Харківські правоохоронці розшукали підлітка, який побив 14-річну дівчинку. Він із батьком дає пояснення, - Нацполіція

Оперативники розшукали хлопця на одній з вулиць мікрорайону Нові Будинки. Зараз він разом з батьком - у відділі поліції і надає пояснення щодо події.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Харківщини.

11 червня о 19:21 до поліції надійшло повідомлення від мешканки Слобідського району про те, що її 14-річну доньку побили. Поліцейські встановили особу кривдника потерпілої, ним виявився 16-річний юнак.

Вжитими заходами оперативники розшукали хлопця ввечері 12 червня. Зараз він разом із батьком перебуває у відділі поліції та надає пояснення стосовно події. За даними слідства, хлопець щиро розкаюється у тому, що зробив. Батько сподівається примирится з родиною дівчиники.

Відомості про кримінальний проступок внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 12 червня слідчі перекваліфікували кримінальне правопорушення на ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 5 років обмеження волі.

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