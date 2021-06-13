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Новини Агресія Росії проти України
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7 років тому Маріуполь твердо заявив, що його мета - розвиватися, а значить - залишатися українським містом, - мер Бойченко

7 років тому Маріуполь твердо заявив, що його мета - розвиватися, а значить - залишатися українським містом, - мер Бойченко

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко привітав містян із сьомою річницею визволення міста від проросійських бойовиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міськради.

"Ще сім років тому Маріуполь був іншим. Можливо, навіть ніхто не уявляв, що наше місто стане таким - квітучим і сучасним", - підкреслює він, водночас додаючи, що місто  наразі залучає багатомільйонні інвестиції, розвиває інфраструктуру, у місті реалізуються культурні проєкти.

"Всього цього могло б і не бути. Але сила та мужність наших захисників допомогли нам будувати плани на майбутнє. Мріяти та втілювати мрії у життя. Над нашим містом гордо майорить синьо-жовтий стяг. 13 червня 2014 року Маріуполь твердо заявив, що його мета – розвиватися, а значить – залишатися українським містом. Адже Україна – це розвиток", - додав мер.

Дивіться також: 7-ма річниця визволення Маріуполя від проросійських бойовиків. Хронологія подій. ФОТОрепортаж

Автор: 

Маріуполь (3222) мер (506) визволення (563) Антитерористична операція (6637) Бойченко (88)


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Топ коментарі
+6
Другими словами, "7 лет назад Донецк и Луганск твердо заявили, что их цель - упасть в г@внище и сгнить"
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13.06.2021 15:48
+6
В этом всём самое прикольное в том, что их мнение никого не интересует. Ни в лугандоне, ни в Крыму... Они массовка, которую в лучшем случае покормят... если повезёт.
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13.06.2021 15:54
+2
Бойченко - це рижемразівький жопоблок. Ну, зараз нова реінкарнація: "дом".
Короче: "і вашим і нашим": рижа мразь зрозуміла, що в новоотсосії і тим більше, в федеральному окрузі він буде ніхто і звати його ніяк.
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13.06.2021 15:51
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Другими словами, "7 лет назад Донецк и Луганск твердо заявили, что их цель - упасть в г@внище и сгнить"
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13.06.2021 15:48 Відповісти
Лугандон не падал ни в какое гоВнище....Лугандон - это и есть самое, что ни на есть, говНище....
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13.06.2021 19:33 Відповісти
Бойченко - це рижемразівький жопоблок. Ну, зараз нова реінкарнація: "дом".
Короче: "і вашим і нашим": рижа мразь зрозуміла, що в новоотсосії і тим більше, в федеральному окрузі він буде ніхто і звати його ніяк.
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13.06.2021 15:51 Відповісти
Я какое-то время общалась с одной дамой из этого славного города.
Не могу сказать, что она была того же мнения.
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13.06.2021 15:52 Відповісти
В этом всём самое прикольное в том, что их мнение никого не интересует. Ни в лугандоне, ни в Крыму... Они массовка, которую в лучшем случае покормят... если повезёт.
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13.06.2021 15:54 Відповісти
Семь лет назад, ВСУ выкинули кацапских террористов из Мариуполя.
А ватное быдло, к которому относиться почти половина населения этого города, так и осталось при своем ущербном мнении.
33% на местных выборах получили зажопинцы
7,9% - петушариисты
5% - слуги-уроды
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13.06.2021 16:20 Відповісти
Ага , и если спросить , любого мареупольца ,кто их обстрелял , они вам расскажут про жестоких ВСУ
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13.06.2021 18:06 Відповісти
Більшість населення Маріуполя це тупа, але хитра вата. І враження таке, що це неможливо швидко змінити. Ситуацію рятує тільки те, що ця вата корислива та сциклива.
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13.06.2021 22:36 Відповісти
так не только в Мариуполе,73% показали свои намерения...их много в каждой области Украины...их,***** очень много....
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14.06.2021 04:34 Відповісти
 
 