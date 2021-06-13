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Новини Агресія Росії проти України
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7-ма річниця визволення Маріуполя від проросійських бойовиків. Хронологія подій. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 червня - 7-ма річниця визволення Маріуполя від проросійських бойовиків.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава МВС Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав свій пост 7-річної давності, в якому рано вранці інформував про активну фазу АТО в Маріуполі.

За словами Авакова, операція почалася о 4.50 ранку. Її метою було ліквідувати укріпрайон терористів "ДНР" на чолі з кримінальним авторитетом на прізвисько Чечен. Район проведення операції в центрі Маріуполя був оточений. В операції брали участь підрозділи Національної гвардії України, Спецпідрозділи МВС "Азов" і "Дніпро-1".

"Усі ключові опорні пункти терористів були взяті під контроль. Підбита бронетехніка, знищені снайперські точки терористів ... Станом 10.08 13 червня 2014 року було затримано 11 терористів, знешкоджені дві фугасні міни. На блокпосту в бік Донецька затриманий автомобіль, який намагався прорватися в бік Донецька - автомобіль, який був повністю завантажений озброєнням. Станом на 10.34 над міською Радою Маріуполя вивішений український прапор!" - згадує Аваков хронологію тих подій.

Також читайте: 7 років тому захисники України не дозволили РФ перетворити Маріуполь на чергову "чорну діру", - Таран

7-ма річниця визволення Маріуполя від проросійських бойовиків. Хронологія подій 01
7-ма річниця визволення Маріуполя від проросійських бойовиків. Хронологія подій 02
7-ма річниця визволення Маріуполя від проросійських бойовиків. Хронологія подій 03
7-ма річниця визволення Маріуполя від проросійських бойовиків. Хронологія подій 04

7-ма річниця визволення Маріуполя від проросійських бойовиків. Хронологія подій 05
7-ма річниця визволення Маріуполя від проросійських бойовиків. Хронологія подій 06

"Сьогодні наші військові підрозділи пройдуть святковим маршем Маріуполем. І люди будуть радіти святу, літа, гарному настрою! І я буду радіти! Тоді, 7 років тому було не так - було важливо сконцентруватися і перемогти, переламати гібридний натиск ворога. Зуміли, зробили ! пишаюся нашими діями тоді, пишаюся і кажу спасибі кожному, хто доклав свої сили тоді! ... Спасибі бійцям Нацгвардії, ВС Ураїни! Окремо бійцям "Азова", "Дніпра-1", всім, хто відстояв і щодня вже сім років захищає наш український Маріуполь!" - зазначив Аваков з нагоди 7-ї річниці визволення Маріуполя.

Аваков (2189) Маріуполь (3222) визволення (563) Антитерористична операція (6637)


