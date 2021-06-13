ДСНС попереджає про погіршення погодних умов 13 червня - очікуються шквали, град і сильні дощі

У неділю, 13 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, в західних і південно-західних областях можливі пориви вітру 15-20 м / с. Вночі в західних областях значний дощ.

Вдень в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м / с (І рівень небезпеки - жовтий).

У Карпатах вночі сильний дощ (II рівень небезпеки - помаранчевий).

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