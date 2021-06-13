Кількість абітурієнтів із окупованих територій збільшується щорічно приблизно на чверть, - Шкарлет

Кількість абітурієнтів з окупованих територій збільшується щорічно приблизно на 25%.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"Бажаючих вступити з окупованих територій до українських закладів вищої освіти на 25% точно більше щороку. Так, цей процес повільний. Тому що на КПВВ їх не випускають. Вони вимушені заїжджати через Російську Федерацію. Якщо вони заїжджають звідти, то вони потрапляють на самоізоляцію. На сьогодні ті, хто їде через КПВВ до нас, без самоізоляції. У тому числі і людина, яка супроводжує, теж без самоізоляції. Вони мають право вчитися на підготовчих курсах, все інше. Це робляться певні штучні перепони. Але все одно люди прагнуть їхати вчитися сюди", – сказав Шкарлет.

Він зазначив, що торік було 186, а нині 214 освітніх центрів для вступників з окупованих території – "Крим – Україна" та "Донбас – Україна".

За даними Шкарлета, торік до вишів на підконтрольних уряду територіях вступило понад 2 тисячі осіб з окупованих Криму і частини Донбасу.

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