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Топ коментарі
+64
Героям Слава!
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13.06.2021 11:30
+28
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
7-я годовщина освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Хронология событий - Цензор.НЕТ 6776
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13.06.2021 11:50
+18
Азов сила!
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13.06.2021 12:02
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Героям Слава!
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13.06.2021 11:30 Відповісти
Героям слава і смерть зеленим ворогам, жалко що у ті часи наші хлопці не зайшли у Горловку коли 95-й квартал грав членом на піаніно перед сепаратистами і не полжилі їхні морди на асфальт.
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13.06.2021 22:58 Відповісти
Якже не повезло Маріуполю жити в руцкам мірє з комендантським часом...7-я годовщина освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Хронология событий - Цензор.НЕТ 3475
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13.06.2021 11:33 Відповісти
и обдроченцами-попочленцами, которые прикладом в бошку заедут
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13.06.2021 18:28 Відповісти
Вся эта шло@бень быстро поразбегалась бы и с Донецка и с Луганска. Но у кацапни были другие планы. Техника,наемники,регулярные части,обстрелы Украины с собственной территории.
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13.06.2021 11:37 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
7-я годовщина освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Хронология событий - Цензор.НЕТ 6776
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13.06.2021 11:50 Відповісти
"7-я годовщина освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Хронология событий"
_От расийских оккупантов, а не "боевиков" и совершенно неважно какая у них были/есть форма, тряпки на флагштоках и прочие элементы маскировки, применяемые расией! Жаль что написавший это то ли по тупости не этого понимает, то ли сознательно льёт воду на мельницу врага с их "настамнет".
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13.06.2021 11:53 Відповісти
*какие у них
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13.06.2021 12:01 Відповісти
Тобто Аваков звільняв?
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13.06.2021 11:59 Відповісти
лично!!!
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13.06.2021 12:10 Відповісти
Именно так.
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13.06.2021 12:36 Відповісти
А как же. И Харьков тоже.
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13.06.2021 13:45 Відповісти
Азов сила!
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13.06.2021 12:02 Відповісти
Воювали в кросовках.
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13.06.2021 12:32 Відповісти
И в босоножках 🙈
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13.06.2021 13:45 Відповісти
Долго искал в интернете, какие украинские населенные пункты освободили ВСУ за последние два года. Но так ничего не нашел. Может кто-то знает, какие города и села освободил клоун-командующий за годы своей программы "перестать стрелять"?!
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13.06.2021 12:46 Відповісти
А навіщо звільняти, коли вже настав мир. А якщо когось убили, то вони вважають це порушення режиму всеосяжного перемир'я. А може то вони самі себе вбивають? Сам собі в голову встрілив, чи наступив на свою власну міну.
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13.06.2021 13:20 Відповісти
7-а річниця визволення Маріуполя від проросійських бойовиків. Хронологія подій - Цензор.НЕТ 4568
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13.06.2021 13:18 Відповісти
Это когда Вакарчук приехал? Да, помню.
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13.06.2021 13:48 Відповісти
7-а річниця визволення Маріуполя від проросійських бойовиків. Хронологія подій - Цензор.НЕТ 3001
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13.06.2021 13:18 Відповісти
Интересно, Чечен ещё жив?
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13.06.2021 13:49 Відповісти
Слава Азову!
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13.06.2021 14:15 Відповісти
вот только остались видео,где видно,что БТРы с "Азовом" прорывались через препятствия на дорогах и через сопротивление пророссийской толпы..Вряд ли это было рассветные 4.50.И в сводках упоминался "Азов" и только...Что более соответствует утверждению.что со стороны руководства АТО был приказ о сдаче города,а добробат "Азов" на свой страх и риск вошли в город и освободили его..теперь Порошенко пытается примазать своё рыло к освобождению мариуполя какими-то заявлениями с "МЫ( !!!) отстояли "...
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13.06.2021 14:41 Відповісти
Поподробнєєє про здачу міста Порохом будь ласка ... )
Чи пам ять про летючу через сепарські барикади БМП ЗСУ відшибло?
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13.06.2021 16:44 Відповісти
Откуда ему знать, что на тот момент у Азова БМП и БТР не было))) Он и хронологии событий не знает))) Но выводы делать пытается))) И такие же идиоты его и лайкают)))
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13.06.2021 16:54 Відповісти
был КАМАЗ с бронелистами и пулеметом
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13.06.2021 19:36 Відповісти
Ну зачем вы подсказываете?) Чел утверждает про БТРы, путает события 9 мая и 13 июня)
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13.06.2021 19:45 Відповісти
Вы, путаете даты событий( а вернее НЕ ЗНАЕТЕ их) и при этом пытаетесь делать выводы?))) Те видео, о которых вы говорите, сняты 9 МАЯ) Город был освобожден 13 ИЮНЯ... Там совершенно другие видео... Вы серьезно заявляете, что подразделение МВД, без ПРИКАЗА, самовольно поехало воевать где ему захотелось?) И при этом ДРУГИЕ подразделения МВД, тоже БЕЗ ПРИКАЗА блокировали все вьезды и выезды из города? Вы зебил?)))
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13.06.2021 16:52 Відповісти
БТРы? В мае, июне 14-го? У Азова?))))
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13.06.2021 16:57 Відповісти
техника была Нацгвардии,но бойцы были из добробата.Нацгвардии как и ВСУ был дан приказ оставить город,но как-то смогли добровольцы выпросить БТРы..И брало Мариуполь всего...279 бойцов..ВСЕГО!!!!...А сцыкун-Порося побоялся брать Горловку с Гиркиным и выпустил колонну сепаратистов на Донецк ПО ДОГОВОРЁННОСТИ,,,Спасибо офицерам нацгвардии .давшим свои БТРы для освобождения Мариуполя
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14.06.2021 16:44 Відповісти
Соромлюся запитати: а для чого ті колеса під шайтан-машиною з написом ДНР?
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13.06.2021 15:29 Відповісти
Для переезда через окопы
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13.06.2021 16:11 Відповісти
то яйця
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13.06.2021 20:23 Відповісти
Обратите внимание, что сегодня уже прошел день, а косовороточник из квартала95, даже не поздравил Мариуполь, Азовцев с празником.
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13.06.2021 16:34 Відповісти
Маріуполь це Українське місто
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13.06.2021 16:42 Відповісти
Молодцы ребята, огромное вам всем спасибо, что не жалея своих сил и жизни своей, вы это смогли сделать, низкий вам поклон за всё это.
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13.06.2021 18:16 Відповісти
Перші відомості про успішне звільнення Маріуполя я особисто спостерігал з ранку у фейсбуці О. Ляшка там все яскраво було у фотках... Дивувався тоді , чого офіційні ЗМІ мовчать...Вже ближче до вечора, почали повідомляти з посиланням на Ляшка...
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13.06.2021 20:39 Відповісти
 
 