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Словаччина не купуватиме нові партії російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" через низький попит на препарат, - глава МЗС країни Корчок
Уряд Словаччини не планує купувати нові партії російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" через низький попит на цей препарат.
Про це в ефірі телеканалу France 24 сказав міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
За його словами, зараз у Словаччині є 200 тис. доз цієї вакцини. Вакцинуватися нею захотіло приблизно 5–6 тис. громадян країни.
Глава МЗС зазначив, що "Sputnik V" дозволений у країні до застосування, але людям відомо, що це незареєстрована вакцина. Він послався на опитування, проведене кілька місяців тому, яке продемонструвало, що частина населення Словаччини вказала, що хоче вакцинуватися тільки цією вакциною.
Топ коментарі
+10 Garry Grant
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сейчас наблюдается пик заражений ковид-19 официально до 15 тысяч в день...
(а неофициально можно смело умножать на пять), это при том что во всем мире благодаря
прививкам правильными вакцинами наблюдается, устойчивый спад в десятки раз...
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
Фашик Донецкий
Из Википедии полностью исчезла информация о таком разработчике вакцины как ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны России, который, кстати, находится под американскими санкциями. Но интересно даже не то, что данное ФГБУ находится под санкциями США, а совсем другое!
https://twitter.com/Fash_Donetskiy/status/1346608873545879554
Дело в том, что данное ЦНИИ с 1937 года занимается разработкой наступательного биологического оружия. Со времен СССР 48 ЦНИИ делал ставку на разработку геморрагических лихорадок, создание новых боевых вирусов, что совпадало с работами по разработке соответствующих вакцин.
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
https://twitter.com/Fash_Donetskiy
Фашик Донецкий
@Fash_Donetskiy
В период с 1962 по 1970 год в институте был разработан ингаляционный метод вакцинопрофилактики лёгочной формы чумы на основе мелкодисперсного аэрозоля регидративной культуры вакцинного штамма ЕВ.
То есть, институт вел работу по разработке вирусов, вызывающих легочную чуму способы заражения и клиническая форма течения которой очень схожи с Covid-19. Именно 48 ЦНИИ МО РФ в прошлом году "спасали" Италию от Covid-19. А теперь, об этих "героях" удаляют отовсюду информацию.