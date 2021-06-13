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Новини Агресія Росії проти України
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З воїном 128-ї ОГШБр Володимиром Бєловим, загиблим через гранатометний обстріл російських терористів, попрощаються завтра в селі Забір'я на Київщині

З воїном 128-ї ОГШБр Володимиром Бєловим, загиблим через гранатометний обстріл російських терористів, попрощаються завтра в селі Забір'я на Київщині

Завтра, 14 червня, в селі Забір'я Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області о 12.00 біля каплиці на сільському кладовищі почнеться церемонія прощання з Володимиром Володимировичем Бєловим, 1984 року народження, старшиною, військовослужбовцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув 11 червня в районі села Водяне Маріупольського району Донецької області в результаті смертельних осколкових поранень, завданих під час гранатометного обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Боярського інформаційного центру".

"11 червня, поблизу с. Водяного внаслідок обстрілу загинув наш земляк, мешканець Забір'я, Володимир Белов. На жаль, осколкові ураження виявилися несумісними з життям. Він був справжнім патріотом своєї країни і відстоював її право на мир та незалежність. Тож давайте усією громадою вшануємо нашого захисника. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого! Вічна пам'ять і слава герою нашої громади! Прощання з Володимиром відбудеться 14 червня о 12:00 біля каплиці на кладовищі в Забір‘ї", - зазначається в повідомленні.

З воїном 128-ї ОГШБр Володимиром Бєловим, загиблим через гранатометний обстріл російських терористів, попрощаються завтра в селі Забіря на Київщині 01

Як повідомлялося, 11 червня в результаті обстрілу російських терористів загинув воїн 128-ї ОГШБр Володимир Бєлов.

Донбас (22354) Ян Осока (1495) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (153) операція Об'єднаних сил (6725)


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С воином 128-й ОГШБр Владимиром Беловым, погибшим из-за гранатометного обстрела российских террористов, простятся завтра в селе Заборье на Киевщине - Цензор.НЕТ 3670
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13.06.2021 12:33 Відповісти
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С воином 128-й ОГШБр Владимиром Беловым, погибшим из-за гранатометного обстрела российских террористов, простятся завтра в селе Заборье на Киевщине - Цензор.НЕТ 2682

Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в небо мільйон,
На зміну Небесній сотні
Небесний летить батальйон.
Простіть і прощайте, Герої,
Політ Ваш - найважче з мірил
«Міцніше тримайте зброю!»
Чути з-під шелесту крил.
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13.06.2021 12:39 Відповісти
ужасная горечь от потери за каждым нашим воином...
Герої не вмирають! Смерть російським загарбникам!
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13.06.2021 15:16 Відповісти
Царство небесне, вічна пам'ять Герою. Схиляю голову...
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13.06.2021 12:59 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

З воїном 128-ї ОГШБр Володимиром Бєловим, загиблим через гранатометний обстріл російських терористів, попрощаються завтра в селі Забір'я на Київщині - Цензор.НЕТ 6896
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13.06.2021 19:59 Відповісти
 
 