10:14 Відповісти
Сенс? Відповідь Зеленського заздалегідь відома.
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13.06.2021 10:15 Відповісти
ПорохоЛИЗ,
Спочатку підніми свою ДУПУ,
заповни петицію,
а вже потім за результатом роби свої висновки.
А так своїми прогнозами, ти підтримуєш Татарова який разом з Захарченком боровся з Майданом.
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13.06.2021 11:16 Відповісти
Зебіл, ти все ще віриш що ;царь хорошій, баярє плахіє;?
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13.06.2021 15:10 Відповісти
13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 214
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13.06.2021 09:58 Відповісти
В 2019 році в нас було 73% зєвати, зараз стан покращився, так і з Маріком буде.

13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 7370
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13.06.2021 10:30 Відповісти
Они поменяют мнение
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13.06.2021 10:54 Відповісти
Ога, старая кремлеботская пестня, до 80%, а почему не 180? Сейчас очень сильно изменились и Марик и крамаха и тот же Славянск, глядя на шикарную жизнь в дыре
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13.06.2021 11:17 Відповісти
В Харькове возле консульства России СБУ разместила баннер, в котором напомнила о героической обороне Донецкого аэропорта украинскими "киборгами". Таким оригинальным способом решили "поздравить" дипломатическое представительство страны-агрессора по случаю Дня России, который отмечается сегодня, 12 июня.
https://tsn.ua/ru/********/sderzhivali-fashistov-v-harkove-sbu-originalno-pozdravila-konsulstvo-rf-s-dnem-rossii-1803544.html
13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 3338
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13.06.2021 09:59 Відповісти
Героям слава !!
Украінців не зламати , якби кремлівська тварюка не намагалась це зробити !!
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13.06.2021 10:04 Відповісти
Тебя успели предупредить?
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13.06.2021 10:12 Відповісти
Он из тех,кого повязали.
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13.06.2021 10:20 Відповісти
Все равно победа! Главное - результат!
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13.06.2021 10:12 Відповісти
До сир любишь своего парня кадыровца?
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13.06.2021 10:38 Відповісти
Из тех кого на бутылку насадили?
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13.06.2021 11:18 Відповісти
13 июня 2014 года Мариуполь освободили от пророссийских боевиков. Бой продолжался несколько часов, вечером над городом был поднят флаг Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 9001
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13.06.2021 10:33 Відповісти
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13.06.2021 10:36 Відповісти
В ЛНР объявили 14 июня днём траура из-за гибели пяти ополченцев
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13.06.2021 10:36 Відповісти
И на поминках порвут два баяна)))
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13.06.2021 10:41 Відповісти
траур по героям Наваросии с позывными : Торчек . Глиста . Дрищ . Передоз и Отмороженный
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13.06.2021 10:45 Відповісти
"Сейчас Мариуполь живет своей мирной жизнью: дети ходят в садики и школы, их родители на работу " - и все дружно обсерают Украину
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13.06.2021 10:43 Відповісти
13 червня 2014 року Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Бій тривав кілька годин, увечері над містом було піднято прапор України, - МВС - Цензор.НЕТ 9755
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13.06.2021 10:44 Відповісти
https://twitter.com/madstrekoza
https://twitter.com/madstrekoza
https://twitter.com/madstrekoza


https://twitter.com/madstrekoza
https://twitter.com/madstrekoza
https://twitter.com/madstrekoza
https://twitter.com/madstrekoza MADSTREKOZA13 червня 2014 року Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Бій тривав кілька годин, увечері над містом було піднято прапор України, - МВС - Цензор.НЕТ 3267

@madstrekoza


Павло Гула виступав у професійному боксі і здобув перемогу зі Степаном Бандерою на грудях.
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13.06.2021 10:45 Відповісти
13 червня 2014 року Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Бій тривав кілька годин, увечері над містом було піднято прапор України, - МВС - Цензор.НЕТ 50813 червня 2014 року Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Бій тривав кілька годин, увечері над містом було піднято прапор України, - МВС - Цензор.НЕТ 9051
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13.06.2021 11:29 Відповісти
13 червня 2014 року Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Бій тривав кілька годин, увечері над містом було піднято прапор України, - МВС - Цензор.НЕТ 3458
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13.06.2021 10:52 Відповісти
Поздравляем прекрасный Мариуполь с Праздником!
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13.06.2021 10:52 Відповісти
не всім пощастило так, як Маріку...

https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik

https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik Мусь Бельгійський https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik @Musyachlopczik https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik/status/1403709261105053703 18 ч

Справа в тому, що сьогодні 7 років, як у мене немає дому

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1403802457273217029 12 ч

А мы, покидая в машину все, что можно было в неё загрузить, уедем через два дня.
Мы потом вернемся, вывезем все, что-то продали и не было украдено.
Но то ощущение побега...

https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik

https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik Мусь Бельгійський https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik @Musyachlopczik https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik/status/1403803085865115649 12 ч

А я з наплічником. 'на пару тижнів'

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1403806036067336195 12 ч

А мы наоборот думали, что не вернемся туда больше никогда.
Я вернулась еще два раза, муж - три.
Городу повезло, до него та чума не добралась.
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13.06.2021 11:07 Відповісти
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_


https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1403806429308493824 11 ч

Но в тот день, когда Доброполье обстреляли из градов, у меня в АТБ случилась истерика. Какая-то курица доказывала, что обстреляли наши.
Я разоралась про русню.
Чума наползала. Славянск, Краматорск, Донецк под орками.
Рыбака уже выловили замученного и истерзанного

Мужу, как узнал про мой срыв, стало плохо. Он не выпускал меня 2 дня из дому, я паковала вещи.
Ночью мы выехали. Молоденький лейтенантик на бп под Святогоровкой глянул, что за заднем сидении спит наша дочка. а машина завалена баулами, пропустил без досмотра.

Где-то в Днепропетровской области на бп под украинским флагом стоял парнишка с какой-то берданкой и абсолютно глупым лицом. Такой, что 2 класса с трудом закончил.
Я тогда подумала, что вот он не высокого ума, но он вышел защищать Украину. Потому что дело тут не в уме, а совести.

То, что все серьезно, я понимала с марта. В апреле уже была вывезена часть вещей в Запорожье. В мае я прописалась с малой в Житомире, а на Донбассе активно продавали недвижимость. Но после моего срыва и на фоне всех событий не рискнули там задерживаться.
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13.06.2021 11:09 Відповісти
Дивно що не згадують 72 бригаду... Памятаєте беху що перелітала через барикаду з покришок? То беха 2 бату. Є на ютубі.
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13.06.2021 11:21 Відповісти
Фреска "Похорон сатани", XIV ст. Кафедральний собор Верони.
13 червня 2014 року Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Бій тривав кілька годин, увечері над містом було піднято прапор України, - МВС - Цензор.НЕТ 7090
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13.06.2021 11:24 Відповісти
 
 