13 червня 2014 року Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Бій тривав кілька годин, увечері над містом було піднято прапор України, - МВС
13 червня 2014 року бійці полку "Азов", дві роти батальйону "Дніпро-1", 1-ша бригада Національної гвардії України та бійці 72-ї механізованої бригади розпочали успішну операцію звільнення від проросійських бойовиків Маріуполя. Ввечері того ж дня над містом замайорів синьо-жовтий стяг України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
"Спецоперація звільнення Маріуполя була спланована та проведена протягом однієї доби. Бій тривав декілька годин. Під час штурму було ліквідовано ключові опорні точки бойовиків, знищено техніку, відновлено контроль над усіма захопленими спорудами, зокрема знищено "укріпрайон" на вулиці Грецькій, де проросійські бойовики влаштували свій штаб. Ніхто з цивільних мешканців Маріуполя під час проведення операції серйозно не постраждав", - випливає з повідомлення.
Також наголошується, що після звільнення Маріуполя наші військові провели "Широкінську операцію", завдяки якій лінію фронту вдалося відсунути від мирного українського міста та убезпечити мешканців Маріуполя від постійних обстрілів російських найманців.
"Ці події стали переломними у ході російсько-української війни і завадили подальшій окупації України", - підкреслюють в МВС.
"Зараз Маріуполь живе своїм мирним життям: діти ходять у садки та школи, їхні батьки на роботу, у вихідні дні сім‘ї збираються разом та проводять час без страшних звуків пострілів чи підірваних мін, вони не зустрінуть по дорозі додому озброєних "до зубів" терористів", - випливає з повідомлення.
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за скільки копійок ти служиш Татарову ... !!!???,
щоб зірвати необхідну кількість петицій від небайдужих громадян.
Спочатку підніми свою ДУПУ,
заповни петицію,
а вже потім за результатом роби свої висновки.
А так своїми прогнозами, ти підтримуєш Татарова який разом з Захарченком боровся з Майданом.
https://tsn.ua/ru/********/sderzhivali-fashistov-v-harkove-sbu-originalno-pozdravila-konsulstvo-rf-s-dnem-rossii-1803544.html
Украінців не зламати , якби кремлівська тварюка не намагалась це зробити !!
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Павло Гула виступав у професійному боксі і здобув перемогу зі Степаном Бандерою на грудях.
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https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik Мусь Бельгійський https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik @Musyachlopczik https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik/status/1403709261105053703 18 ч
Справа в тому, що сьогодні 7 років, як у мене немає дому
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https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1403802457273217029 12 ч
А мы, покидая в машину все, что можно было в неё загрузить, уедем через два дня.
Мы потом вернемся, вывезем все, что-то продали и не было украдено.
Но то ощущение побега...
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https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik Мусь Бельгійський https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik @Musyachlopczik https://mobile.twitter.com/Musyachlopczik/status/1403803085865115649 12 ч
А я з наплічником. 'на пару тижнів'
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1403806036067336195 12 ч
А мы наоборот думали, что не вернемся туда больше никогда.
Я вернулась еще два раза, муж - три.
Городу повезло, до него та чума не добралась.
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https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1403806429308493824 11 ч
Но в тот день, когда Доброполье обстреляли из градов, у меня в АТБ случилась истерика. Какая-то курица доказывала, что обстреляли наши.
Я разоралась про русню.
Чума наползала. Славянск, Краматорск, Донецк под орками.
Рыбака уже выловили замученного и истерзанного
Мужу, как узнал про мой срыв, стало плохо. Он не выпускал меня 2 дня из дому, я паковала вещи.
Ночью мы выехали. Молоденький лейтенантик на бп под Святогоровкой глянул, что за заднем сидении спит наша дочка. а машина завалена баулами, пропустил без досмотра.
Где-то в Днепропетровской области на бп под украинским флагом стоял парнишка с какой-то берданкой и абсолютно глупым лицом. Такой, что 2 класса с трудом закончил.
Я тогда подумала, что вот он не высокого ума, но он вышел защищать Украину. Потому что дело тут не в уме, а совести.
То, что все серьезно, я понимала с марта. В апреле уже была вывезена часть вещей в Запорожье. В мае я прописалась с малой в Житомире, а на Донбассе активно продавали недвижимость. Но после моего срыва и на фоне всех событий не рискнули там задерживаться.