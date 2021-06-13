УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10314 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 552 25

7 років тому захисники України не дозволили РФ перетворити Маріуполь на чергову "чорну діру", - Таран

7 років тому захисники України не дозволили РФ перетворити Маріуполь на чергову

Сім років тому Україна змогла відстояти Маріуполь. Наші захисники не дали перетворити розвинене місто з потужною промисловістю в чергову "чорну діру" окупованих Росією територій.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран з нагоди 7-ї річниці визволення міста від проросійських бойовиків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У вкрай складній та невизначеній обстановці початкового етапу агресії Російської Федерації проти нас, ворог діяв підступно та зухвало. Він ховався у жилих кварталах та був готовий проливати кров мешканців міста. 13 червня 2014 року українські захисники та маріупольці відбили місто у ворога, проявили не тільки принципову готовність відстоювати суверенітет України, але й здатність цінувати життя власних громадян", - зазначив міністр.

Сьогодні перлина Приазов’я, Маріуполь, — живе під мирним небом і процвітає під синьо-жовтими прапором.

За словами Тарана, кілька останніх років Маріуполь входить до рейтингу міст із найнижчим рівнем злочинності. Безпека людей передусім, але війна дуже близько, зовсім поряд лінія розмежування. 

"Ми живемо у постійній готовності до їхнього нав’язливо-маніакального "можем повторить". Наскільки близько може підступити агресія Російської Федерації ми спостерігали під час нещодавнього розгортання підрозділів держави-агресора вздовж кордонів України. І сьогодні з вуст кремлівської верхівки знову лунає риторика про нібито загрозу російськомовному населенню, про "пушечное мясо", яке може "оказаться на линии огня, если сократится подлетное время". Ми, на жаль, вже були свідками, як на лінії вогню опинились мирні жителі Маріуполя 24 січня 2015 року внаслідок обстрілу Градами, здійсненого збройними формуваннями Російської Федерації у Маріуполі, жертвами якого стали навіть діти", - зазначив Таран.

Також читайте: 13 червня 2014 року Маріуполь звільнили від проросійських бойовиків. Бій тривав кілька годин, увечері над містом було піднято прапор України, - МВС

"Ми вивчили і добре засвоїли важкі уроки. Сьогодні військо переозброюється та посилюється наша обороноздатність. Так, на сторожу Азово-Чорноморського регіону, де розташований і Маріуполь, уже цього року стають комплекси українських протикорабельних крилатих ракет "Нептун". Розгортається наш флот і наземні компоненти оборони", - додав він.

Маріуполь (3220) Міноборони (7304) Антитерористична операція (6637) Таран Андрій (267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
***
Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
Горе сусіднє прилізло
Нищити нас і вбивати…

Горе прилізло сказати,
Хто ми і звідки ми родом...
Кров'ю на нас написати
Те, що не є ми народом!..

Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
От би ці сльози в намисто..
Й жінкам у Росію віддати

(2014)
показати весь коментар
13.06.2021 11:22
+7
7 лет назад защитники Украины не позволили РФ превратить Мариуполь в очередную "черную дыру", - Таран - Цензор.НЕТ 5939

С днём Хрен знает чего, копростан!
показати весь коментар
13.06.2021 11:13
+7
https://focus.ua/ukraine/485365-spasibo-polku-azov-v-mariupole-sostoyalsya-marsh-v-chest-7-y-godovshchiny-osvobozhdeniya-ot-dnr-video "Спасибо полку Азов": в Мариуполе состоялся марш в честь 7-й годовщины освобождения от "ДНР" (видео)
https://www.ukr.net/source/fokus-525.html (Фокус)
показати весь коментар
13.06.2021 12:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага,что ж хоть там зеля не умер,если в Крыму ему ПАП ,как оно волает,помешал?
показати весь коментар
13.06.2021 11:09 Відповісти
не всім пощастило, як мариківським...

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1403806429308493824 11 ч

...В тот день, когда Доброполье обстреляли из градов, у меня в АТБ случилась истерика. Какая-то курица доказывала, что обстреляли наши.
Я разоралась про русню.
Чума наползала. Славянск, Краматорск, Донецк под орками.
Рыбака уже выловили замученного и истерзанного

Мужу, как узнал про мой срыв, стало плохо. Он не выпускал меня 2 дня из дому, я паковала вещи.
Ночью мы выехали. Молоденький лейтенантик на бп под Святогоровкой глянул, что за заднем сидении спит наша дочка. а машина завалена баулами, пропустил без досмотра.

Где-то в Днепропетровской области на бп под украинским флагом стоял парнишка с какой-то берданкой и абсолютно глупым лицом. Такой, что 2 класса с трудом закончил.
Я тогда подумала, что вот он не высокого ума, но он вышел защищать Украину. Потому что дело тут не в уме, а совести.

