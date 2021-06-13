Єрмак: "Сподіваємося, наші партнери якнайшвидше дійдуть згоди щодо приєднання України до НАТО"
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО. Він хоче, щоб країни блоку якомога швидше дійшли згоди в цьому питанні.
Про це голова ОП заявив в інтерв'ю газеті la Repubblica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він нагадав слова президента України Володимира Зеленського, що українці зараз перебувають в небезпеці і їм необхідна допомога.
"Ми сподіваємося, що наші партнери якомога швидше дійдуть згоди щодо нашого приєднання до НАТО. Майбутнє України залежить від них", - заявив Єрмак.
За його словами, країна імплементувала необхідні стандарти "більшою мірою, ніж деякі нинішні члени НАТО". Україна очікує конкретних і активних дій з боку Альянсу.
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Зеленский пристыженно посмотрел на свою футболку и на всякий случай прикрыл Крым рукой.Джерело: https://censor.net/ua/r3270649
Об этом сказала немецкий политик, вице-председатель делегации Европарламента в комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель во время онлайн-дискуссии Киевского форума в пятницу, 29 мая.
http://mkpost.info/u-merkel-otkryto-zayavili-chto-ermak-ra/
Вашингтоні вже досить добре знають про факти української корупції. І мають достатньо підтверджень. І ось якщо офіційний Київ не покаже належної боротьби, то Вашингтон включить в Києві власний «механізм швидкого реагування».
Обізнані джерела говорять, що перший об'єкт, який зацікавив Вашингтон, це ковідний фонд. Приводом для інтересу стали доповідь голови Рахункової палати України Валерія Пацкана і закрита доповідь МВФ за результатами моніторингу виконання меморандуму з МВФ, підписаного Зеленським. Якщо Зеленський не погодиться на міжнародний аудит витрачання коштів ковідного фонду, який він сам пообіцяв в меморандумі, то його чекає добре мотивована атака антикорупціонерів.
Саманта Павер, колишній представник США в ООН, зараз вона адміністратор USAID - Агентства США з міжнародного розвитку анонсувала виділення у новому бюджеті президента Байдена $50 млн на ці нові зусилля по швидкому реагуванню».
$50 млн - це майже півтора мільярда гривень. За ці гроші можна багато організувати. Наприклад, документальні відеофільми, викривальну кампанію в медіа, антикорупційні конференції в обласних центрах і в Києві і так далі - поки народне невдоволення не виллється в масові протести.
А оскільки цільова група буде сформована, за словами Павер, в найближчі тижні, і вона повинна буде забезпечити «швидке реагування», то очевидно, що всі ці плани розраховані на реалізацію не в якійсь середньостроковій перспективі, а вже протягом найближчих місяців.
Увага! Слуги народу у понеділок і вівторок збираються повністю вивести фільми з-під дії закону про мову! Рух Опору Капітуляції закликає українців прийти у понеділок, 14 червня, на 9 ранку до комітетів Верховної ради (вул. Садова, 3-а)! Голова гуманітарного комітету, «слуга народу» Потураєв екстрено скликає позачергове засідання комітету у понеділок, 14 червня, щоб розглянути на ньому поправки до законопроєкту про Нацраду і вже у вівторок, 15 червня, терміново ухвалити їх у Верховній Раді. Суть поправок - цілковите звільнення телебачення від виконання закону про мову, зокрема - від вимог щодо української мови фільмів, реклами, передвиборчої агітації тощо. Також поправки Потураєва дозволять повернути на телебачення старі фільми із забороненими артистами-рашистами та обмежують можливості покарання телеканалів за порушення. Ці поправки Потураєв подав сам собі, цинічно наплювавши на регламент - адже комітет уже розглянув проєкт про Нацраду (№4107) у другому читанні й термін подання поправок до нього минув ще в грудні 2020 року! «Слуги» дуже поспішають здійснити свій підлий план, бо 16 липня набирає чинності норма закону про мову щодо показу фільмів українською.
Маємо в черговий раз відстояти українську мову! Приходьте!
Олександр Іванов,
член Координаційної Ради Руху Опору Капітуляції