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Новини
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Путін про можливість видачі США кіберзлочинців: Тільки в разі двосторонніх домовленостей та аналогічних дій із боку Америки

Путін про можливість видачі США кіберзлочинців: Тільки в разі двосторонніх домовленостей та аналогічних дій із боку Америки

Москва готова видавати кіберзлочинців Вашингтону в тому разі, якщо будуть досягнуті відповідні двосторонні домовленості, і США будуть діяти аналогічно.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Всі ці домовленості виражаються у відповідних міждержавних документах, і там, в цих документах, угодах, договорах сторони беруть на себе певні зобов'язання. І вони в переважній більшості випадків рівнозначні - обидві сторони беруть на себе однакові обов'язки", - сказав Путін.

Він додав: "Якщо ми домовимося про видачу злочинців, значить Росія, зрозуміло, тоді піде на це, ми будемо це робити, але тільки в тому разі, якщо інша сторона, в цьому випадку - Сполучені Штати, погодяться з тим же самим і будуть видавати відповідних злочинців Російській Федерації".

Путін підкреслив, що питання кібербезпеки на сьогодні одне з найбільш важливих, оскільки "будь-відключення від цілих систем ведуть до дуже тяжких наслідків, а це є можливим".

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Байден (2883) путін (23750) США (22473) хакер (1345) кібербезпека (1161)


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Топ коментарі
+4
офф топ

Лукаку и путинский футбол. Расправа

Вчера, на Евро-2021 сборная россии была разгромлена командой Бельгии. Два мяча забил Ромелу Лукаку.
Этот парень украл вчера наше сердце. Стал национальным героем вольной россии.
Футбол, как жизнь. Двадцать лет власти россии вкладывали в него огромные, государственные деньги, строили свою систему, делали, что хотели, и вот - финал. Сборная россии, составленная, в основном из игроков национального чемпионата выносится с поля командой европейского класса.
Зачем тогда нужен такой чемпионат, как российский? Почему нужно смотреть третьесортный футбол? Слышать трёп комментаторов? Сколько это будет продолжаться?! Бесконечная «резина» с выкинутыми деньгами и ноль завоеванных медалей! Легче вообще не играть чемпионат россии, обнулить его. А в чемпионы сразу записать питерских «зенитчиков». И выдать им золотых медалей на десять лет вперед - пусть меняют раз в год, как кальсоны.
Представьте, что ровно то же, что и в футболе, наши власти устроили везде - в экономике, политике, военном строительстве.
Только в футболе поражение выглядит наглядно, а в остальных областях можно морочить голову «гипероружием», скорым полетом на Венеру и т.п. Чем-то таким, что потрогать невозможно - во что предлагается верить.
Но вернемся в Санкт-Петербург, в конец вчерашнего матча. В какой-то момент сборную россии стало жалко.
3-0 … Здесь даже и бакланы на секунду перестали долбить крышу стадиона, подняли клювы, вытянули шеи, выпучили глаза на трепыхавшийся в сетке ворот нашей сборной мячик. Он побывал здесь уже дважды и поэтому чувствовал себя, как дома. Довольным колобком прыгал от радости и не хотел уходить.
Что теперь можно предложить? Надо увековечить событие. Пусть питерская мэрия изготовит памятный знак и прибьет его у стадиона:
«Остановись, прохожий! Обнажи голову. На этом месте, в День россии нас разбил Лукаку. Преклони колено. Почти минутой молчания память проигравших героев».
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13.06.2021 14:07
+1
фактически это признание фашиста путлера .....что это их рук дело ..
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13.06.2021 15:30
+1
_Вообще-то эта тварь Индийский океан пересекала. Дважды! Сперва в Австралию, после назад. Другое дело что среди т. н. лидеров Запада не нашлось ни одного ответственного и дальновидного человека, который принял бы верное решение.
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13.06.2021 18:01
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офф топ

