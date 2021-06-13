7 років тому захисники України не дозволили РФ перетворити Маріуполь на чергову "чорну діру", - Таран

Сім років тому Україна змогла відстояти Маріуполь. Наші захисники не дали перетворити розвинене місто з потужною промисловістю в чергову "чорну діру" окупованих Росією територій.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран з нагоди 7-ї річниці визволення міста від проросійських бойовиків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У вкрай складній та невизначеній обстановці початкового етапу агресії Російської Федерації проти нас, ворог діяв підступно та зухвало. Він ховався у жилих кварталах та був готовий проливати кров мешканців міста. 13 червня 2014 року українські захисники та маріупольці відбили місто у ворога, проявили не тільки принципову готовність відстоювати суверенітет України, але й здатність цінувати життя власних громадян", - зазначив міністр.

Сьогодні перлина Приазов’я, Маріуполь, — живе під мирним небом і процвітає під синьо-жовтими прапором.

За словами Тарана, кілька останніх років Маріуполь входить до рейтингу міст із найнижчим рівнем злочинності. Безпека людей передусім, але війна дуже близько, зовсім поряд лінія розмежування.

"Ми живемо у постійній готовності до їхнього нав’язливо-маніакального "можем повторить". Наскільки близько може підступити агресія Російської Федерації ми спостерігали під час нещодавнього розгортання підрозділів держави-агресора вздовж кордонів України. І сьогодні з вуст кремлівської верхівки знову лунає риторика про нібито загрозу російськомовному населенню, про "пушечное мясо", яке може "оказаться на линии огня, если сократится подлетное время". Ми, на жаль, вже були свідками, як на лінії вогню опинились мирні жителі Маріуполя 24 січня 2015 року внаслідок обстрілу Градами, здійсненого збройними формуваннями Російської Федерації у Маріуполі, жертвами якого стали навіть діти", - зазначив Таран.

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"Ми вивчили і добре засвоїли важкі уроки. Сьогодні військо переозброюється та посилюється наша обороноздатність. Так, на сторожу Азово-Чорноморського регіону, де розташований і Маріуполь, уже цього року стають комплекси українських протикорабельних крилатих ракет "Нептун". Розгортається наш флот і наземні компоненти оборони", - додав він.