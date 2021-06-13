ДСНС попереджає про погіршення погодних умов 13 червня - очікуються шквали, град і сильні дощі
У неділю, 13 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За даними Укргідрометцентру, в західних і південно-західних областях можливі пориви вітру 15-20 м / с. Вночі в західних областях значний дощ.
Вдень в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м / с (І рівень небезпеки - жовтий).
У Карпатах вночі сильний дощ (II рівень небезпеки - помаранчевий).
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.Били блискавки у полі і у місті,
Сипався закам'янілий град.
Падав дощ важкий по листю,
Сипались горіхи й виноград.
Закрутився вітер по спіралі,
Рвав із дуба листя на горі.
Й мальви завжди милі кралі,
Загубили пелюстки в траві.
Грім блукав аж десь за полем,
Блиски вдарили у чорний дим.
Відгукнувся ліс зеленим болем,
Почорніли небеса над ним.
Вдарив грім із блиснуло востаннє,
Стало небо чистІшим сльози.
Виглянуло сонце....Тільки жито раннє
Стогне після літньої грози
.....................
дякую за попередження, прочитав тільки як пішов дощ. Спочатку дрібний, а потім хвилин десять такий ливень був із вітром. Зараз вже сонце знову виглянуло.