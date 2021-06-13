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Новини
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Кількість абітурієнтів із окупованих територій збільшується щорічно приблизно на чверть, - Шкарлет

Кількість абітурієнтів із окупованих територій збільшується щорічно приблизно на чверть, - Шкарлет

Кількість абітурієнтів з окупованих територій збільшується щорічно приблизно на 25%.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"Бажаючих вступити з окупованих територій до українських закладів вищої освіти на 25% точно більше щороку. Так, цей процес повільний. Тому що на КПВВ їх не випускають. Вони вимушені заїжджати через Російську Федерацію. Якщо вони заїжджають звідти, то вони потрапляють на самоізоляцію. На сьогодні ті, хто їде через КПВВ до нас, без самоізоляції. У тому числі і людина, яка супроводжує, теж без самоізоляції. Вони мають право вчитися на підготовчих курсах, все інше. Це робляться певні штучні перепони. Але все одно люди прагнуть їхати вчитися сюди", – сказав Шкарлет.

Він зазначив, що торік було 186, а нині 214 освітніх центрів для вступників з окупованих території – "Крим – Україна" та "Донбас – Україна".

За даними Шкарлета, торік до вишів на підконтрольних уряду територіях вступило понад 2 тисячі осіб з окупованих Криму і частини Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче, щоб найкращі викладачі майбутнього президентського університету отримували від 4 тисяч "доларів або євро", - Шкарлет

виш (544) футбол (1581) Міносвіти (1409) абітурієнт (117) Шкарлет (353)