То, что все серьезно, я понимала с марта. В апреле уже была вывезена часть вещей в Запорожье. В мае я прописалась с малой в Житомире, а на Донбассе активно продавали недвижимость. Но после моего срыва и на фоне всех событий не рискнули там задерживаться.
показати весь коментар
13.06.2021 11:12 Відповісти
7 лет назад защитники Украины не позволили РФ превратить Мариуполь в очередную "черную дыру", - Таран - Цензор.НЕТ 5939

С днём Хрен знает чего, копростан!
показати весь коментар
13.06.2021 11:13 Відповісти
Да ладно. Была блокада Ленинграда, была оборона Киева, Одессы, Севастополя.
PS Не надо на меня ярлык кацапа вешать. Просто хочу, чтобы было честно.
показати весь коментар
13.06.2021 12:04 Відповісти
А кто блокировал Ленинград? Как так "блокада" а танки, пушки, пулемёты, патроны, снаряды шли с заводов на фронт, в полный рост? Вот сралину, можно ***** и говорите о "блокаде"!
PS: Так как, про честность???
показати весь коментар
13.06.2021 19:21 Відповісти
Какие заводы в блокадном Ленинграде, город каждый день бомбили и в упор из артиллерии расстреливали. Эти завод, которые не успели вывезти, были бы уничтожены в первые недели.
Наверное, я многого не знаю, и помню только https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 872 дня блокады и сотни тысяч умерших от голода, и пытаюсь мыслить логически. Была бы возможность вывезти этих людей - вывезли бы, трупы на улицах - не в интересах советского командования.
показати весь коментар
13.06.2021 22:23 Відповісти
Но что-то мне подсказывает что Мариуполь этим фактом сильно недоволен.
показати весь коментар
13.06.2021 11:17 Відповісти
Думаю що не до всьої вати, але вже почало доходити. Тим більше "вітрина руського міра" поруч.
показати весь коментар
13.06.2021 11:23 Відповісти
Ни одной провокации не было сегодня. Ни одного недовольного.
показати весь коментар
13.06.2021 16:52 Відповісти
Вообще то свинособак, везде хватает, а про лишнюю хромосому, вообще молчу... И что то мне подсказывает, что и Вы ... , карочэ, что прегожен скажет!
показати весь коментар
13.06.2021 19:34 Відповісти
***
Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
Горе сусіднє прилізло
Нищити нас і вбивати…

Горе прилізло сказати,
Хто ми і звідки ми родом...
Кров'ю на нас написати
Те, що не є ми народом!..

Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
От би ці сльози в намисто..
Й жінкам у Росію віддати

(2014)
показати весь коментар
13.06.2021 11:22 Відповісти
. Так, на стражу Азово-Черноморского региона, где находится и Мариуполь, уже в этом году становятся комплексы украинских противокорабельных крылатых ракет "Нептун", можно позавидовать такому оперативному развертыванию, шел 7 год войны, и Мариуполь на границе с чумой.
показати весь коментар
13.06.2021 12:00 Відповісти
https://focus.ua/ukraine/485365-spasibo-polku-azov-v-mariupole-sostoyalsya-marsh-v-chest-7-y-godovshchiny-osvobozhdeniya-ot-dnr-video "Спасибо полку Азов": в Мариуполе состоялся марш в честь 7-й годовщины освобождения от "ДНР" (видео)
https://www.ukr.net/source/fokus-525.html (Фокус)
показати весь коментар
13.06.2021 12:02 Відповісти
Хочется верить, что хотя бы половина граждан Марика радуются своей причастности к Украине и ее победам и не поддерживают проклятый мОКШАНСКИЙ МИР. Хотя после семи с лишним лет войны с паРашей кажется удивительно парадоксальным факт симпатии к рашистам, отрицания ее агрессии. Просто какой-то СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ! То же наблюдаю еще в большей мере в Харькове. И это очень тревожит.
показати весь коментар
13.06.2021 12:10 Відповісти
В России за сутки выявили 14 723 новых случая коронавируса
показати весь коментар
13.06.2021 12:10 Відповісти
всех в питер...на футбол, там нет ограничений по зрителям..)))
показати весь коментар
13.06.2021 12:53 Відповісти
Зеленський невипустив ще медельку, «за звільнення Маріуполю»??? Нагородив би Єрмака з Тараном, і собі одну, чи дві...
показати весь коментар
13.06.2021 12:10 Відповісти
Российского хоккеиста https://lenta.ru/tags/persons/yamschikov-daniil/ Даниила Ямщикова ударили ножом в центре Москвы. Об этом сообщает http://tass.ru/ ТАСС .
показати весь коментар
13.06.2021 12:12 Відповісти
привет,шоу. А чего на корр тяжело пробиться?
показати весь коментар
13.06.2021 12:17 Відповісти
субота воскресение у комментов выходной
показати весь коментар
13.06.2021 12:21 Відповісти
меня и по будням выбивает
показати весь коментар
13.06.2021 12:24 Відповісти
Если бы ты видел, сколько много людей пришло сегодня праздновать День освобождения Мариуполя, то ты бы так не говорил. Театральной площади на всех желающих не хватило. А ведь это не все пришли.
показати весь коментар
13.06.2021 16:57 Відповісти
Все, кто хотел уехать - уехали. А кто хотел приехать из Донецка - приехали. В Мариуполе переселенцев 100 тысяч числится. На полумиллионный город .
показати весь коментар
13.06.2021 17:01 Відповісти
Не мели дурниць.
росія з великої літери - це мувітон тут.
показати весь коментар
13.06.2021 20:45 Відповісти
 
 