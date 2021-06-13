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Новини Коронавірус і карантин
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Восени Україну чекає нова хвиля коронавірусу. Сподіваємося, що вона буде мінімальною, - головний санлікар Кузін

Восени Україну чекає нова хвиля коронавірусу. Сподіваємося, що вона буде мінімальною, - головний санлікар Кузін

Україні навряд чи вдасться уникнути четвертої хвилі епідемії коронавірусу восени поточного року.

Впевненість в цьому висловив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1 + 1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Зменшення захворюваністі на COVID він називає добрим знаком.

"Карантин треба подовжувати, але ми його коригуємо. Зараз багато країн пом'якшують обмеження, але жодна не знімає їх повністю. Принаймні, у нас залишатиметься масковий режим у приміщеннях і соціальна дистанція навіть, якщо більшість заходів, спрямованих на протидію коронавірусу, будуть скасовані. Навіть США залишають вимогу щодо носіння масок попри великі темпи вакцинації. Це звичайна практика", - наголосив Кузін.

Попри те, що у Міністерстві охорони здоров'я планують до кінця літа вакцинувати близько п'яти мільйонів громадян, уникнути чергової хвилі коронавірусу восени навряд чи вдасться, прогнозує санлікар.

Також читайте: За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 34 870 осіб, усього - 1 459 376, - МОЗ

"Це звичайна практика. Ми розуміємо, що ГРВІ переважно з'являються наприкінці осені та на початку зими. Сподіваємося, що ця хвиля буде мінмальною - не такою, як восени минулого року. Це може бути рахунок того, що є частина людей, які вже перехворіли, а інша частина - вакцинована", - наголосив Ігор Кузін.

