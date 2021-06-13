Восени Україну чекає нова хвиля коронавірусу. Сподіваємося, що вона буде мінімальною, - головний санлікар Кузін

Україні навряд чи вдасться уникнути четвертої хвилі епідемії коронавірусу восени поточного року.

Впевненість в цьому висловив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1 + 1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Зменшення захворюваністі на COVID він називає добрим знаком.

"Карантин треба подовжувати, але ми його коригуємо. Зараз багато країн пом'якшують обмеження, але жодна не знімає їх повністю. Принаймні, у нас залишатиметься масковий режим у приміщеннях і соціальна дистанція навіть, якщо більшість заходів, спрямованих на протидію коронавірусу, будуть скасовані. Навіть США залишають вимогу щодо носіння масок попри великі темпи вакцинації. Це звичайна практика", - наголосив Кузін.

Попри те, що у Міністерстві охорони здоров'я планують до кінця літа вакцинувати близько п'яти мільйонів громадян, уникнути чергової хвилі коронавірусу восени навряд чи вдасться, прогнозує санлікар.

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"Це звичайна практика. Ми розуміємо, що ГРВІ переважно з'являються наприкінці осені та на початку зими. Сподіваємося, що ця хвиля буде мінмальною - не такою, як восени минулого року. Це може бути рахунок того, що є частина людей, які вже перехворіли, а інша частина - вакцинована", - наголосив Ігор Кузін.