Порошенко про звільнення Маріуполя: Ми вибили "русский мир" і зруйнували сценарій Путіна

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав Маріуполь з річницею визволення. Порошенко нагадав, що завдяки контрнаступу тоді вдалося звільнити дві третини окупованого Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"7 років тому ми зруйнували сценарій Путіна і вибили "русский мир" з Маріуполя. Це був початок великого наступу на російського агресора та його терористів. Я пишаюся тим, що віддав наказ на контрнаступ, завдяки якому дві третини окупованого Донбасу були визволені, врятовані від бандитів, мародерів і злочинців", – наголошує Порошенко.

"Україна повертала своє. Збройні сили, Нацгвардія, добровольці протягом двох місяців звільняли міста і села. Я пишаюся тим, що як Верховний Головнокомандувач віддав цей наказ про контрнаступ", – зазначає п’ятий президент.

"Добре пам’ятаю нараду 8 червня 2014 року. Ми тоді докладали максимум зусиль для звільнення Маріуполя, щоб не допустити загибелі цивільних, загибелі мирних мешканців. Зачистка від незаконних збройних формувань, від найманців — це була відповідальність Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ. А Збройні сили України мали відігравати відповідальну роль по недопущенню входження військових формувань в Маріуполь для організації хаосу. Маю відзначити дуже добру організацію тих процесів. Маріуполь вистояв. Ті часи стали вирішальними для українського Приазов’я", – нагадав Петро Порошенко.

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"Дякую нашим захисникам і мужнім маріупольцям, усім, завдяки кому до міста прийшов мир. Вічна Слава героям, які загинули у боях, і які нині продовжують боронити Україну від ворога! Слава Україні! І Слава українському Маріуполю!" – пише лідер "Європейської Солідарності".