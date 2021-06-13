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Байден порушив королівський протокол на саміті G7, - Daily Mail

Байден порушив королівський протокол на саміті G7, - Daily Mail

Президент США Джо Байден 12 червня вперше зустрівся з королевою Великої Британії Єлизаветою ІІ на урочистому прийомі з лідерами країн "Великої сімки". Перед цим заходом Байден порушив королівський протокол.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Daily Mail.

Кортеж глави Білого дому з 18 автомобілів приїхав на місце проведення зустрічі в Корнуоллі через п'ять хвилин після того, як туди прибула королева з герцогом і герцогинею Кембриджськими, а також принцом Чарльзом і його дружиною Каміллою. Зазвичай всі гості повинні бути на своїх місцях до прибуття королеви на офіційний захід.

Видання зазначило, що королівські особи "не ображалися, оскільки на фотографіях видно, як королева сяяла, розмовляючи з президентом і його дружиною".

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Байден порушив королівський протокол на саміті G7, - Daily Mail 01
Байден порушив королівський протокол на саміті G7, - Daily Mail 02

G-7 G7 (1032) Байден (2883) Єлизавета ІІ (38) протокол (58) королева (6)


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Топ коментарі
+59
Блин чи не новость. Приехал позже королевы=)))) Наш бубочка бы в рояль насрал-бы. Криворожское воспитание 95 квартала бы позволило!
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13.06.2021 10:50
+20
Да, чи й не новость. У нас Зеленский вообще как с дикого леса дикий зверь и ничего. В стране тарифы на природный газ (который добывают для населения в Украине) выросли на 70% !!! Кстати, почему Зеленский в своей предвыборной программе не обозначил повышение газа на 70% в его каденцию? Может у нас зарплаты и пенсии выросли на 70%? Где 4000 долларов учителям? Почему у медиков зарплаты ниже минимальной? В ЕС когда тарифы поднимаются на 3% люди протестуют. У нас жуют сопли и молчат. А зимой что будете делать? Ну что вакцинироваться и превращаться в блютуз - ГМО, а потом все же благодаря вакцинации тяжело заболеть, я понимаю, это для олигофренов норма, а с чего будете коммуналку оплачивать, олигархов обогащать?
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13.06.2021 11:01
+18
Лучше старый байден чем молодой Зеленский!
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13.06.2021 10:56
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Вообще-то кортеж Байдена задержала английская полиция, чтобы пропустить кортеж королевы --только и всего!
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13.06.2021 22:46 Відповісти
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