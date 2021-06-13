УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9447 відвідувачів онлайн
Новини
2 052 48

Єрмак: "Сподіваємося, наші партнери якнайшвидше дійдуть згоди щодо приєднання України до НАТО"

Єрмак:

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО. Він хоче, щоб країни блоку якомога швидше дійшли згоди в цьому питанні.

Про це голова ОП заявив в інтерв'ю газеті la Repubblica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він нагадав слова президента України Володимира Зеленського, що українці зараз перебувають в небезпеці і їм необхідна допомога.

"Ми сподіваємося, що наші партнери якомога швидше дійдуть згоди щодо нашого приєднання до НАТО. Майбутнє України залежить від них", - заявив Єрмак.

За його словами, країна імплементувала необхідні стандарти "більшою мірою, ніж деякі нинішні члени НАТО". Україна очікує конкретних і активних дій з боку Альянсу.

Також читайте: Наші європейські партнери повинні чути сильний злагоджений голос зарубіжних українців, - Єрмак на зустрічі з керівництвом СКУ

НАТО (6408) Україна (5861) Єрмак Андрій (1367)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Ермак: "Надеемся, наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно присоединения Украины к НАТО" - Цензор.НЕТ 2090
показати весь коментар
13.06.2021 13:50
+16
Ермак: "Надеемся, наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно присоединения Украины к НАТО" - Цензор.НЕТ 4038
показати весь коментар
13.06.2021 13:47
+11
Клован про деревья да дороги-д'ерьмак про вступление в НАТО. Блеать,кто у нас президент,а кто завхоз?
показати весь коментар
13.06.2021 13:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Завхоз в политике он тут тупой завхоз
показати весь коментар
13.06.2021 13:44 Відповісти
Ермак: "Надеемся, наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно присоединения Украины к НАТО" - Цензор.НЕТ 4038
показати весь коментар
13.06.2021 13:47 Відповісти
синдром наркомана-дегенерата
показати весь коментар
13.06.2021 14:15 Відповісти
Украину присоединят к НАТО , когда необходимость в самом НАТО отпадёт . Зачем тешить себя иллюзиями и вешать лапшу на уши остальным ?
показати весь коментар
13.06.2021 13:48 Відповісти
Необходимость в НАТО отпадёт,когда засрашке будет хана. А когда засрашке будет хана, то и вступать Украине в НАТО совсем необязательно.
показати весь коментар
13.06.2021 13:53 Відповісти
а как жить кто вырос на лапше?кацаплянам уже 300 лет вешают про вяличие
показати весь коментар
13.06.2021 14:08 Відповісти
Клован про деревья да дороги-д'ерьмак про вступление в НАТО. Блеать,кто у нас президент,а кто завхоз?
показати весь коментар
13.06.2021 13:49 Відповісти
По правде, у нас - ни президента, ни завхоза... На деле, мы имеем одного высокооплачиваемого блогера-пoxyиcтa из самодеятельности и откровенного вражеского шпиЁна, который, собственно, и заправляет всеми государственными делами...
показати весь коментар
13.06.2021 14:14 Відповісти
- А меня беспокоит вот этот Крым на футболке, - осторожно сказал Ермак, не решаясь показать пальцем. - Из-за этого рисунка кое-кто может убить сотню деточек на Донбассе, а ведь они могли бы стать талантливыми спортсменами, клоунами, играть на рояле, прыгать через батут, гулять с родителями за руки и улыбаться, а не плакать и взрываться. Детки Донбасса устали от этой нелепой войны, дети не должны умирать. Нужно заканчивать эту бессмысленную, глупую войну.
Зеленский пристыженно посмотрел на свою футболку и на всякий случай прикрыл Крым рукой.Джерело: https://censor.net/ua/r3270649
показати весь коментар
13.06.2021 14:54 Відповісти
Пока Ермак завхозом в ОП работает никто Украину к НАТО присоединять не будет.
показати весь коментар
13.06.2021 13:50 Відповісти
Ермак: "Надеемся, наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно присоединения Украины к НАТО" - Цензор.НЕТ 2090
показати весь коментар
13.06.2021 13:50 Відповісти
сраный расейский штирлиц-елдак, на словах, конечно, "надеется", но делает всё возможное (и невозможное), чтобы этого не допустить...
показати весь коментар
13.06.2021 13:51 Відповісти
В ЕС есть сомнения относительно того, на чьей стороне действует глава Офиса президента Владимира Зеленского - Андрей Ермак.

