Байден порушив королівський протокол на саміті G7, - Daily Mail

Президент США Джо Байден 12 червня вперше зустрівся з королевою Великої Британії Єлизаветою ІІ на урочистому прийомі з лідерами країн "Великої сімки". Перед цим заходом Байден порушив королівський протокол.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Daily Mail.

Кортеж глави Білого дому з 18 автомобілів приїхав на місце проведення зустрічі в Корнуоллі через п'ять хвилин після того, як туди прибула королева з герцогом і герцогинею Кембриджськими, а також принцом Чарльзом і його дружиною Каміллою. Зазвичай всі гості повинні бути на своїх місцях до прибуття королеви на офіційний захід.

Видання зазначило, що королівські особи "не ображалися, оскільки на фотографіях видно, як королева сяяла, розмовляючи з президентом і його дружиною".

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