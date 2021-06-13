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Новини Агресія Росії проти України
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Порошенко про звільнення Маріуполя: Ми вибили "русский мир" і зруйнували сценарій Путіна

Порошенко про звільнення Маріуполя: Ми вибили

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав Маріуполь з річницею визволення. Порошенко нагадав, що завдяки контрнаступу тоді вдалося звільнити дві третини окупованого Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"7 років тому ми зруйнували сценарій Путіна і вибили "русский мир" з Маріуполя. Це був початок великого наступу на російського агресора та його терористів. Я пишаюся тим, що віддав наказ на контрнаступ, завдяки якому дві третини окупованого Донбасу були визволені, врятовані від бандитів, мародерів і злочинців", – наголошує Порошенко.

"Україна повертала своє. Збройні сили, Нацгвардія, добровольці протягом двох місяців звільняли міста і села. Я пишаюся тим, що як Верховний Головнокомандувач віддав цей наказ про контрнаступ", – зазначає п’ятий президент.

"Добре пам’ятаю нараду 8 червня 2014 року. Ми тоді докладали максимум зусиль для звільнення Маріуполя, щоб не допустити загибелі цивільних, загибелі мирних мешканців. Зачистка від незаконних збройних формувань, від найманців — це була відповідальність Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ. А Збройні сили України мали відігравати відповідальну роль по недопущенню входження військових формувань в Маріуполь для організації хаосу. Маю відзначити дуже добру організацію тих процесів. Маріуполь вистояв. Ті часи стали вирішальними для українського Приазов’я", – нагадав Петро Порошенко.

Також читайте: 7-а річниця визволення Маріуполя від проросійських бойовиків. Хронологія подій. ФОТОрепортаж

"Дякую нашим захисникам і мужнім маріупольцям, усім, завдяки кому до міста прийшов мир. Вічна Слава героям, які загинули у боях, і які нині продовжують боронити Україну від ворога! Слава Україні! І Слава українському Маріуполю!" – пише лідер "Європейської Солідарності".

Маріуполь (3222) визволення (563) Порошенко (15160) Антитерористична операція (6637)


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Топ коментарі
+65
Единственный проукраинский президент-боец за все последние годы

