Відновлення особистих контактів, взаємодія у низці напрямків, - Путін про цілі саміту з Байденом
Президент Росії Володимир Путін прокоментував майбутню зустріч з главою США Джо Байденом.
"Напередодні зустрічі на вищому рівні завжди намагаються обидві сторони знизити якусь негативну риторику для того, щоб створити відповідну сприятливу обстановку для роботи. Тут немає нічого особливого, я б тут не тішився нічим. Це професійний підхід", - сказав Путін в інтерв'ю "Росія 1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.Ру.
Путін додав, що чекає від саміту відновлення особистих контактів, відносин і створення реально функціонуючих механізмів взаємодії у тих напрямках, які представляють взаємні інтереси.
Під час саміту будуть порушені питання стратегічної стабільності, регіональних конфліктів і екології, уточнив президент РФ.
"Тобто, є питання, де ми дійсно можемо ефективно працювати", - підкреслив він.
"Багато компаній американські хочуть працювати у нас. Їх за вуха витягують з нашого ринку, вони поступаються місцем конкурентам. Це що, йде хіба на користь американській економіці?" - зазначив Путін.
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Такие вопросы нужно обсуждать с Гретой Тумберг.
}{уйло- у вас, гомиков, это переводится примерно как "смягчить булки".
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