Лукаку и путинский футбол. Расправа

Вчера, на Евро-2021 сборная россии была разгромлена командой Бельгии. Два мяча забил Ромелу Лукаку.
Этот парень украл вчера наше сердце. Стал национальным героем вольной россии.
Футбол, как жизнь. Двадцать лет власти россии вкладывали в него огромные, государственные деньги, строили свою систему, делали, что хотели, и вот - финал. Сборная россии, составленная, в основном из игроков национального чемпионата выносится с поля командой европейского класса.
Зачем тогда нужен такой чемпионат, как российский? Почему нужно смотреть третьесортный футбол? Слышать трёп комментаторов? Сколько это будет продолжаться?! Бесконечная «резина» с выкинутыми деньгами и ноль завоеванных медалей! Легче вообще не играть чемпионат россии, обнулить его. А в чемпионы сразу записать питерских «зенитчиков». И выдать им золотых медалей на десять лет вперед - пусть меняют раз в год, как кальсоны.
Представьте, что ровно то же, что и в футболе, наши власти устроили везде - в экономике, политике, военном строительстве.
Только в футболе поражение выглядит наглядно, а в остальных областях можно морочить голову «гипероружием», скорым полетом на Венеру и т.п. Чем-то таким, что потрогать невозможно - во что предлагается верить.
Но вернемся в Санкт-Петербург, в конец вчерашнего матча. В какой-то момент сборную россии стало жалко.
3-0 … Здесь даже и бакланы на секунду перестали долбить крышу стадиона, подняли клювы, вытянули шеи, выпучили глаза на трепыхавшийся в сетке ворот нашей сборной мячик. Он побывал здесь уже дважды и поэтому чувствовал себя, как дома. Довольным колобком прыгал от радости и не хотел уходить.
Что теперь можно предложить? Надо увековечить событие. Пусть питерская мэрия изготовит памятный знак и прибьет его у стадиона:
«Остановись, прохожий! Обнажи голову. На этом месте, в День россии нас разбил Лукаку. Преклони колено. Почти минутой молчания память проигравших героев».
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13.06.2021 14:07 Відповісти
Щоб не було кібер атак треба паРашу вимкнути від інтернету. Взагалі відгородити від цивілізованого світу. Ляптям в болоті потрібно жити.
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13.06.2021 14:09 Відповісти
кому-то уже нужно начинать бояться
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13.06.2021 14:33 Відповісти
фактически это признание фашиста путлера .....что это их рук дело ..
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13.06.2021 15:30 Відповісти
_Именно. Но это признание не требуется, факты существуют независимо от того признают их или нет.
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13.06.2021 17:22 Відповісти
все так ....но понимаем , что наказать индивидуально подлого кацапо- фашиста убийцу проблематично ...
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13.06.2021 17:41 Відповісти
_Вообще-то эта тварь Индийский океан пересекала. Дважды! Сперва в Австралию, после назад. Другое дело что среди т. н. лидеров Запада не нашлось ни одного ответственного и дальновидного человека, который принял бы верное решение.
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13.06.2021 18:01 Відповісти
А що в московитів зламувати? Що шукати? Пісеньки Рогозіна про космос і космодроми? Маячню жиріка, путлєра, дімона, пісякова про "всє вакруг врагі"? Або засекречені матеріали журналістських розслідувань зливних бачків?
О! А може вони зламують московитськи банки щоб вкрасти доляри, фунти, євро або, на крайняк, юані? Смішні ці болотні вялічніки, їй бо!
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13.06.2021 16:53 Відповісти
Шо и дохдуря кашперовскава выдадут уместе с иго лабараториумом.
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13.06.2021 18:34 Відповісти
"Путин о возможности выдачи США киберпреступников: Только в случае двусторонних договоренностей и аналогичных действий со стороны Америки", моржовая, кому ты условия собираешься ставить? Байден президент великой страны, а ты кто (?), просто сказочный долбо#б, убийца, а проще *****...
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13.06.2021 19:02 Відповісти
 
 