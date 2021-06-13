Словаччина не купуватиме нові партії російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" через низький попит на препарат, - глава МЗС країни Корчок

Уряд Словаччини не планує купувати нові партії російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" через низький попит на цей препарат.

Про це в ефірі телеканалу France 24 сказав міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За його словами, зараз у Словаччині є 200 тис. доз цієї вакцини. Вакцинуватися нею захотіло приблизно 5–6 тис. громадян країни.



Глава МЗС зазначив, що "Sputnik V" дозволений у країні до застосування, але людям відомо, що це незареєстрована вакцина. Він послався на опитування, проведене кілька місяців тому, яке продемонструвало, що частина населення Словаччини вказала, що хоче вакцинуватися тільки цією вакциною.





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