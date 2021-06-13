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За фактом смерті 12-річного хлопчика в річці Черемош розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція. ФОТО

За фактом смерті 12-річного хлопчика в Івано-Франківській області слідчі почали кримінальне провадження та проводиться розслідування.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пре-службі обласної поліції

У повідомленні зазначається: "12 червня, близько 20 год надійшло повідомлення на "102", що у селі Тюдів Косівського району впав у річку Черемош 12-річний хлопець. На місце негайно виїхали поліцейські та рятувальники. Працівники ДСНС одразу ж розпочали пошукові заходи у річці.

Правоохоронці попередньо встановили, що близько 20 години троє неповнолітніх хлопців, мешканців Чернівецької області, каталися на велосипедах та приїхали до річки Черемош. Один із них наблизився до берега, послизнувся з каміння та впав у річку, після чого дитину понесло вниз за течією.

На місце події працювали слідчо-оперативна група,ювенальні поліцейські, експерт-криміналіст, рятувальники та небайдужі громадяни. Цілу ніч проводились пошуки та, на жаль, хлопець загинув. Його тіло вранці рятувальники дістати з річки. Під час огляду утопленого слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, поліція з’ясує усі обставини трагедії", - підкреслюють в поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12-річний хлопчик послизнувся і впав у річку Черемош на Івано-Франківщині. Рятувальники підняли на берег тіло дитини, - ДСНС

За фактом смерті 12-річного хлопчика в річці Черемош розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція 01
За фактом смерті 12-річного хлопчика в річці Черемош розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція 02
За фактом смерті 12-річного хлопчика в річці Черемош розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція 03

діти (5041) смерть (6739) Івано-Франківська область (944)


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співчуття батькам... бідна дитина
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13.06.2021 12:52 Відповісти
Підлітки завжди роблять ризиковані непродумані вчинки, які можуть вести до трагедії. Така природа підліткового віку. Співчуваю батькам.
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13.06.2021 13:06 Відповісти
Дуже шкода, що поряд не опинилось більш розсудливого підлітка, який би відговорив від такого ризикованого вчинку.
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13.06.2021 13:38 Відповісти
Яке розслідування по ст.115 КК ? З цим КПК щось треба робити, а поки він бореться не зі злочинність а з річками.
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13.06.2021 13:53 Відповісти
Цензор, надо всё правильно писать, в 12-ть лет это тебе ещё не парень, а - мальчик. А то где мальчик пишешь, а где - парень, наверное прогуливал в школе уроки? Ай-яй-яй!!!
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13.06.2021 18:05 Відповісти
Спорно. Всё ускоряется, но пока ещё мальчик. Нет половозрелости, нет мозгов, нет самого главного - социальной ответственности перед обществом. А значит пока не человек.
В данном случае да, речи о гибели человека пока нет.
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14.06.2021 06:05 Відповісти
 
 