7-ма річниця визволення Маріуполя від проросійських бойовиків. Хронологія подій. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 червня - 7-ма річниця визволення Маріуполя від проросійських бойовиків.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава МВС Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав свій пост 7-річної давності, в якому рано вранці інформував про активну фазу АТО в Маріуполі.

За словами Авакова, операція почалася о 4.50 ранку. Її метою було ліквідувати укріпрайон терористів "ДНР" на чолі з кримінальним авторитетом на прізвисько Чечен. Район проведення операції в центрі Маріуполя був оточений. В операції брали участь підрозділи Національної гвардії України, Спецпідрозділи МВС "Азов" і "Дніпро-1".

"Усі ключові опорні пункти терористів були взяті під контроль. Підбита бронетехніка, знищені снайперські точки терористів ... Станом 10.08 13 червня 2014 року було затримано 11 терористів, знешкоджені дві фугасні міни. На блокпосту в бік Донецька затриманий автомобіль, який намагався прорватися в бік Донецька - автомобіль, який був повністю завантажений озброєнням. Станом на 10.34 над міською Радою Маріуполя вивішений український прапор!" - згадує Аваков хронологію тих подій.

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"Сьогодні наші військові підрозділи пройдуть святковим маршем Маріуполем. І люди будуть радіти святу, літа, гарному настрою! І я буду радіти! Тоді, 7 років тому було не так - було важливо сконцентруватися і перемогти, переламати гібридний натиск ворога. Зуміли, зробили ! пишаюся нашими діями тоді, пишаюся і кажу спасибі кожному, хто доклав свої сили тоді! ... Спасибі бійцям Нацгвардії, ВС Ураїни! Окремо бійцям "Азова", "Дніпра-1", всім, хто відстояв і щодня вже сім років захищає наш український Маріуполь!" - зазначив Аваков з нагоди 7-ї річниці визволення Маріуполя.