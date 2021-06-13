Порошенко про звільнення Маріуполя: Ми вибили "русский мир" і зруйнували сценарій Путіна
П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав Маріуполь з річницею визволення. Порошенко нагадав, що завдяки контрнаступу тоді вдалося звільнити дві третини окупованого Донбасу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
"7 років тому ми зруйнували сценарій Путіна і вибили "русский мир" з Маріуполя. Це був початок великого наступу на російського агресора та його терористів. Я пишаюся тим, що віддав наказ на контрнаступ, завдяки якому дві третини окупованого Донбасу були визволені, врятовані від бандитів, мародерів і злочинців", – наголошує Порошенко.
"Україна повертала своє. Збройні сили, Нацгвардія, добровольці протягом двох місяців звільняли міста і села. Я пишаюся тим, що як Верховний Головнокомандувач віддав цей наказ про контрнаступ", – зазначає п’ятий президент.
"Добре пам’ятаю нараду 8 червня 2014 року. Ми тоді докладали максимум зусиль для звільнення Маріуполя, щоб не допустити загибелі цивільних, загибелі мирних мешканців. Зачистка від незаконних збройних формувань, від найманців — це була відповідальність Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ. А Збройні сили України мали відігравати відповідальну роль по недопущенню входження військових формувань в Маріуполь для організації хаосу. Маю відзначити дуже добру організацію тих процесів. Маріуполь вистояв. Ті часи стали вирішальними для українського Приазов’я", – нагадав Петро Порошенко.
"Дякую нашим захисникам і мужнім маріупольцям, усім, завдяки кому до міста прийшов мир. Вічна Слава героям, які загинули у боях, і які нині продовжують боронити Україну від ворога! Слава Україні! І Слава українському Маріуполю!" – пише лідер "Європейської Солідарності".
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Висловлювання своєї думки не є повчання, якщо на підсвідомості ви це та сприймаєте)
Ви самі регулюєте.. сприймати чи не сприймати, ту чи іншу інформацію.. і як саме сприймати.. слухати не слухати.. спілкуватися.. чи ні..
А ось рота затикати.. не ви.. не я.. не маємо права
Подруге.. я не голосував за Зе.. чи за По.. я взагалі не брав участі в голосуванні.. бо так вирішив
Дякуйте на здоров'я.. ніхто ж вам не забороняє.. То є лише ваше бажання.. да й право.. А ось коли ви починаєте наїджати на інших.. хто голусував не так як ви.. чи не бажає дякувати бо не вбачає це за потрібне.. ви намагаєтесь нав'язати своє.. І я саме з цим.. не згоден
Ви маєте право думати про любого політика , що він такий сякий, якщо є обгрунтованне обвинувачення, якісь факти .. Критика повинна бути
Так само і я .. і інші люди, наприклад я вважаю Петра Олексіювича виним в тому, що сталося під Іловайском.. Путін само сабой, але бездіяльність або.. навпаки підстава добробатів.. то є злочин.. і ніякий Томос не виправе моє ставлення..
Я За Україну.. але Петро Олексіювич йде лісом..
І Вам бажаю робити щось.. для України.. а не для рейтингу Порошенко
Ви неспроможні сприймати іншу точку зору, і вам зручніше все перевести в площину сизрані.. А я наприклад також можу вбачати в вас провокатора с запоребріка.. Але всеж вважаю, скоріш недалеких розумом, що якщо ви так реагуєте, то вам можна лише поспівчувати..
Ви такі самі як московити.. і можу оргументувати чому.. Тому,що вам простіше побудувати гулаг і зіслати туди всіх хто проти порошенко.. чим визнати свою неправоту.. Чим ви кращій за кацапів? Але всеж бажаю вам навчитися бути стриманіше, навіть якщо точка зору співбесідника.. вам не довподоби..
І.. так.. Героям Слава..
/ забанить
Некий Джамал (https://censor.net/ru/user/486230) скорбит по убитому сепаратисту.
Впрочем, возможно это порохобот вскрыл его акаунт
20 квітня 2015 року Маріупольська кондитерська фабрика була закрита.
Но порошенко это лгун, при нём начались сплошные перемирия.
Он не говорил про глаза путина, но желал в них заглянуть, хотя бы через глаза медведчука.
відповів на https://censor.net/ua/comments/locate/3271096/01921449-e879-7229-a199-871c78385406 в темі https://censor.net/ua/news/3271096/poroshenko_ob_osvobojdenii_mariupolya_my_vybili_russkiyi_mir_i_razrushili_stsenariyi_putina
Ого, Днєпр, тебе попердолило. Знову в деактив хочеш?
Не треба видаляти хай всі читають..)) До речі а до чогу тут Днєпр???