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Новини Коронавірус і карантин
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Лідери G7 схвалили розподіл 2,3 млрд доз вакцин серед бідних країн, - Меркель

Лідери G7 схвалили розподіл 2,3 млрд доз вакцин серед бідних країн, - Меркель

Лідери країн G7 на саміті в Британії погодилися допомогти бідним країнам вакцинувати своє населення і розподілити 2,3 млрд доз вакцин серед країн, що розвиваються, до кінця 2022 року.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на пресконференції в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Ми єдині в думці, що пандемію можна побороти тільки глобально, і за виходом з пандемії є вакцини… до кінця 2022 року 2,3 млрд доз будуть розподілені серед країн, що розвиваються", - сказала Меркель.

Вона заявили, що Німеччина зробить "значний внесок" і "відповідатиме за 350 мільйонів доз".

Провідні західні індустріальні країни G7 включають Німеччину, США, Велику Британію, Францію, Італію, Канаду і Японію.

Наразі не зрозуміло, чи згадані Меркель 2,3 мільярда доз вакцин включають тільки пожертвування, чи також експорт, чи фінансування міжнародної ініціативи з вакцинації COVAX.

Також читайте: Необхідно підтримувати глобальне виробництво вакцин проти коронавірусу, - Меркель

G-7 G7 (1032) вакцина (4419) карантин (18172) Меркель (1139) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Он примет. С любой стороны и в любом колличестве.
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13.06.2021 15:41
+2
Все по плану, все прекрасно, проблемы нет, вакцина есть!
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13.06.2021 15:43
+2
Так кацапы - это в основном дармоеды и есть. Народ-паразит.
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13.06.2021 15:51
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За кучму голосовал? 2 раза? Будь я лидером Г7, я бы тебе вакциеу не дал!
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13.06.2021 15:34 Відповісти
А шо там говнокоманующий прокукарекает на эту тему?
Если выделят вакцину, то будет бить себя копытом в грудь, что ее закупили за бюджетные деньги по бешенной цене, а если не дадут - будет блеять, что это Порох виноват.
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13.06.2021 15:34 Відповісти
Он примет. С любой стороны и в любом колличестве.
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13.06.2021 15:41 Відповісти
Профит для ЗЕленого вора.
Фонд ковидный раскрал, а теперь на халяву поимеет с любой стороны и в любом колличестве, как актриса из немецкого фильма для взрослых.
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13.06.2021 15:41 Відповісти
уже дают...и еще дадут.даже раха свой спутник норовит всунуть разными обманными способами.
бо зеленая власть это одно,а здоровье населения земли -совсем другое.и никто не в безопасности,если хотя бы одна страна остается очагом.
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13.06.2021 15:53 Відповісти
Все по плану, все прекрасно, проблемы нет, вакцина есть!
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13.06.2021 15:43 Відповісти
Дайте клоуну в дупу нехай заткнеться.
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13.06.2021 15:43 Відповісти
бедным странам вирусов надо подбрасывать да стерилизовать, уже пол планеты индусни и китайцев расплодилось !

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13.06.2021 15:44 Відповісти
Вот кацапам и подбросили. У всех летом спад эпидемии, а у кацапов всплеск.
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13.06.2021 15:46 Відповісти
кацапы только рады случаю избавится от пенсионеров,инвалидов,больных и др. дармоедов
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13.06.2021 15:50 Відповісти
Так кацапы - это в основном дармоеды и есть. Народ-паразит.
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13.06.2021 15:51 Відповісти
- Фильтрующийся вирус ящура ковид-19 особенно бурно развивается в организме ослабленном никотином, алкоголем и…
- Излишествами нехорошими…
- Да.
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13.06.2021 17:43 Відповісти
Ну вот и предсказуемый финал, а вы говорите зря потратили бабки на дороги. Теперь и дороги останутся и вакцину нахаляву подкинут. Короче, сыграла ставочка)) Позорно немного, но что делать....
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13.06.2021 15:45 Відповісти
всё равно зрада и во всём во вселенной виноват Зе.
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13.06.2021 15:51 Відповісти
невостребованную АстраЗенеку распихивать будут
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13.06.2021 16:42 Відповісти
Дуже добре, що Україна, зі своїми заможними слугами, до переліку таких країн не відноситься. А то було би якось соромно...
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13.06.2021 17:00 Відповісти
в связи с тем,что "зе" бедность в Украине забодал обещаниями- народу Украины не перепадет от мировых корупционеров ничего,а если перепадет ,следовательно бедность в Украине забодала украинский народ во главе с "зе"
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13.06.2021 17:06 Відповісти
 
 