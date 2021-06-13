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Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Маріуполі кілька тисяч людей пройшли центральними вулицями з нагоди річниці визволення міста від терористів у 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новости Донбасса.

Серед організаторів акції під назвою "Марш українських сил" - партія "Національний корпус". Учасники ходи несли прапори України і банери з написами на підтримку полку "Азов", який разом із військовослужбовцями ЗСУ провів низку спецоперацій 13 червня 2014 року в Маріуполі.

Як наголошується на сайті Нацполіції, "поліцейські Донеччини долучилися до святкування річниці визволення міста від незаконних збройних формувань. Сім років тому силами бійців полку "Азов", Національної гвардії та правоохоронних органів на територію Маріуполя повернули мир".

Дивіться також: "Ми мусимо пам'ятати, завдяки кому можемо жити, вчитися, працювати і будувати свою Україну", - марш Героїв у Хмельницькому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 01
Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 02
Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 03
Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 04
Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 05
Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 06
Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 07
Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 08
Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 09
Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 10
Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 11
Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 12
Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 13

Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 14
Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 15
Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 16

Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 17
Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 18
Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 19
Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 20
Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів 21

Фото -Національна поліція, Національний корпус 


Видео -  Національний корпус

Автор: 

Маріуполь (3222) марш (334) Нацполіція (15130) Азов (774) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+69
Героям слава !
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13.06.2021 16:13
+65
"Дякуємо "Азову" за вільний Маріуполь", - в городе прошел марш патриотов - Цензор.НЕТ 2371
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13.06.2021 16:17
+51
Ссытся мордва от Азова!
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13.06.2021 16:15
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На ваших?
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13.06.2021 18:14 Відповісти
В Расии сейчас не очень с зарплаты, уже бегут назад.
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14.06.2021 00:51 Відповісти
Вот только про правоохранительные органы втирать не надо, тогда все мариупольские менты как крысы разбежались и попрятались, как крысы! В городе ни одного мента в форме не видно было, пересмотрите видео с Мариупольских баррикад...
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13.06.2021 17:12 Відповісти
"Дякуємо "Азову" за вільний Маріуполь", - у місті відбувся марш патріотів - Цензор.НЕТ 4868
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13.06.2021 17:15 Відповісти
Так и вижу как ватные скоты,по недоразумению проживающие в Мариуполе шипят из подворотен. Сволочи неблагодарные. Кацапня одним словом. С украинским паспортом.
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13.06.2021 17:20 Відповісти
Сегодня на празднике ни одного не было.
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13.06.2021 17:23 Відповісти
Неудивительно. Это не их праздник.
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13.06.2021 17:29 Відповісти
"Дякуємо "Азову" за вільний Маріуполь", - у місті відбувся марш патріотів - Цензор.НЕТ 9924
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13.06.2021 17:30 Відповісти
"Дякуємо "Азову" за вільний Маріуполь", - у місті відбувся марш патріотів - Цензор.НЕТ 8531
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13.06.2021 17:31 Відповісти
Вот только не надо, чего не знаешь . А Андрющенко,а Виктор Саенко и много других силовиков,благодаря которым Мариуполь выстоял . Кого в первую очередь атаковали оккупанты? ГУМВД, здание СБУ, здание милиции Жовтневого района. Они не предали Мариуполь, как это сделали силовики Донецка. Кто сейчас в Донецке главный сепаратист? Ходаковский. Тот кто должен был защищать Донецк. Не все конечно.
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13.06.2021 17:52 Відповісти
https://twitter.com/A_Vit_/status/1404038384180469761
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13.06.2021 18:29 Відповісти
+
"Дякуємо "Азову" за вільний Маріуполь", - у місті відбувся марш патріотів - Цензор.НЕТ 4868
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13.06.2021 18:54 Відповісти
Героям слава !
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13.06.2021 18:40 Відповісти
Живи Мариуполь и процветай, ты это заслужил!
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13.06.2021 19:00 Відповісти
Коли 79-а бригада звільняла місто, "Азов" стояв за містом.Я це і раніше знав,а нещодавно і Тетяна Чорновол це привселюдно підтвердила.Ще й додала,що Білецький десь біля неї терся.
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13.06.2021 19:14 Відповісти
Есть видео боев именно Азова в Марике...
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13.06.2021 19:27 Відповісти
Угу.А ще є хвоткі і відео Зє......ського "на фронті".
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13.06.2021 19:38 Відповісти
"Дякуємо "Азову" за вільний Маріуполь", - у місті відбувся марш патріотів - Цензор.НЕТ 7639
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13.06.2021 19:39 Відповісти
Марік
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13.06.2021 19:57 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1404098134498762752 2 ч

Вітаю Маріуполь з сьомою річницею звільнення від рашистських окупантів! Дякую українським воїнам за його визволення!
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13.06.2021 21:07 Відповісти
по-любе осталась погань в Мариуполе которая за парашу, но радует что их стало меньше после 2014
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13.06.2021 22:13 Відповісти
Сепары, вешайтесь! Идет "Азов"!
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13.06.2021 23:01 Відповісти
Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів - Цензор.НЕТ 6192
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14.06.2021 10:54 Відповісти
Слава Героям!
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14.06.2021 11:13 Відповісти
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