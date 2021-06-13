Лідери G7 схвалили розподіл 2,3 млрд доз вакцин серед бідних країн, - Меркель

Лідери країн G7 на саміті в Британії погодилися допомогти бідним країнам вакцинувати своє населення і розподілити 2,3 млрд доз вакцин серед країн, що розвиваються, до кінця 2022 року.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на пресконференції в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Ми єдині в думці, що пандемію можна побороти тільки глобально, і за виходом з пандемії є вакцини… до кінця 2022 року 2,3 млрд доз будуть розподілені серед країн, що розвиваються", - сказала Меркель.

Вона заявили, що Німеччина зробить "значний внесок" і "відповідатиме за 350 мільйонів доз".

Провідні західні індустріальні країни G7 включають Німеччину, США, Велику Британію, Францію, Італію, Канаду і Японію.

Наразі не зрозуміло, чи згадані Меркель 2,3 мільярда доз вакцин включають тільки пожертвування, чи також експорт, чи фінансування міжнародної ініціативи з вакцинації COVAX.

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