Об этом сказала немецкий политик, вице-председатель делегации Европарламента в комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель во время онлайн-дискуссии Киевского форума в пятницу, 29 мая.

http://mkpost.info/u-merkel-otkryto-zayavili-chto-ermak-ra/
показати весь коментар
13.06.2021 22:02 Відповісти
пока такие твари как ты у власти - присоединения не будет..
показати весь коментар
13.06.2021 13:51 Відповісти
Це вкид по типу "США нас кинули - все розходимся". А те що у ВСУ - оборонзаказ висить в повітрі уже два роки, харчуванням займається одна компанія монополіст - то це ні не чули. Чергова порція лайна для лекторату.
показати весь коментар
13.06.2021 13:53 Відповісти
Ежедневная мантра. Ермак: "Надеемся, наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно присоединения Украины к НАТО" - Цензор.НЕТ 9062
показати весь коментар
13.06.2021 13:54 Відповісти
Та закрий свою пасть!!! хто тебе не чує і не почує, запроданець!!!! ЙДИ ВЖЕ ГЕТЬ!!!!!!!!
показати весь коментар
13.06.2021 13:54 Відповісти
А как же выолнение ПДЧ по вступлению в НАТО? Или вам насрать шо коррупция воровство кумовство и полный делетантизм во власти?
показати весь коментар
13.06.2021 13:54 Відповісти
інтервью італьянцям ? Своїм не цікаво. бо не розуміють чистих помислів завгоспа. Юрій Швець ще два місяці тому задавав питання, як буде партія війни в рейху зривати зустріч фюрера з Байденомі чи підуть вони на мілітаризацію конфлікту. Під партією війни розуміють Патрушева та силових гімнастів. Порешали не переходити грань, бо так все неясно і непросто. Включились підмандатні персони з України - потрібно зробити так, що Европа не хоче бачити Україну в НАТО. І почалася гонитва по кочках на велосипеді історії. Два роки гундосий і його ватага навіть про НАТО нічого чути не хотіли, а тепер - це не те, що ми не хочемо, це НАТО нас не бере, правий був Путін, коли говорив - винам на ..... не потрібні. А все таки фюрер де в чому був правий - гнусавий поц з його павлінами і роялем там на...... не потрібен.
показати весь коментар
13.06.2021 13:56 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3271101/ermak_nadeemsya_nashi_partnery_kak_mojno_skoree_pridut_k_soglasiyu_otnositelno_prisoedineniya_ukrainy
показати весь коментар
13.06.2021 13:59 Відповісти
допросить гниду. с пристрастием. тогда и выясним, почему нас в НАТО не берут
показати весь коментар
13.06.2021 14:02 Відповісти
С таким поведением,скоро и партнёры все разбегутся,те что остались Польша и чехия
показати весь коментар
13.06.2021 14:08 Відповісти
надеются,что нато примет,и бубочке с командой шельмецов все простится
показати весь коментар
13.06.2021 14:09 Відповісти
С такими завхозами примут в НАТО, ждите.
показати весь коментар
13.06.2021 14:12 Відповісти
Ермак: "Надеемся, наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно присоединения Украины к НАТО" - Цензор.НЕТ 2297
показати весь коментар
13.06.2021 14:19 Відповісти
козырь-он же дермак
показати весь коментар
13.06.2021 14:19 Відповісти
Костя агент ФСБ?!!! І хто, крім тебе, це стверджує? Костя цепний песик Бєні, сам про це розповів в інтервю, і аж ніяк не патріот.
показати весь коментар
13.06.2021 14:25 Відповісти
Ублюдок этот завхоз. Просто ублюдок.
показати весь коментар
13.06.2021 14:23 Відповісти
Пока в германии будет править пророссйская ХДС/ХСС,Украине не видать членства ни в ЕС.ни в НАТО как бы она не выполняла всен требования..просто это принципиальная позиция путина,которую несут в Европе Германия и Франция.достаточно "нет" со стороны одной Германии и по уставу НАТО и ЕС стране 9Украине,Грузии или Молдове) БУДЕТ ОТКАЗАНО ДАЖЕ БЕЗ УКАЗАНИЯ ПРИЧИН. "Газпром" рулит...
показати весь коментар
13.06.2021 14:25 Відповісти
цікаво, що ти будеш говорити ,коли вони погодяться пиєднати уктаїну до нато?
показати весь коментар
13.06.2021 14:26 Відповісти
Ти на село їдеш? Сардельками в літери не потрапляєш! Зупинися!)))
показати весь коментар
13.06.2021 14:40 Відповісти
та ні з села. просто дуже трясе на дорозі ,після "великого будівництва", тому дивуватись нема чому. да і вчили науковці зразка " ківа і шкарлет"
показати весь коментар
13.06.2021 15:00 Відповісти
За последние два года Украина приблизилась к членству в НАТО больше , чем за всю каденцию Порошенко. Тогда даже "стороной конфликта " никто из ведущих европейских политиков РФ-ию не назьівал. Прогресс налицо.
показати весь коментар
13.06.2021 14:37 Відповісти
ты от природы полудурок, или учился где?
показати весь коментар
13.06.2021 16:03 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/mehanizm-bystrogo-reagirovaniya-kak-ssha-nakazhut-zelenskogo-za-korrupciyu-11062021-428050 "Механізм швидкого реагування". Як США покарають Зеленського за корупцію
