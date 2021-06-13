Не можна відкидати версію лабораторного походження COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус під час саміту G7 заявив, що не можна виключати версію лабораторного походження COVID-19, обвинувативши Китай у недостатній "прозорості" на початковому етапі розслідування проблеми.

За його словами, встановити походження вірусу слід "з поваги" до 175 млн заражених і 3,7 млн померлих від пов'язаних з ним захворювань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що знати, звідки цей вірус стався, випливає з поваги, якої ці люди заслуговують, а також для того, щоб ми могли запобігти його повторенню", - наводить Daily Mail слова Гебреєсуса.

"Кожна гіпотеза повинна бути відкрита", - сказав він, відповідаючи на питання про можливість витоку вірусу з лабораторії.

Глава ВООЗ зазначив, що на початкових етапах розслідування з боку Китаю не було достатньої "прозорості і співпраці".

Раніше президент США Джо Байден доручив американським розвідслужбам "подвоїти зусилля" у пошуку джерела походження COVID-19 і відзвітувати про результати протягом 90 днів.

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