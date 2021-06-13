Лідери G7 схвалили розподіл 2,3 млрд доз вакцин серед бідних країн, - Меркель
Лідери країн G7 на саміті в Британії погодилися допомогти бідним країнам вакцинувати своє населення і розподілити 2,3 млрд доз вакцин серед країн, що розвиваються, до кінця 2022 року.
Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на пресконференції в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
"Ми єдині в думці, що пандемію можна побороти тільки глобально, і за виходом з пандемії є вакцини… до кінця 2022 року 2,3 млрд доз будуть розподілені серед країн, що розвиваються", - сказала Меркель.
Вона заявили, що Німеччина зробить "значний внесок" і "відповідатиме за 350 мільйонів доз".
Провідні західні індустріальні країни G7 включають Німеччину, США, Велику Британію, Францію, Італію, Канаду і Японію.
Наразі не зрозуміло, чи згадані Меркель 2,3 мільярда доз вакцин включають тільки пожертвування, чи також експорт, чи фінансування міжнародної ініціативи з вакцинації COVAX.
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Если выделят вакцину, то будет бить себя копытом в грудь, что ее закупили за бюджетные деньги по бешенной цене, а если не дадут - будет блеять, что это Порох виноват.
Фонд ковидный раскрал, а теперь на халяву поимеет с любой стороны и в любом колличестве, как актриса из немецкого фильма для взрослых.
бо зеленая власть это одно,а здоровье населения земли -совсем другое.и никто не в безопасности,если хотя бы одна страна остается очагом.
ящураковид-19 особенно бурно развивается в организме ослабленном никотином, алкоголем и…
- Излишествами нехорошими…
- Да.