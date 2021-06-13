7 років тому захисники України не дозволили РФ перетворити Маріуполь на чергову "чорну діру", - Таран
Сім років тому Україна змогла відстояти Маріуполь. Наші захисники не дали перетворити розвинене місто з потужною промисловістю в чергову "чорну діру" окупованих Росією територій.
Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран з нагоди 7-ї річниці визволення міста від проросійських бойовиків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"У вкрай складній та невизначеній обстановці початкового етапу агресії Російської Федерації проти нас, ворог діяв підступно та зухвало. Він ховався у жилих кварталах та був готовий проливати кров мешканців міста. 13 червня 2014 року українські захисники та маріупольці відбили місто у ворога, проявили не тільки принципову готовність відстоювати суверенітет України, але й здатність цінувати життя власних громадян", - зазначив міністр.
Сьогодні перлина Приазов’я, Маріуполь, — живе під мирним небом і процвітає під синьо-жовтими прапором.
За словами Тарана, кілька останніх років Маріуполь входить до рейтингу міст із найнижчим рівнем злочинності. Безпека людей передусім, але війна дуже близько, зовсім поряд лінія розмежування.
"Ми живемо у постійній готовності до їхнього нав’язливо-маніакального "можем повторить". Наскільки близько може підступити агресія Російської Федерації ми спостерігали під час нещодавнього розгортання підрозділів держави-агресора вздовж кордонів України. І сьогодні з вуст кремлівської верхівки знову лунає риторика про нібито загрозу російськомовному населенню, про "пушечное мясо", яке може "оказаться на линии огня, если сократится подлетное время". Ми, на жаль, вже були свідками, як на лінії вогню опинились мирні жителі Маріуполя 24 січня 2015 року внаслідок обстрілу Градами, здійсненого збройними формуваннями Російської Федерації у Маріуполі, жертвами якого стали навіть діти", - зазначив Таран.
"Ми вивчили і добре засвоїли важкі уроки. Сьогодні військо переозброюється та посилюється наша обороноздатність. Так, на сторожу Азово-Чорноморського регіону, де розташований і Маріуполь, уже цього року стають комплекси українських протикорабельних крилатих ракет "Нептун". Розгортається наш флот і наземні компоненти оборони", - додав він.
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https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1403806429308493824 11 ч
...В тот день, когда Доброполье обстреляли из градов, у меня в АТБ случилась истерика. Какая-то курица доказывала, что обстреляли наши.
Я разоралась про русню.
Чума наползала. Славянск, Краматорск, Донецк под орками.
Рыбака уже выловили замученного и истерзанного
Мужу, как узнал про мой срыв, стало плохо. Он не выпускал меня 2 дня из дому, я паковала вещи.
Ночью мы выехали. Молоденький лейтенантик на бп под Святогоровкой глянул, что за заднем сидении спит наша дочка. а машина завалена баулами, пропустил без досмотра.
Где-то в Днепропетровской области на бп под украинским флагом стоял парнишка с какой-то берданкой и абсолютно глупым лицом. Такой, что 2 класса с трудом закончил.
Я тогда подумала, что вот он не высокого ума, но он вышел защищать Украину. Потому что дело тут не в уме, а совести.
То, что все серьезно, я понимала с марта. В апреле уже была вывезена часть вещей в Запорожье. В мае я прописалась с малой в Житомире, а на Донбассе активно продавали недвижимость. Но после моего срыва и на фоне всех событий не рискнули там задерживаться.
С днём Хрен знает чего, копростан!
PS Не надо на меня ярлык кацапа вешать. Просто хочу, чтобы было честно.
PS: Так как, про честность???
Наверное, я многого не знаю, и помню только https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 872 дня блокады и сотни тысяч умерших от голода, и пытаюсь мыслить логически. Была бы возможность вывезти этих людей - вывезли бы, трупы на улицах - не в интересах советского командования.
Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
Горе сусіднє прилізло
Нищити нас і вбивати…
Горе прилізло сказати,
Хто ми і звідки ми родом...
Кров'ю на нас написати
Те, що не є ми народом!..
Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
От би ці сльози в намисто..
Й жінкам у Росію віддати
(2014)
https://www.ukr.net/source/fokus-525.html (Фокус)
росія з великої літери - це мувітон тут.