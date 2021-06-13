7 років тому Маріуполь твердо заявив, що його мета - розвиватися, а значить - залишатися українським містом, - мер Бойченко

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко привітав містян із сьомою річницею визволення міста від проросійських бойовиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міськради.

"Ще сім років тому Маріуполь був іншим. Можливо, навіть ніхто не уявляв, що наше місто стане таким - квітучим і сучасним", - підкреслює він, водночас додаючи, що місто наразі залучає багатомільйонні інвестиції, розвиває інфраструктуру, у місті реалізуються культурні проєкти.

"Всього цього могло б і не бути. Але сила та мужність наших захисників допомогли нам будувати плани на майбутнє. Мріяти та втілювати мрії у життя. Над нашим містом гордо майорить синьо-жовтий стяг. 13 червня 2014 року Маріуполь твердо заявив, що його мета – розвиватися, а значить – залишатися українським містом. Адже Україна – це розвиток", - додав мер.

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