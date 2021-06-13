УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9738 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 342 15

Словаччина не купуватиме нові партії російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" через низький попит на препарат, - глава МЗС країни Корчок

Словаччина не купуватиме нові партії російської вакцини проти коронавірусу

Уряд Словаччини не планує купувати нові партії російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" через низький попит на цей препарат.

Про це в ефірі телеканалу France 24 сказав міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За його словами, зараз у Словаччині є 200 тис. доз цієї вакцини. Вакцинуватися нею захотіло приблизно 5–6 тис. громадян країни.

Глава МЗС зазначив, що "Sputnik V" дозволений у країні до застосування, але людям відомо, що це незареєстрована вакцина. Він послався на опитування, проведене кілька місяців тому, яке продемонструвало, що частина населення Словаччини вказала, що хоче вакцинуватися тільки цією вакциною.

Також читайте: Словаччина виділила Україні 600 тис. євро допомоги на закупівлю вакцини проти COVID-19

вакцина (4419) карантин (18172) росія (64911) Словаччина (1096) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Блин,да говорите прямо. Из-за того что это препарат-шмурдяк.
показати весь коментар
13.06.2021 16:07
+6
Спрос есть, и он высокий, но отрицательный, но есть!
показати весь коментар
13.06.2021 16:06
+6
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy


https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy

Фашик Донецкий

Из Википедии полностью исчезла информация о таком разработчике вакцины как ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны России, который, кстати, находится под американскими санкциями. Но интересно даже не то, что данное ФГБУ находится под санкциями США, а совсем другое!

https://twitter.com/Fash_Donetskiy/status/1346608873545879554

Дело в том, что данное ЦНИИ с 1937 года занимается разработкой наступательного биологического оружия. Со времен СССР 48 ЦНИИ делал ставку на разработку геморрагических лихорадок, создание новых боевых вирусов, что совпадало с работами по разработке соответствующих вакцин.



https://twitter.com/Fash_Donetskiy

https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy

Фашик Донецкий

@Fash_Donetskiy


В период с 1962 по 1970 год в институте был разработан ингаляционный метод вакцинопрофилактики лёгочной формы чумы на основе мелкодисперсного аэрозоля регидративной культуры вакцинного штамма ЕВ.
То есть, институт вел работу по разработке вирусов, вызывающих легочную чуму способы заражения и клиническая форма течения которой очень схожи с Covid-19. Именно 48 ЦНИИ МО РФ в прошлом году "спасали" Италию от Covid-19. А теперь, об этих "героях" удаляют отовсюду информацию.
показати весь коментар
13.06.2021 18:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спрос есть, и он высокий, но отрицательный, но есть!
показати весь коментар
13.06.2021 16:06 Відповісти
Блин,да говорите прямо. Из-за того что это препарат-шмурдяк.
показати весь коментар
13.06.2021 16:07 Відповісти
не скажуть, бо зразу виникне питання - на підставі чого робились закупки цього шмурдяка? На підставі того - таке тільки в Україні проходить
показати весь коментар
13.06.2021 16:10 Відповісти
Самі кацапи бояться свого Супутника, а ви словаки ще щось удумали... викиньте цю заразу
показати весь коментар
13.06.2021 16:07 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news-57440685 https://www.bbc.com/russian/news-57440685 https://www.bbc.com/russian/news-57440685 11 июня 2021. Суточный прирост заражений Covid-19 в лаптестане увеличился на треть за пять дней
показати весь коментар
13.06.2021 16:08 Відповісти
"А вот это обидно было"- Спутник V.
показати весь коментар
13.06.2021 16:11 Відповісти
не покупают?с герасимом бадяжить не пробовали?
показати весь коментар
13.06.2021 16:28 Відповісти
Самое прикольное что на России которая производит этот неимеющийаналогов фуфломицин,
сейчас наблюдается пик заражений ковид-19 официально до 15 тысяч в день...
(а неофициально можно смело умножать на пять), это при том что во всем мире благодаря
прививкам правильными вакцинами наблюдается, устойчивый спад в десятки раз...
показати весь коментар
13.06.2021 17:18 Відповісти
Тебе их жалко? Мне нет.
показати весь коментар
13.06.2021 18:14 Відповісти
Все тайное становится явным, путинскую мочу, эффективность которой ноль никто не хочет брать😁😁😁😁😁
показати весь коментар
13.06.2021 17:39 Відповісти
Так за то « первые в мире « прокукарекали , что мир спасут..
показати весь коментар
13.06.2021 22:31 Відповісти
Словаччина не купуватиме нові партії російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" через низький попит на препарат, - глава МЗС країни Корчок - Цензор.НЕТ 2343
показати весь коментар
13.06.2021 18:01 Відповісти
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy


https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy

Фашик Донецкий

Из Википедии полностью исчезла информация о таком разработчике вакцины как ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны России, который, кстати, находится под американскими санкциями. Но интересно даже не то, что данное ФГБУ находится под санкциями США, а совсем другое!

https://twitter.com/Fash_Donetskiy/status/1346608873545879554

Дело в том, что данное ЦНИИ с 1937 года занимается разработкой наступательного биологического оружия. Со времен СССР 48 ЦНИИ делал ставку на разработку геморрагических лихорадок, создание новых боевых вирусов, что совпадало с работами по разработке соответствующих вакцин.



https://twitter.com/Fash_Donetskiy

https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy

Фашик Донецкий

@Fash_Donetskiy


В период с 1962 по 1970 год в институте был разработан ингаляционный метод вакцинопрофилактики лёгочной формы чумы на основе мелкодисперсного аэрозоля регидративной культуры вакцинного штамма ЕВ.
То есть, институт вел работу по разработке вирусов, вызывающих легочную чуму способы заражения и клиническая форма течения которой очень схожи с Covid-19. Именно 48 ЦНИИ МО РФ в прошлом году "спасали" Италию от Covid-19. А теперь, об этих "героях" удаляют отовсюду информацию.
показати весь коментар
13.06.2021 18:03 Відповісти
5-6 тысяч ватных дол#***** на всю Словакию? ну не так уж и много, если учесть, что взрослого трудоспособного населения там около 3-х миллионов.
показати весь коментар
13.06.2021 19:44 Відповісти
скорее всего это просто местные кацапы и бомжи
показати весь коментар
13.06.2021 21:00 Відповісти
 
 