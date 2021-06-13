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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 3 тисяч осіб щеплено в суботу в київському центрі вакцинації, - КМДА

Понад 3 тисяч осіб щеплено в суботу в київському центрі вакцинації, - КМДА

Протягом суботи, 12 червня, в столичному Центрі вакцинації проти COVID-19, який розгорнуть в Міжнародному виставковому центрі, було вакциновано 3 014 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі КМДА.

За словами директорки Департаменту охорони здоров’я Валентини Гінзбург, наразі це рекордний результат для "вакцинації вихідного дня", яка в столиці триває вже третій тиждень поспіль.

"Ми нарощуємо темпи. Це відбувається, в першу чергу, завдяки тому, що кожного разу вдосконалюємо організаційні моменти. Так, цими вихідними вчергове збільшено кількість вакцинальних бригад. Минулого тижня ми розмежували потоки бажаючих вакцинуватися на "живу" чергу і чергу з киян, яких запросили смс-повідомленням. А напередодні цих вихідних я провела робочу нараду з представниками системи Helsi, у результаті якої ми запропонували киянам записуватися на щеплення самостійно за допомогою сервісу Helsi.me", – зазначила Валентина Гінзбург.

За словами директора сервісу Helsi Євгена Донця, таку новацію кияни сприйняли напрочуд позитивно.

"Вже за п’ять годин після відкриття запису всі вільні слоти були зайняті. На суботу самостійно зареєструвалися близько 1000 осіб", – сказав Євген Донець.

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Валентина Гінзбург подякувала киянам за відповідальне ставлення до власного здоров’я, медикам – за роботу, студентам столичних медичних коледжів – за волонтерську допомогу, а сервісу Helsi – за надані технічні можливості та швидке фахове реагування на нові виклики.

"Київ вже пройшов дві серйозні хвилі пандемії. Ми готові й на майбутнє. Але кожен лікар скаже вам, що хворобу краще профілактувати, аніж лікувати. Вакцинація – це, безперечно, профілактика. Проте пам’ятаємо, що вакцинація не є синонімом безтурботності та необачливості. Я закликаю киян, незалежно від імунного статусу, дотримуватися заходів епідемічної безпеки – носити захисні маски у закритих приміщеннях, мити руки частіше, ніж звикли це робити у "доковідному" житті, користуватися антисептиками, а при перших симптомах хвороби – залишатися вдома та негайно звертатися до лікаря", – зауважила директорка Департаменту охорони здоров'я.

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Така кількість кончених дебілів серед киян... Хоча, якщо згадати кого вони в черговий раз обрали мером... Вакцинація необхідна і звичайно піде на користь адекватним громадянам.
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13.06.2021 13:51 Відповісти
Хватит называть мизерную вакцинацию в неск. тыс. человек "МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ"! Реально МАССОВО вакцинируют по неск. млн. в день (США, Китай, Индия...), т.е., больше, чем у нас за 4 месяца!!!
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13.06.2021 13:52 Відповісти
В Киеве таких центров должно быть минимум 10 - в каждом р-не. Хватит мучить людей в совковой "живой очереди"...
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13.06.2021 13:55 Відповісти
 
 