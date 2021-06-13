З воїном 128-ї ОГШБр Володимиром Бєловим, загиблим через гранатометний обстріл російських терористів, попрощаються завтра в селі Забір'я на Київщині

Завтра, 14 червня, в селі Забір'я Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області о 12.00 біля каплиці на сільському кладовищі почнеться церемонія прощання з Володимиром Володимировичем Бєловим, 1984 року народження, старшиною, військовослужбовцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув 11 червня в районі села Водяне Маріупольського району Донецької області в результаті смертельних осколкових поранень, завданих під час гранатометного обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Боярського інформаційного центру".

"11 червня, поблизу с. Водяного внаслідок обстрілу загинув наш земляк, мешканець Забір'я, Володимир Белов. На жаль, осколкові ураження виявилися несумісними з життям. Він був справжнім патріотом своєї країни і відстоював її право на мир та незалежність. Тож давайте усією громадою вшануємо нашого захисника. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого! Вічна пам'ять і слава герою нашої громади! Прощання з Володимиром відбудеться 14 червня о 12:00 біля каплиці на кладовищі в Забір‘ї", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, 11 червня в результаті обстрілу російських терористів загинув воїн 128-ї ОГШБр Володимир Бєлов.