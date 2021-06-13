Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Маріуполі кілька тисяч людей пройшли центральними вулицями з нагоди річниці визволення міста від терористів у 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новости Донбасса.

Серед організаторів акції під назвою "Марш українських сил" - партія "Національний корпус". Учасники ходи несли прапори України і банери з написами на підтримку полку "Азов", який разом із військовослужбовцями ЗСУ провів низку спецоперацій 13 червня 2014 року в Маріуполі.

Як наголошується на сайті Нацполіції, "поліцейські Донеччини долучилися до святкування річниці визволення міста від незаконних збройних формувань. Сім років тому силами бійців полку "Азов", Національної гвардії та правоохоронних органів на територію Маріуполя повернули мир".

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Фото -Національна поліція, Національний корпус







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