За минулу добу від коронавірусу в Києві померло 5 осіб, виявлено 114 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявили 114 хворих на коронавірус. Померло 5 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у фейсбуці.

"114 підтверджених випадків захворювання на коронавірус в добу в столиці. Померли 5 осіб. Всього за період пандемії в місті 5152 летальні випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання сьогодні - 210 849", - повідомив Кличко.

Захворіли 67 жінок, у віці від 19 до 79 років, 43 чоловіки, у віці від 22 до 94 років і 4 хлопчики від 6 до 15 років.

У лікарні столиці госпіталізували 8 хворих на коронавірус, а також 41 пацієнти з підозрою на COVID-19 і пневмонії.

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Одужали за минулу добу 158 осіб. Всього коронавірус подолали 195 089 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі - 23, у Дніпровському і Дарницькому по 14 і в Солом'янському районі - 13 випадків", - зазначив Віталій Кличко