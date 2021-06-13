13 червня 2014 року Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Бій тривав кілька годин, увечері над містом було піднято прапор України, - МВС

13 червня 2014 року бійці полку "Азов", дві роти батальйону "Дніпро-1", 1-ша бригада Національної гвардії України та бійці 72-ї механізованої бригади розпочали успішну операцію звільнення від проросійських бойовиків Маріуполя. Ввечері того ж дня над містом замайорів синьо-жовтий стяг України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Спецоперація звільнення Маріуполя була спланована та проведена протягом однієї доби. Бій тривав декілька годин. Під час штурму було ліквідовано ключові опорні точки бойовиків, знищено техніку, відновлено контроль над усіма захопленими спорудами, зокрема знищено "укріпрайон" на вулиці Грецькій, де проросійські бойовики влаштували свій штаб. Ніхто з цивільних мешканців Маріуполя під час проведення операції серйозно не постраждав", - випливає з повідомлення.

Також наголошується, що після звільнення Маріуполя наші військові провели "Широкінську операцію", завдяки якій лінію фронту вдалося відсунути від мирного українського міста та убезпечити мешканців Маріуполя від постійних обстрілів російських найманців.

"Ці події стали переломними у ході російсько-української війни і завадили подальшій окупації України", - підкреслюють в МВС.

"Зараз Маріуполь живе своїм мирним життям: діти ходять у садки та школи, їхні батьки на роботу, у вихідні дні сім‘ї збираються разом та проводять час без страшних звуків пострілів чи підірваних мін, вони не зустрінуть по дорозі додому озброєних "до зубів" терористів", - випливає з повідомлення.

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