карантин (18172) МОЗ (5390) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Ожидаем новой волны разпила бабла под поводом борьбы с вирусом
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13.06.2021 10:22
+5
"врач ожидает возвращения коронавируса осенью" -------------- Возвращения откуда, из отпуска?
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13.06.2021 10:11
+5
Опять выбрали какую- то мерзость в санврачи и оно брешет нагло людям, грипп и ОРВИ называет короной, намордники не отменяет, людей запугивают, а тарифы за год выросли на почти 40% на все ресурсы в среднем, в том числе природный газ, который добывают для населения в Украине вырос на 70% !!! Кстати, почему Зеленский в своей предвыборной программе не обозначил повышение газа на 70% в его каденцию? Почему зеленое мерзкое брехло так нагло и подло обманул народ? Где 4000 долларов учителям? Почему у медиков зарплаты ниже минимальной? А землю скоро спустят в унитаз. Сколько можно терпеть эту мерзотную власть? Гнать ее поганой метлой. В ЕС когда тарифы поднимаются на 3% люди протестуют. У нас жуют сопли и молчат. А зимой что будете делать? Ну что вакцинироваться и превращаться в робота - ГМО, а потом все же благодаря вакцинации тяжело заболеть, я понимаю, это для олигофренов норма, а с чего будете коммуналку оплачивать, олигархов обогащать?
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13.06.2021 10:34
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Опять выбрали какую- то мерзость в санврачи и оно брешет нагло людям, грипп и ОРВИ называет короной, намордники не отменяет, людей запугивают, а тарифы за год выросли на почти 40% на все ресурсы в среднем, в том числе природный газ, который добывают для населения в Украине вырос на 70% !!! Кстати, почему Зеленский в своей предвыборной программе не обозначил повышение газа на 70% в его каденцию? Почему зеленое мерзкое брехло так нагло и подло обманул народ? Где 4000 долларов учителям? Почему у медиков зарплаты ниже минимальной? А землю скоро спустят в унитаз. Сколько можно терпеть эту мерзотную власть? Гнать ее поганой метлой. В ЕС когда тарифы поднимаются на 3% люди протестуют. У нас жуют сопли и молчат. А зимой что будете делать? Ну что вакцинироваться и превращаться в робота - ГМО, а потом все же благодаря вакцинации тяжело заболеть, я понимаю, это для олигофренов норма, а с чего будете коммуналку оплачивать, олигархов обогащать?
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13.06.2021 10:34 Відповісти
медикам можно вообще не платить - из-за них вся страна второй год ходит в масках. пусть им аваков платит
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13.06.2021 10:45 Відповісти
Можно конечно и вообще не платить, пусть все выезжают в ЕС, а кто будет людям аппендициты вырезать, ну да что там аппендициты, можно обойтись, раньше умирали от аппендицитов и ничего. И кстати это новость, что в масках ходят из-за медиков, не из-за зеленой власти, правительства, а из-за медиков, у которых зарплата сейчас ниже минимальной и их открыто вытесняют из страны, видимо, для повышения демографических показателей народа, прироста населения, может это опыт какой-то, как люди будут выживать без медицины. Заумная у нас власть, простому человеку и не понять ее тактики и стратегии.))
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13.06.2021 10:53 Відповісти
Так на майдані теж не обіцяли підняти тариф на газ в 6 разів. Навпаки, декотрі в Шустера били себе п"ятами в груди, що клятий овоч обдирає народ грабіжницькими тарифами і їх треба зменшувати. Але, коли самі дорвалися до корита, чомусь не знизили, а навпаки, підняли. І що? "Активісти" поволали тут, на Цензорі, що одних скинули, і цих зметем, та й заткнулись, язики в сраки запхавши...
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13.06.2021 15:02 Відповісти
Те кто на Майдане был за идею погибли. А чего народ отдал власть опять олигархам, таким же как Янукович и готов снова на выборах тасовать олигархию - Порошенко,Зеленский, Бойко и т.д. я не знаю, это нужно у психиатров спрашивать. Сейчас мозг украинцев под глубоким гипнозом СМИ, пропаганды, ТВ и он сам себя уничтожает, пилит сук ,на котором сидит. Это клиника.
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13.06.2021 19:11 Відповісти
Ну ты кацапский бот, поэтому твое понимание - это извращенное понимание, а у меня было понимание нормального человека,украинки и идею я прекрасно видела и понимала , она заключалась в желании устранить от власти бандита Януковича, и предотвратить объединение Украины с бандитской путинской РФ. Слава Богу ,что Януковича прогнали и сорвали объединение с кацапской сатанвой.Дорогую цену заплатили, более сотни погибло, царствие им небесное и пусть в аду горят те кто их убил, они многие уже там горят. Так что писать мне свой бред про Майдан заканчивай, я с кацапскими ботами не общаюсь, мне это не интересно, а вас тут много сидит, сволочей.
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13.06.2021 21:33 Відповісти
Замінить одну банду іншою і перетворити країну в колонію - це розуміння НОРМАЛЬНОЇ людини? Тоді не дивно, що ви так і тасуєте злодіїв на виборах, бо ви ж їх до влади і привели. А ті, хто вбив ту сотню ніде не горять, вони прекрасно себе почувають біля владного корита, до якого завдяки цим жертвам вони ж і пролізли...
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13.06.2021 21:53 Відповісти
"врач ожидает возвращения коронавируса осенью" -------------- Возвращения откуда, из отпуска?
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13.06.2021 10:11 Відповісти
У кацапов с этой точки зрения уже осень на днях наступила. Так что всё возможно.
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13.06.2021 10:53 Відповісти
Надежда заменяет вакцинацию и кислород.
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13.06.2021 10:16 Відповісти
А зебил ляшко обещал до августа вакцинировать всю страну. Неужели зебилы опять всех *******?!
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13.06.2021 10:18 Відповісти
Не опять, а как всегда!
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13.06.2021 10:22 Відповісти
Как тот миллиард деревьев посадят, так сразу и вакцинируют. Им же не разорваться ж (а было б не плохо).
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13.06.2021 10:55 Відповісти
так ляшко обещает вакцинировать, кузя обещает "нову хвилю" - то такэ... бабосики на курточки надо всем у ковидного корыта
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13.06.2021 11:40 Відповісти
Він такого не обіцяв, якщо чесно.
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13.06.2021 13:13 Відповісти
"В частности, на заседании профильного комитета, который рассматривает его назначение министром здравоохранения, он дал обещание, что в летний период будет сделано 10 млн прививок."

