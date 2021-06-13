Путін про можливість видачі США кіберзлочинців: Тільки в разі двосторонніх домовленостей та аналогічних дій із боку Америки
Москва готова видавати кіберзлочинців Вашингтону в тому разі, якщо будуть досягнуті відповідні двосторонні домовленості, і США будуть діяти аналогічно.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Всі ці домовленості виражаються у відповідних міждержавних документах, і там, в цих документах, угодах, договорах сторони беруть на себе певні зобов'язання. І вони в переважній більшості випадків рівнозначні - обидві сторони беруть на себе однакові обов'язки", - сказав Путін.
Він додав: "Якщо ми домовимося про видачу злочинців, значить Росія, зрозуміло, тоді піде на це, ми будемо це робити, але тільки в тому разі, якщо інша сторона, в цьому випадку - Сполучені Штати, погодяться з тим же самим і будуть видавати відповідних злочинців Російській Федерації".
Путін підкреслив, що питання кібербезпеки на сьогодні одне з найбільш важливих, оскільки "будь-відключення від цілих систем ведуть до дуже тяжких наслідків, а це є можливим".
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Лукаку и путинский футбол. Расправа
Вчера, на Евро-2021 сборная россии была разгромлена командой Бельгии. Два мяча забил Ромелу Лукаку.
Этот парень украл вчера наше сердце. Стал национальным героем вольной россии.
Футбол, как жизнь. Двадцать лет власти россии вкладывали в него огромные, государственные деньги, строили свою систему, делали, что хотели, и вот - финал. Сборная россии, составленная, в основном из игроков национального чемпионата выносится с поля командой европейского класса.
Зачем тогда нужен такой чемпионат, как российский? Почему нужно смотреть третьесортный футбол? Слышать трёп комментаторов? Сколько это будет продолжаться?! Бесконечная «резина» с выкинутыми деньгами и ноль завоеванных медалей! Легче вообще не играть чемпионат россии, обнулить его. А в чемпионы сразу записать питерских «зенитчиков». И выдать им золотых медалей на десять лет вперед - пусть меняют раз в год, как кальсоны.
Представьте, что ровно то же, что и в футболе, наши власти устроили везде - в экономике, политике, военном строительстве.
Только в футболе поражение выглядит наглядно, а в остальных областях можно морочить голову «гипероружием», скорым полетом на Венеру и т.п. Чем-то таким, что потрогать невозможно - во что предлагается верить.
Но вернемся в Санкт-Петербург, в конец вчерашнего матча. В какой-то момент сборную россии стало жалко.
3-0 … Здесь даже и бакланы на секунду перестали долбить крышу стадиона, подняли клювы, вытянули шеи, выпучили глаза на трепыхавшийся в сетке ворот нашей сборной мячик. Он побывал здесь уже дважды и поэтому чувствовал себя, как дома. Довольным колобком прыгал от радости и не хотел уходить.
Что теперь можно предложить? Надо увековечить событие. Пусть питерская мэрия изготовит памятный знак и прибьет его у стадиона:
«Остановись, прохожий! Обнажи голову. На этом месте, в День россии нас разбил Лукаку. Преклони колено. Почти минутой молчания память проигравших героев».
О! А може вони зламують московитськи банки щоб вкрасти доляри, фунти, євро або, на крайняк, юані? Смішні ці болотні вялічніки, їй бо!