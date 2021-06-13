УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10112 відвідувачів онлайн
Новини
4 853 9

ДСНС попереджає про погіршення погодних умов 13 червня - очікуються шквали, град і сильні дощі

ДСНС попереджає про погіршення погодних умов 13 червня - очікуються шквали, град і сильні дощі

У неділю, 13 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, в західних і південно-західних областях можливі пориви вітру 15-20 м / с. Вночі в західних областях значний дощ.

Вдень в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м / с (І рівень небезпеки - жовтий).

У Карпатах вночі сильний дощ (II рівень небезпеки - помаранчевий).

Також читайте: ДСНС попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку: перелік областей

негода (755) погода (789) ДСНС (5083)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
могли бі и после ухудшения предупредить а не во время
показати весь коментар
13.06.2021 11:12 Відповісти
Естественно, он же прозван "барыгою". а не "бедоносцем".
показати весь коментар
13.06.2021 11:23 Відповісти
ДСНС попереджає про погіршення погодних умов 13 червня - очікуються шквали, град і сильні дощі - Цензор.НЕТ 9639

.Били блискавки у полі і у місті,
Сипався закам'янілий град.
Падав дощ важкий по листю,
Сипались горіхи й виноград.
Закрутився вітер по спіралі,
Рвав із дуба листя на горі.
Й мальви завжди милі кралі,
Загубили пелюстки в траві.
Грім блукав аж десь за полем,
Блиски вдарили у чорний дим.
Відгукнувся ліс зеленим болем,
Почорніли небеса над ним.
Вдарив грім із блиснуло востаннє,
Стало небо чистІшим сльози.
Виглянуло сонце....Тільки жито раннє
Стогне після літньої грози

.....................
показати весь коментар
13.06.2021 11:53 Відповісти
при порошенко такого небыло
показати весь коментар
13.06.2021 12:07 Відповісти
11:34 ДСНС попереджає про погіршення погодних умов 13 червня - очікуються шквали, град і сильні дощі

дякую за попередження, прочитав тільки як пішов дощ. Спочатку дрібний, а потім хвилин десять такий ливень був із вітром. Зараз вже сонце знову виглянуло.
показати весь коментар
13.06.2021 12:30 Відповісти
Что же это происходит такое? Никогда же такого не было раньше. Дождь пошёл, ветер подул. Не дай бог, ещё и сольнышко выглянет. То +25 градусов бешенной жары, то +15 бешенного холода. И некудя спрятаться...Шутка.
показати весь коментар
13.06.2021 13:31 Відповісти
 
 