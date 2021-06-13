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Новини Коронавірус і карантин
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Не можна відкидати версію лабораторного походження COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус

Не можна відкидати версію лабораторного походження COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус під час саміту G7 заявив, що не можна виключати версію лабораторного походження COVID-19, обвинувативши Китай у недостатній "прозорості" на початковому етапі розслідування проблеми.

За його словами, встановити походження вірусу слід "з поваги" до 175 млн заражених і 3,7 млн померлих від пов'язаних з ним захворювань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що знати, звідки цей вірус стався, випливає з поваги, якої ці люди заслуговують, а також для того, щоб ми могли запобігти його повторенню", - наводить Daily Mail слова Гебреєсуса.

"Кожна гіпотеза повинна бути відкрита", - сказав він, відповідаючи на питання про можливість витоку вірусу з лабораторії.

Глава ВООЗ зазначив, що на початкових етапах розслідування з боку Китаю не було достатньої "прозорості і співпраці".

Раніше президент США Джо Байден доручив американським розвідслужбам "подвоїти зусилля" у пошуку джерела походження COVID-19 і відзвітувати про результати протягом 90 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швидке зняття карантинних обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований, - ВООЗ

ВООЗ (770) дослідження (605) карантин (18172) Китай (4501) Гебреєсус (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+17
Ого, как запел. Неужели юани за прошлый месяц до сих пор на счет не зашли?
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13.06.2021 10:30
+7
Так уже ж давно всё раскопали и про аварию в лаборатории под новосибирском, и про совместные учения химвойк поблизости, с участием уханьских военных специалистов...
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13.06.2021 10:43
+4
Уверена, что это дело рук рашистов, но не в силу жопорукости, а совершенно осознанное. Чтобы впоследствии предложить свой сраный SPUTNIK V в качестве безальтернативного средства от заразы. Бабло-то надо как-то зарабатывать!
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13.06.2021 11:23
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Ого, как запел. Неужели юани за прошлый месяц до сих пор на счет не зашли?
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13.06.2021 10:30 Відповісти
Суки продажні. Так і будуть шмарки по склу розтягувать
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13.06.2021 10:34 Відповісти
Так уже ж давно всё раскопали и про аварию в лаборатории под новосибирском, и про совместные учения химвойк поблизости, с участием уханьских военных специалистов...
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13.06.2021 10:43 Відповісти
Обозвали очередную разновидность гриппа коронавирусом и устроили вокруг этого танцы с бубнами . Вот и весь секрет возникновения "пандемии". Теперь ни у кого нет смелости признать шо эта хрень сплошной разводняк. Бо ухерачили и распистили под этим соусом всё шо токо можно.
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13.06.2021 10:51 Відповісти
Нет, нельзя отрицать, что это все от вышек 5G и чипов от Б.Гейтса! Ну и Дж. Сорос опять постарался.
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13.06.2021 11:26 Відповісти
и Земля таки натолкнется на небесную ось (C)
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13.06.2021 11:41 Відповісти
она же плоская.. войдёт в щель, как диск двд..на компьютере
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13.06.2021 20:49 Відповісти
Когда в 1918 году была пандемия гриппа- испанки, то это была совсем не безопасная болезнь , а со смертельным исходом. И погибло тогда приблизительно 50 -100 млн человек больше чем в войне. Наверно тогда это была новая болезнь для людей. Так что не надо пренебрежительно относиться ни к гриппу, ни к короновирусу.
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13.06.2021 14:01 Відповісти
Королева громко сказала - Сделайте вид что нам всем это приятно )))
Не можна відкидати версію лабораторного походження COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 429

...
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13.06.2021 11:16 Відповісти
Уверена, что это дело рук рашистов, но не в силу жопорукости, а совершенно осознанное. Чтобы впоследствии предложить свой сраный SPUTNIK V в качестве безальтернативного средства от заразы. Бабло-то надо как-то зарабатывать!
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13.06.2021 11:23 Відповісти
Звичайно що його зробили штучно.
А хто - так про це ще в 2015 році писав журнал Nature.
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13.06.2021 11:34 Відповісти
не привирайте - в Nature была статья, что это _можно_ сделать и описан эксперимент
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13.06.2021 11:43 Відповісти
Война азитоидов и европеоидов только начинается.
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13.06.2021 12:24 Відповісти
Кто против кого? Кстати тогда были запущены слухи, что короновирусом болеют только азиаты. Это когда ещё только в Китае обнаружили болезнь. Я вот думаю - откуда такая уверенность была? Может и правда в РФ этот ковид против азиатов разрабатывался? Как рассовое оружие?
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13.06.2021 14:06 Відповісти
А вы уже переболели? Вот у моих знакомых такая же теория была - что ковида нет. А когда переболели, (кстати легко переболели, но осложнения ещё месяца три были ), то сразу свое мнение поменяли.
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13.06.2021 14:10 Відповісти
Может я неправильно понимаю вашу мысль? Я знаю, что есть такая гипотеза, что ковида нет, а есть очередная разновидность гриппа, а правительство воспользовалась маленьким гриппом, чтобы заставить всех одеть маски, разворовать ковидный фонд и госказну , а корпорации хотят навязать свою вакцину, которая якобы не нужна. Ну или чипировать людей. Это вы хотели сказат
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13.06.2021 14:27 Відповісти
Так а это и есть единственная адекватная версия.
В Ухане ковид-19 юзали несколько лет ученые косорылые.
И первый поциент - как раз косорылый СОИТРУДНИК института вирусологии Уханя, где ковид юзали.
Промычеть что это все совпадения - это только законченные имбецил может.
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13.06.2021 14:09 Відповісти
Нет, это был далеко не первый пациент. Китайцы утверждают, что уже нашли более ранние случаи.
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13.06.2021 14:13 Відповісти
Тебе косорылые на приват-карту деньги закидывают за впряжение в их версию?
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13.06.2021 14:29 Відповісти
Кто-кто утверждает?? КИТАЙЦЫ?
Ну а ты как думаешь, они, чтобы след от института вирусологии отвести, что-от другое мычеть будут? Нужно же хоть элементарной логикой дружить - там с косорылыми все прозрачно и ясно с самого начала - их косяк 100% т. к. амеры за пару лет до пандемии проверяли меры безопа в этом институте, куда их вирус переехал из США, через Австралию и в КНР, и заключили официально, что там проходной двор совкового образца.
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13.06.2021 14:19 Відповісти
Было бы правильно пустить комиссию по изучению и в Новосибирск. Может там ещё более ранних пациентов обнаружат. Но кто ж их туда пустит?
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13.06.2021 16:32 Відповісти
зачем искать какой-то вирус у 89-летнего старика-китайца умершего от пневмонии
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13.06.2021 15:16 Відповісти
Пришли к тому, о чем говорилось в самом начале пандемии. Уж слишком много нестыковок с этими летучими мышами. Особенно , если учесть, что китайцы тысячелетиями употребляли это сырым и ничего. Конечно, обвинить мышь легче, чем найти реальных виновников распространения вируса
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14.06.2021 08:25 Відповісти
 
 