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Відновлення особистих контактів, взаємодія у низці напрямків, - Путін про цілі саміту з Байденом

Відновлення особистих контактів, взаємодія у низці напрямків, - Путін про цілі саміту з Байденом

Президент Росії Володимир Путін прокоментував майбутню зустріч з главою США Джо Байденом.

"Напередодні зустрічі на вищому рівні завжди намагаються обидві сторони знизити якусь негативну риторику для того, щоб створити відповідну сприятливу обстановку для роботи. Тут немає нічого особливого, я б тут не тішився нічим. Це професійний підхід", - сказав Путін в інтерв'ю "Росія 1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням  на Газету.Ру.

Путін додав, що чекає від саміту відновлення особистих контактів, відносин і створення реально функціонуючих механізмів взаємодії у тих напрямках, які представляють взаємні інтереси.

Під час саміту будуть порушені питання стратегічної стабільності, регіональних конфліктів і екології, уточнив президент РФ.

"Тобто, є питання, де ми дійсно можемо ефективно працювати", - підкреслив він.

Також читайте: Байден порушив королівський протокол на саміті G7, - Daily Mail

"Багато компаній американські хочуть працювати у нас. Їх за вуха витягують з нашого ринку, вони поступаються місцем конкурентам. Це що, йде хіба на користь американській економіці?" - зазначив Путін.

Байден (2883) путін (23750) росія (64911) саміт (763) США (22473) Женева (52)


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Топ коментарі
+11
https://mobile.twitter.com/likigor65

https://mobile.twitter.com/likigor65 Игорь @likigor65
Какая точная реклама в Женеве.

Восстановление личных контактов, взаимодействие по ряду направлений, - Путин о целях саммита с Байденом - Цензор.НЕТ 8841
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13.06.2021 11:52
+10
Восстановление личных контактов, взаимодействие по ряду направлений, - Путин о целях саммита с Байденом - Цензор.НЕТ 7800

...
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13.06.2021 11:55
+6
Орлан белоголовый и )(уйлан двухголовый!
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13.06.2021 12:02
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https://mobile.twitter.com/likigor65

https://mobile.twitter.com/likigor65 Игорь @likigor65
Какая точная реклама в Женеве.

Восстановление личных контактов, взаимодействие по ряду направлений, - Путин о целях саммита с Байденом - Цензор.НЕТ 8841
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13.06.2021 11:52 Відповісти
роскосмос все
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13.06.2021 11:53 Відповісти
Спутники конкурентов Маска - OneWeb, пока выводит. Надеюсь контракт разорвут.
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13.06.2021 11:57 Відповісти
а астронавтов катать уже все, бесперспективно
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13.06.2021 12:06 Відповісти
Катают, хотя и меньше. Уж своих-то точно будут катать.
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13.06.2021 12:09 Відповісти
а когда лаптеногие стали астронавтами?
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13.06.2021 14:34 Відповісти
На МКС всегда 1-2 кацапских косьмонавта.
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13.06.2021 14:42 Відповісти
это понятно, но астронавтами им не стать никогда
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13.06.2021 15:33 Відповісти
Без предложения взятки не обошлось,из сынка байдушки пытаются сделать американского шредера.
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13.06.2021 11:54 Відповісти
Восстановление личных контактов, взаимодействие по ряду направлений, - Путин о целях саммита с Байденом - Цензор.НЕТ 7800

...
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13.06.2021 11:55 Відповісти
Орлан белоголовый и )(уйлан двухголовый!
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13.06.2021 12:02 Відповісти
Экология?
Такие вопросы нужно обсуждать с Гретой Тумберг.
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13.06.2021 11:59 Відповісти
_Та уже ясно что байден не намерен и не будет давать отпор фашистской расие. Ублюдок! Подставляет всё человечество под угрозу гибели в Третьей Всемирной вместо того чтобы задушить врага человечества экономически.
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13.06.2021 12:00 Відповісти
поспішаєш з висновками
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13.06.2021 12:01 Відповісти
Не, просто это ты тормозишь.
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13.06.2021 12:03 Відповісти
побачимо
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13.06.2021 12:51 Відповісти
США никогда не желали гибели рашке. Даже от голода спасали. Им выгоден конкурент Европе и Китаю. Также Британия раньше действовала в Европе - поддерживала самого слабого игрока, не давая усилиться самому сильному.
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13.06.2021 12:05 Відповісти
В політиці нема постійних друзів,є лише постійний інтерес,власна держава !!!)))
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13.06.2021 12:53 Відповісти
Естественно, такое стадо голодных свинособак рванёт в США, что мало не покажется... Нет такого лишнехромосома, который не мечтал жить в Америке!
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13.06.2021 13:15 Відповісти
кремлевкое чикатило совсем вне реальности-очем оно буровит?
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13.06.2021 12:02 Відповісти
У ***** вид такой как будто он что-то написанное говном читает.
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13.06.2021 12:06 Відповісти
ХЛО пришел тебе конец, а там и Расеюшке кирдык. Не может страна с православно-алкогольным населением постоянно угнетать мусульманское большинство, и эксплуатировать природные ресурсы колонизированных земель. Распад Росии неизбежен
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13.06.2021 12:20 Відповісти
Мелет что попало. Старый подонок.
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13.06.2021 12:30 Відповісти
Мания величия у ***** выражена как никогда! ГНИДА!!! МЕРЗКАЯ ПРЕЗРЕННАЯ ГНИДА!!! И У Б И Й Ц А !!!
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13.06.2021 12:32 Відповісти
"...стараются обе стороны снизить какую-то негативную риторику".
}{уйло- у вас, гомиков, это переводится примерно как "смягчить булки".
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13.06.2021 12:46 Відповісти
Моржовая звизда, ты хоть ходули и лифты сними, клизму себе не забудь, для восстановлений личных контактов...
Вазелин, тебе в помощь!
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13.06.2021 12:58 Відповісти
*******, кгбєшно, совково. Мразь.
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13.06.2021 13:33 Відповісти
 
 