Порошенко об освобождении Мариуполя: Мы выбили "русский мир" и разрушили сценарий Путина - Цензор.НЕТ 8635
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13.06.2021 13:10
+64
а пока наша армия во главе с Порошенко освобождала города наша бубочка пряталась от мобилизации на корпоративах в кацапии
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13.06.2021 13:02
+49
а ленка закликала в соцмережах відсліковувати переміщення підрозділів ЗСУ
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13.06.2021 13:05
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От я і висловив свою думку, але вона Вам не подобається, і як старший брат, ви мене повчаєте. А роги стирчать
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18.06.2021 00:35 Відповісти
якось не так.. я ніде не ображав вас.. за вашу думку.. не висловлював, що у вас де стирчить чи ні.. я лише можу не погодитись з вашою думкою. Натомість ви весь час намагаєтесь навішати якогось ярлика, авжеж дещо стриманіше, ніж ваші колеги.. але все ж таки.. то не корчіть щось там.. то рога стирчать.. бо вам не подобається.. моя думка, і ви намагаєтесь її нівелювати.. обісцінити.. зробити некчемною.. у такой ось зручний для вас спосіб..
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18.06.2021 17:41 Відповісти
Мені просто не подобається, що людина, яка не уотожнює себе з Україною, яка голосувала за зе, та не усвідомлює наслідки своїх дій, мене повчає.
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19.06.2021 00:33 Відповісти
Мені теж не подобається, що людина яка не утотожнює себе з Україною.. і яка не те що голосувала.. то є ваше право.. а утотожнює особистість в данному випадку Петра Олексіювича з Україною.. підминила в своїй свідомості патриотизм з культом особистості.. не усвідомлює наслідків своїх дій..
Висловлювання своєї думки не є повчання, якщо на підсвідомості ви це та сприймаєте)
Ви самі регулюєте.. сприймати чи не сприймати, ту чи іншу інформацію.. і як саме сприймати.. слухати не слухати.. спілкуватися.. чи ні..
А ось рота затикати.. не ви.. не я.. не маємо права
Подруге.. я не голосував за Зе.. чи за По.. я взагалі не брав участі в голосуванні.. бо так вирішив
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19.06.2021 11:08 Відповісти
Той хто не голосує, віддає свій голос переможцю. Усвідомте це, перш ніж повчати інших. Про Порошенко- я казав, що йому є за що дякувати та й за що критикувати. Але для вас є тільки марадер та порохососи. І хто ви такому випадку?
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19.06.2021 12:03 Відповісти
І знов не вірно.. То є лише моя справа як використати мій голос.. чи за кандидата чи взагалі ніяк.. І якщо хтось використовує мій голос, це може бути і заміна бланка, а не лише пустий, якщо я не ходив наприклад.. То чинне законодавство порушує член виборчий комісії.. а ніяк не я... Ви не маєте права мені дорікати..
Дякуйте на здоров'я.. ніхто ж вам не забороняє.. То є лише ваше бажання.. да й право.. А ось коли ви починаєте наїджати на інших.. хто голусував не так як ви.. чи не бажає дякувати бо не вбачає це за потрібне.. ви намагаєтесь нав'язати своє.. І я саме з цим.. не згоден
Ви маєте право думати про любого політика , що він такий сякий, якщо є обгрунтованне обвинувачення, якісь факти .. Критика повинна бути
Так само і я .. і інші люди, наприклад я вважаю Петра Олексіювича виним в тому, що сталося під Іловайском.. Путін само сабой, але бездіяльність або.. навпаки підстава добробатів.. то є злочин.. і ніякий Томос не виправе моє ставлення..
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19.06.2021 12:46 Відповісти
Навіть коли ви признаєтесь, що бажали зла Україні, обезголовлюючи її, не можете не приплести Порошенко. Через таких як ви Україна падає, а вам Порошенко. Живіть сьогоденням, робіть хоч щось для України.
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19.06.2021 13:33 Відповісти
Ви намагаєтесь видити желане за дійсне.. саме тому я вважаю, що то є вже хвороба) ну то таке, радує хоч ви шумите .. але вас не багато.
Я За Україну.. але Петро Олексіювич йде лісом..
І Вам бажаю робити щось.. для України.. а не для рейтингу Порошенко
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19.06.2021 13:40 Відповісти
Та йдіті ви в свою сизрань разом з помилками, нездатністю нічого зробити навіть проти України. Нероба, невдаха та нікчема. Крім років Порошенко нічого вам навіть згадати в своєму жалюгідному житті. В Україна була і буде. Слава Україні!
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20.06.2021 01:44 Відповісти
Ви теж можете йти в свій магадан.. Істерика ваша зовсім недоречна і вибачте, але жалюгідна..
Ви неспроможні сприймати іншу точку зору, і вам зручніше все перевести в площину сизрані.. А я наприклад також можу вбачати в вас провокатора с запоребріка.. Але всеж вважаю, скоріш недалеких розумом, що якщо ви так реагуєте, то вам можна лише поспівчувати..
Ви такі самі як московити.. і можу оргументувати чому.. Тому,що вам простіше побудувати гулаг і зіслати туди всіх хто проти порошенко.. чим визнати свою неправоту.. Чим ви кращій за кацапів? Але всеж бажаю вам навчитися бути стриманіше, навіть якщо точка зору співбесідника.. вам не довподоби..
І.. так.. Героям Слава..
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20.06.2021 13:43 Відповісти
Я просто співчуваю людям, які не спроможні бути об'єктивними. Навіть у зе є позитивні результати. Але мені просто жаль вас. А ні до Порошенко, а ні після в вашому житті нічого не було.
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25.06.2021 11:46 Відповісти
Лайкует вата из дамбаса , оно и понятно😀
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13.06.2021 23:28 Відповісти
І в чім він тобі збрехав, Смицький?
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13.06.2021 17:25 Відповісти
Ты мечтал "как в Крыму" и не срослось?)))
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13.06.2021 17:32 Відповісти
https://censor.net/ru/user/52374
/ забанить
Некий Джамал (https://censor.net/ru/user/486230) скорбит по убитому сепаратисту.
Впрочем, возможно это порохобот вскрыл его акаунт Порошенко про звільнення Маріуполя: Ми вибили "русский мир" і зруйнували сценарій Путіна - Цензор.НЕТ 1628
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19.06.2021 13:13 Відповісти
За Пороха не стидно, на відміну від клоунської влади яка зараз здає Україну кремлю

