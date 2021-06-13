Путін про можливість видачі США кіберзлочинців: Тільки в разі двосторонніх домовленостей та аналогічних дій із боку Америки

Москва готова видавати кіберзлочинців Вашингтону в тому разі, якщо будуть досягнуті відповідні двосторонні домовленості, і США будуть діяти аналогічно.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Всі ці домовленості виражаються у відповідних міждержавних документах, і там, в цих документах, угодах, договорах сторони беруть на себе певні зобов'язання. І вони в переважній більшості випадків рівнозначні - обидві сторони беруть на себе однакові обов'язки", - сказав Путін.

Він додав: "Якщо ми домовимося про видачу злочинців, значить Росія, зрозуміло, тоді піде на це, ми будемо це робити, але тільки в тому разі, якщо інша сторона, в цьому випадку - Сполучені Штати, погодяться з тим же самим і будуть видавати відповідних злочинців Російській Федерації".

Путін підкреслив, що питання кібербезпеки на сьогодні одне з найбільш важливих, оскільки "будь-відключення від цілих систем ведуть до дуже тяжких наслідків, а це є можливим".

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