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Топ коментарі
+13
вместо того что бы своих учить бесплатно. учат кацапских прихвостней
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13.06.2021 14:17
+12
А шо им еще делать при комендантском часе, да еще свет периодически отключают. Тут другой вопрос - "за чей счёт этот банкет"? Они ж тупо по льготам лезут...
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13.06.2021 14:12
+12
радуйся, дебил. мы каждий год получаем все больше и больше российских шпионов в лице твоих сраних абитуриентов. их родители небось в руководстве, армии или полиции лднр служат.. у простых сепаров нет бабла учить детей в вузах
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13.06.2021 14:35
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У них там что, бэбибум?
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13.06.2021 14:10 Відповісти
А шо им еще делать при комендантском часе, да еще свет периодически отключают. Тут другой вопрос - "за чей счёт этот банкет"? Они ж тупо по льготам лезут...
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13.06.2021 14:12 Відповісти
Правильно,надо интегрировать.
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13.06.2021 14:14 Відповісти
Оно и понятно, при таких льготах, а Шариков таки успел дать потомство падкое на халяву.
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13.06.2021 14:15 Відповісти
Халява, то для "кармільцев" найсолодше слово. Майже всі пенсіонери там отримують нехилі українські пенсії, плюс роССійські.
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13.06.2021 14:50 Відповісти
Любители "мира" едут удовлетворять интересы клоуна. Скоро последователи жаб с болот будут требовать у нас украинцев - дать им работу и денег на лучшую жизнь (на бухло).
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13.06.2021 14:16 Відповісти
вместо того что бы своих учить бесплатно. учат кацапских прихвостней
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13.06.2021 14:17 Відповісти
Как сказал великий полководец или тратишь деньги на свою армию, или потом тратиш их на чужую. Наша слизкая власть выбрала "другой" путь. Пусть унижения Украины и разбазаривания денег. Но совсем скоро все станет на свои места, осталось совсем немного.
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13.06.2021 14:21 Відповісти
Согласен с Вами - скоро мы очистим Украину от кремлёвско - колорадской нечисти....
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13.06.2021 14:35 Відповісти
А потім ми дивиємось, що в академії МВД, якісь шмари пляшут під "Варавайку".
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13.06.2021 14:18 Відповісти
то они к выпускному номер готовили)вот выпустятся и вольются в строй в родном дыныры....
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13.06.2021 14:31 Відповісти
радуйся, дебил. мы каждий год получаем все больше и больше российских шпионов в лице твоих сраних абитуриентов. их родители небось в руководстве, армии или полиции лднр служат.. у простых сепаров нет бабла учить детей в вузах
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13.06.2021 14:35 Відповісти
Подписываюсь под каждым Вашим словом. Судя по оскорбительным, хамским, предательским , антиукраинским высказываниям главнокомандующего, во времена работы его корпоративным шутом, интересы Украины его интересуют почти никак.... Точнее, совсем никак.... Он до сих пор играет роль и надеется, что ему заплатят.... Да, ему "заплатит" украинский народ.... Сполна.... Хватит до самой смерти....
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13.06.2021 14:43 Відповісти
И опять моя подпись под Вашим текстом....
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13.06.2021 14:45 Відповісти
да, еще могут пойти повоевать
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13.06.2021 14:43 Відповісти
Нормальные люди делают добро сначала своим , а потом из избытка или остатка чужим...Тогда и чужие будут благодарны и свои не будут возмущаться... Впрочем может Вова и Шкарлет так и поступают? А моя дочь не сможет поступить на бюджет....
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13.06.2021 14:52 Відповісти
Для Зеленского и его зелёной братвы мы с Вами - не свои....Неужели этого не было понятно ещё до его избрания? Он - мацковский хлыщ...
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13.06.2021 15:06 Відповісти
благодарю. но это не просто мой текст. это реальные факты
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13.06.2021 14:52 Відповісти
Именно поэтому я согласен с написанным...
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13.06.2021 15:02 Відповісти
А кого мы учим на наши денежки, так необходимые нашей армии, нашим воинам-героям, нашим семьям погибших героев, убитых путинской и лугандонской нечистью?Мы учим детей убийц - путиноидов? Детей предателей колорадских? Детей, которых 7 лет войны учили в школах ненавидеть нас , наш украинский язык, наши законы, нашу историю и наших героев?
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13.06.2021 15:01 Відповісти
Ты что забыл!? Донбасс это Украина!
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14.06.2021 05:59 Відповісти
Вчіть дітей сепарів за рахунок українських платників податків ,до того без знань і володіння державною мовою ,тільки ефект від таких дій влади нуль, як від всієї гуманітарної політики закодували загальноукраїнські канали ,замість того запустили державний канал "дом" який ніхто не дивется
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13.06.2021 15:26 Відповісти
Значит, такими же темпами снижается количество мест для неоккупированной части. Растим Шариковых, которые потом уедут к себе в лугандонию и донбабве. Будут убивать наших военных и ржать над лохами украинцами. Или, получив паспорт с курицей-мутантом, рванут на постоянное жительство в ху.лостан и снова будут ржать над нами.
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13.06.2021 15:33 Відповісти
а они и так их уже получили- у них обязаловка после школы..
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13.06.2021 16:54 Відповісти
едут будущие предатели януковичи, азировы, захарченки, губаревы, пушилины, плять... , а дети настоящих украинцев должны . *****, смотреть со стороны как эти пророссийские курвы с насмешкой поступают на бюджет без экзаменов, бо их папки и мамки воюют за навасосию...и при первой возможности будут пистеть как им должна Украина ...
пополучали паспорта рф - в парашу нах к братьям ...
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13.06.2021 16:53 Відповісти
Хотілося б знати який процент дітей вбитих і покалічених наших військових вчиться в вишах за рахунок держбюджету бо діти зрадників-лугандонців мені якось,вибачте, до "лампочки", навряд чи вони принесуть користь нашій державі.
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13.06.2021 17:36 Відповісти
Це дійсно цікаво. Але як на мене пільги на освіту за будь яким статусом це шлях до деградації, хто хоче і може вчитися повинен здобувати стипендії за рахунок своїх знань, а не по пільгам. В Україні ********* який великий відсоток людей з вищою освітою, а прохфесорів то скільки. Кива кандидат. В успішному світі вища освіта для розумних або для багатих, в Україні досі по блату.
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14.06.2021 04:48 Відповісти
 
 