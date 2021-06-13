Не можна відкидати версію лабораторного походження COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус під час саміту G7 заявив, що не можна виключати версію лабораторного походження COVID-19, обвинувативши Китай у недостатній "прозорості" на початковому етапі розслідування проблеми.
За його словами, встановити походження вірусу слід "з поваги" до 175 млн заражених і 3,7 млн померлих від пов'язаних з ним захворювань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, що знати, звідки цей вірус стався, випливає з поваги, якої ці люди заслуговують, а також для того, щоб ми могли запобігти його повторенню", - наводить Daily Mail слова Гебреєсуса.
"Кожна гіпотеза повинна бути відкрита", - сказав він, відповідаючи на питання про можливість витоку вірусу з лабораторії.
Глава ВООЗ зазначив, що на початкових етапах розслідування з боку Китаю не було достатньої "прозорості і співпраці".
Раніше президент США Джо Байден доручив американським розвідслужбам "подвоїти зусилля" у пошуку джерела походження COVID-19 і відзвітувати про результати протягом 90 днів.
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А хто - так про це ще в 2015 році писав журнал Nature.
В Ухане ковид-19 юзали несколько лет ученые косорылые.
И первый поциент - как раз косорылый СОИТРУДНИК института вирусологии Уханя, где ковид юзали.
Промычеть что это все совпадения - это только законченные имбецил может.
Ну а ты как думаешь, они, чтобы след от института вирусологии отвести, что-от другое мычеть будут? Нужно же хоть элементарной логикой дружить - там с косорылыми все прозрачно и ясно с самого начала - их косяк 100% т. к. амеры за пару лет до пандемии проверяли меры безопа в этом институте, куда их вирус переехал из США, через Австралию и в КНР, и заключили официально, что там проходной двор совкового образца.