Вашингтоні вже досить добре знають про факти української корупції. І мають достатньо підтверджень. І ось якщо офіційний Київ не покаже належної боротьби, то Вашингтон включить в Києві власний «механізм швидкого реагування».
Обізнані джерела говорять, що перший об'єкт, який зацікавив Вашингтон, це ковідний фонд. Приводом для інтересу стали доповідь голови Рахункової палати України Валерія Пацкана і закрита доповідь МВФ за результатами моніторингу виконання меморандуму з МВФ, підписаного Зеленським. Якщо Зеленський не погодиться на міжнародний аудит витрачання коштів ковідного фонду, який він сам пообіцяв в меморандумі, то його чекає добре мотивована атака антикорупціонерів.
Саманта Павер, колишній представник США в ООН, зараз вона адміністратор USAID - Агентства США з міжнародного розвитку анонсувала виділення у новому бюджеті президента Байдена $50 млн на ці нові зусилля по швидкому реагуванню».
$50 млн - це майже півтора мільярда гривень. За ці гроші можна багато організувати. Наприклад, документальні відеофільми, викривальну кампанію в медіа, антикорупційні конференції в обласних центрах і в Києві і так далі - поки народне невдоволення не виллється в масові протести.
А оскільки цільова група буде сформована, за словами Павер, в найближчі тижні, і вона повинна буде забезпечити «швидке реагування», то очевидно, що всі ці плани розраховані на реалізацію не в якійсь середньостроковій перспективі, а вже протягом найближчих місяців.
показати весь коментар
13.06.2021 14:40 Відповісти
Єрмак: "Сподіваємося, наші партнери якомога швидше дійдуть згоди щодо приєднання України до НАТО" - Цензор.НЕТ 5816
показати весь коментар
13.06.2021 14:42 Відповісти
с такими как ермак, только и жди подобных предложений...
показати весь коментар
13.06.2021 14:50 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3597526.html "Слуги урода" знову атакують мову.
Увага! Слуги народу у понеділок і вівторок збираються повністю вивести фільми з-під дії закону про мову! Рух Опору Капітуляції закликає українців прийти у понеділок, 14 червня, на 9 ранку до комітетів Верховної ради (вул. Садова, 3-а)! Голова гуманітарного комітету, «слуга народу» Потураєв екстрено скликає позачергове засідання комітету у понеділок, 14 червня, щоб розглянути на ньому поправки до законопроєкту про Нацраду і вже у вівторок, 15 червня, терміново ухвалити їх у Верховній Раді. Суть поправок - цілковите звільнення телебачення від виконання закону про мову, зокрема - від вимог щодо української мови фільмів, реклами, передвиборчої агітації тощо. Також поправки Потураєва дозволять повернути на телебачення старі фільми із забороненими артистами-рашистами та обмежують можливості покарання телеканалів за порушення. Ці поправки Потураєв подав сам собі, цинічно наплювавши на регламент - адже комітет уже розглянув проєкт про Нацраду (№4107) у другому читанні й термін подання поправок до нього минув ще в грудні 2020 року! «Слуги» дуже поспішають здійснити свій підлий план, бо 16 липня набирає чинності норма закону про мову щодо показу фільмів українською.
Маємо в черговий раз відстояти українську мову! Приходьте!
Олександр Іванов,
член Координаційної Ради Руху Опору Капітуляції
показати весь коментар
13.06.2021 14:58 Відповісти
Этот ермак прикидывается дурачком Блинкен,на днях,выступал в конгрессе(или где-то там в обкоме)и открытым текстом сказал,что от имени Украины ведёт переговоры какое-то чучело,непонятно в каком статусе. То есть ермак для них-НИКТО!
показати весь коментар
13.06.2021 15:01 Відповісти
Угу,угу...Багато амбіції,та мало амуніції. А ще: якщо про НАТО починає патякати д"єрмак,то чекаймо якоїсь гидоти від *******.
показати весь коментар
13.06.2021 15:20 Відповісти
хтось може прослідкувати закономірність почерговості появи цих двох з ОПи (як оті з рашистської казочки двоєізларца) - то вова в інтервью з обвинуваченнями Заходу , то Козир з надією на той же Захід, але коли вова гонить гоніва про інститу майбутнього або мільярд дерев , аудит справ у правосудді й інші наркологогічні висери , Козира поруч немає...
показати весь коментар
13.06.2021 15:25 Відповісти
Как я вижу, у "руля" стоит этот долбаный ермак, и пока он будет там, Украине не видать НАТО, как собственных ушей, ведь в душе он лишь за росию.
показати весь коментар
13.06.2021 15:34 Відповісти
Перекладывать на НАТО вину за то, что сами нихрена не делаете для соответствия их стандартам, это, конечно, выигрышная стратегия. Успехов!
показати весь коментар
13.06.2021 15:39 Відповісти
Без вас , офисная шлюха кремля и без гундосого. Ваш дом- тюрьма. И путевка на Ростов
показати весь коментар
13.06.2021 16:04 Відповісти
Будущее Украины зависит, исключительно, от украинцев!
показати весь коментар
13.06.2021 17:22 Відповісти
 
 