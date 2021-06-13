Харківські правоохоронці розшукали підлітка, який побив 14-річну дівчинку. Він із батьком дає пояснення, - Нацполіція
Оперативники розшукали хлопця на одній з вулиць мікрорайону Нові Будинки. Зараз він разом з батьком - у відділі поліції і надає пояснення щодо події.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Харківщини.
11 червня о 19:21 до поліції надійшло повідомлення від мешканки Слобідського району про те, що її 14-річну доньку побили. Поліцейські встановили особу кривдника потерпілої, ним виявився 16-річний юнак.
Вжитими заходами оперативники розшукали хлопця ввечері 12 червня. Зараз він разом із батьком перебуває у відділі поліції та надає пояснення стосовно події. За даними слідства, хлопець щиро розкаюється у тому, що зробив. Батько сподівається примирится з родиною дівчиники.
Відомості про кримінальний проступок внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 12 червня слідчі перекваліфікували кримінальне правопорушення на ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 5 років обмеження волі.
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Вот, и наука будет другим "крутым" дебилам.
А що він отримає в тюрмі - злобу на суспільство і піде "мстити" за "несправедливе" до нього відношення.
Спросите его маму...
Если бы в данной конкретной ситуации, этому козлу малолетнему, не грозило абсолютно ничего, то можно было бы поверить в его раскаяние.
А так это чушь собачья.
И правильнее всего, было бы убрать из судебной практики, само понятие раскаяния.
Єдиний йому шлях - стати дешевим районним педіком і підставляти рота й очко невибагливим гомосекам, поки від СНІДу або гепатиту С крепір його не микне.
Отец надеется примириться с семьей девочки", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3271097
Ще поженяться ?
В колонии за непослушание применять физическое внушение, там явно перевоспитывать нужно и родителей подонка.