10млн прививок - это почти все желающие вакцинироваться
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13.06.2021 13:17 Відповісти
аха.. прогноз погоды не могут спрогнозировать нормально, а тут аж на осень корону обещают!!!
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13.06.2021 10:20 Відповісти
Де вакцина???
Уйопки зелені...
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13.06.2021 10:22 Відповісти
Я привился, шо тормозишь?
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13.06.2021 10:28 Відповісти
Ожидаем новой волны разпила бабла под поводом борьбы с вирусом
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13.06.2021 10:22 Відповісти
Ковід нікуди не зник. Вчора в сусідній під"їзд приїджала швидка. В костюмах і скафандрах. Повезли когось в лікарню.
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13.06.2021 10:32 Відповісти
Статистикою можна крутити, як циган сонцем. Нещодавно захворів співробітник із сім'єю та сестра його дружини з сім'єю- загалом 6 чоловік. У статистику пішли двоє.
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13.06.2021 10:34 Відповісти
ну,если он завтракать на 1+1 ходит-то это тот еще врач...
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13.06.2021 10:33 Відповісти
Чиновникам волна кронвируса не грозит, они все проколются Пфайзером, а грозит простым людям, а особенно пожилым, которых не успеют провакцинировать даже китайской, малоэфективной вакциной. Им следует ожидать нехватку мест в больницах и смертность на дому без кислорода.и медецинской помощи.
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13.06.2021 10:46 Відповісти
Обозвали очередную разновидность гриппа коронавирусом и устроили вокруг этого танцы с бубнами . Вот и весь секрет возникновения "пандемии". Теперь ни у кого нет смелости признать шо эта хрень сплошной разводняк. Бо ухерачили и распистили под этим соусом всё шо токо можно
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13.06.2021 10:54 Відповісти
Ви вже замінили подаровані Вавою, 400 концентраторів, новими?Восени Україну чекає нова хвиля коронавірусу. Сподіваємося, що вона буде мінімальною, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 4237
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13.06.2021 11:04 Відповісти
Oчень удобный предлог для обнуления любых законов и правил.
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13.06.2021 11:11 Відповісти
Особенно волна будет "минимальной", если откроют для "кормильцев" лугандонии все КПВВ, и вся голодная саранча с оккупированных территорий ломанется к нам со всеми болячками и без 14-ти дневной самоизоляции! КЛАСС!!! МЫ ВОЗВРАЩАЕМ БАМБАСС!!! А мне любопытно, куда они прячут куриные аусвайсы при пересечении КПВВ? Или досмотр... то таке?
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13.06.2021 11:32 Відповісти
не, спасибо "ополЧленцам" - они тормозят кормильцев со своей стороны, ни деток в ВУЗы на бюджет, ни зрелых за пенсионом к хунте не выпускают
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13.06.2021 11:44 Відповісти
ШО апять ? хто цього разу "летюча свиня" ?..
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13.06.2021 12:17 Відповісти
Что ЭТИ и ТАКИЕ могут прогнозировать?
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13.06.2021 12:20 Відповісти
Да ідіть ви в сраку ! Ніяк не розпиляєте клапті бюджету....Солодко суки ???!!!
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13.06.2021 12:29 Відповісти
Если есть пересични при свидомости то выконуйте ришення Полтавского суда ,Маски вне закона'. Слава судье- кторый не побоялся сказать правду. Вот кто герои нашего времени.
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13.06.2021 12:53 Відповісти
Чергова, планова !!!, епідемія, все робиться для того, щоб тримати наРід в покорі !!!
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13.06.2021 12:56 Відповісти
"в Минздраве планируют до конца лета вакцинировать около пяти миллионов граждан" - ну, хоч тут цифра наближена до реальності...
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13.06.2021 12:57 Відповісти
 
 