Порошенко про звільнення Маріуполя: Ми вибили "русский мир" і зруйнували сценарій Путіна - Цензор.НЕТ 9694
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13.06.2021 16:51 Відповісти
Порошенко про звільнення Маріуполя: Ми вибили "русский мир" і зруйнували сценарій Путіна - Цензор.НЕТ 1702
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13.06.2021 20:13 Відповісти
😂😂😂😂😂😂
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13.06.2021 22:20 Відповісти
Маріупольська кондитерська фабрика ТМ "Рошен" ліквідована через повну заборону ввезення продукції в Росію.
20 квітня 2015 року Маріупольська кондитерська фабрика була закрита.
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13.06.2021 18:29 Відповісти
Не голосовал за зеленского.
Но порошенко это лгун, при нём начались сплошные перемирия.
Он не говорил про глаза путина, но желал в них заглянуть, хотя бы через глаза медведчука.
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13.06.2021 18:46 Відповісти
В той час як ти безуспішно день і ніч штурмував двері військомату...
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13.06.2021 19:19 Відповісти
Кацап зовсім не палиться.
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13.06.2021 21:56 Відповісти
Порошенко про звільнення Маріуполя: Ми вибили "русский мир" і зруйнували сценарій Путіна - Цензор.НЕТ 2263
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13.06.2021 23:03 Відповісти
Щоб ти кров'ю срал , кацап , за таку брехню про Пороха 😅😀
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13.06.2021 23:38 Відповісти
Вимагаю постваити пороху пам'ятники із шоколаду
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14.06.2021 00:05 Відповісти
А я вимагаю поставити пам'ятник Зеленському, у вигляді роялегрального органу Зеленського в твоєму анусі.
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17.06.2021 12:05 Відповісти
Від кого вимагаєш??? Дурню щзоб вимогу ставити треба вагу мати серед людей... А ти перхоть підшкурна у Петі на пришику))) Чи ти це перед дзеркалом так би мовити вихваляешся перед самим собою?? Тоді грайся дурню аби собі ні чого іншого не заподіяв
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17.06.2021 12:18 Відповісти
Гордовито розпукалася клавіша.
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17.06.2021 12:23 Відповісти
А чогож коментар видалив???? Що таки боїшся свої х слів??? От чудні ви люди...
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17.06.2021 12:27 Відповісти
https://censor.net/ua/user/473148

відповів на https://censor.net/ua/comments/locate/3271096/01921449-e879-7229-a199-871c78385406 в темі https://censor.net/ua/news/3271096/poroshenko_ob_osvobojdenii_mariupolya_my_vybili_russkiyi_mir_i_razrushili_stsenariyi_putina
Ого, Днєпр, тебе попердолило. Знову в деактив хочеш?

Не треба видаляти хай всі читають..)) До речі а до чогу тут Днєпр???
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17.06.2021 12:29 Відповісти
Коментар видалив Адмін, Льоню.
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17.06.2021 15:11 Відповісти
Дякую що відновив мій коментар.
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17.06.2021 15:11 Відповісти
7 ранку понеділка, американець дивиться, шо та у хохлов? Ви тупі, але інші зразу бачать кацапа.
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14.06.2021 00:42 Відповісти
Порошенко про звільнення Маріуполя: Ми вибили "русский мир" і зруйнували сценарій Путіна - Цензор.НЕТ 9834
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13.06.2021 22:19 Відповісти
Порошенко про звільнення Маріуполя: Ми вибили "русский мир" і зруйнували сценарій Путіна - Цензор.НЕТ 4072
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13.06.2021 23:02 Відповісти
Так и было.
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14.06.2021 00:48 Відповісти
Порошенко про звільнення Маріуполя: Ми вибили "русский мир" і зруйнували сценарій Путіна - Цензор.НЕТ 4653
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14.06.2021 10:25 Відповісти
Сколько Знленский освободил нашей земли за 2 года?
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14.06.2021 12:59 Відповісти
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