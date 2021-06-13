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Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки"

Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її

Учасники саміту G7 у фінальному комюніке висловили готовність налагоджувати відносини з РФ, але водночас готові і протистояти їй у випадках, коли це необхідно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документ.

"Ми зацікавлені у стабільних і передбачуваних відносинах із Росією і продовжимо співпрацювати з нею у сферах, де у нас є взаємний інтерес до такої роботи", - наводить агентство витяги з документа.

"Ми знову закликаємо Росію припинити дестабілізаційну поведінку і зловмисні дії. Зокрема, вона має припинити втручання у демократичні системи інших країн", - наголошується в комюніке.

Його текст поки не опубліковано на сайті саміту, проте він потрапив у розпорядження деяких журналістів.

Bloomberg передає, що в документі також міститься заклик до РФ "дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань та обов'язків у сфері прав людини".

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Автор: 

G-7 G7 (1032) росія (64911)


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Топ коментарі
+14
Мы заинтересованы в стабильных отношениях с Россией, но будем противостоять ее "дестабилизирующим действиям", - заявление "Большой семерки" - Цензор.НЕТ 7800
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13.06.2021 16:34
+13
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 1108
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13.06.2021 16:49
+10
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 4399
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13.06.2021 16:48
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Будуть йти на поступки москалям.
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13.06.2021 16:33 Відповісти
второ вариант тоже возможен - воспитьівать.
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13.06.2021 19:46 Відповісти
С гопником? Стабильные отношения?
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13.06.2021 16:33 Відповісти
стабильньіе отношения возможньі только после воспитания гопника.
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13.06.2021 19:47 Відповісти
Мы заинтересованы в стабильных отношениях с Россией, но будем противостоять ее "дестабилизирующим действиям", - заявление "Большой семерки" - Цензор.НЕТ 7800
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13.06.2021 16:34 Відповісти
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 4399
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13.06.2021 16:48 Відповісти
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 7119
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13.06.2021 16:49 Відповісти
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 1108
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13.06.2021 16:49 Відповісти
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 3283
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13.06.2021 17:24 Відповісти
кроме призывов что? мокша только принуждение понимает..причем жесткое!
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13.06.2021 16:39 Відповісти
Согласен с Вами,Михаил. Прекрасно понимает это и дядюшка Джо.Недаром же он попросил английского премьера Джонсона поместить либер доцю пуци,которую недавно задержали в Англии при попытке покинуть страну, в СИЗО Лондона. "Вооружившись" таким образом,на всякий случай,для разговора с убийцей "увесистым аргументом-дубиной", "подло" применяя против кремлевской облезлой крысы ее же приемы ведения переговоров "под себя",старый,но весьма опытный политический боец Байдуша не упустит возможности взять верх над сЦарем паРаши всея по многим вопросам,которые намечены к обсуждению в Женеве и не только по оным. Будем надеяться,что и Украина кое-что выиграет в результате этих переговоров.
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13.06.2021 17:45 Відповісти
"...и нашей глубокой озабоченности нет ни конца ни края и дна нет и нет крышки !"
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13.06.2021 16:39 Відповісти
...одна затичка - Мюркєль.
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13.06.2021 16:48 Відповісти
Дєбілиииииии, ***********......
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13.06.2021 16:46 Відповісти
І це коли Байден заявив, що «Америка повернулась після руйнівної політики адміністрації Трампа!». Світова еліта відверта бреше всьому людству про ковід, агресію Росії, інфляцію, злочинність -соціалісти захопили владу надовго.
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13.06.2021 16:48 Відповісти
Світ розвивається хвилеподібно.

За допущені помилки Людство розплачується людськими життями.
Гроші не смердять, але через певний час від них наступає нудота, а потім блювання.
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13.06.2021 16:54 Відповісти
Гопнік повинен сидіти в тюрмі.
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13.06.2021 16:49 Відповісти
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 660
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13.06.2021 16:54 Відповісти
Спикер МИД РФ?
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13.06.2021 17:16 Відповісти
Проституция - древнейшая профессия, засиявшая новыми красками у зарпадных "политиков".
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13.06.2021 16:55 Відповісти
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 5734
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13.06.2021 16:56 Відповісти
мировые проститутки от G- 7 заинтересованы в монетах оккупанта Украины
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13.06.2021 17:01 Відповісти
Стабильные отношения с парашей возможны только после её полного уничтожения. В гробу стабильность идеальная.
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13.06.2021 17:02 Відповісти
з нацисткою Німеччиною теж були взаємовигідні справи...совки до 22 червня 1941 потяги з зерном та нафтопродуктами відправляли.
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13.06.2021 17:06 Відповісти
Так,гнали потяги до гітлерівської Німеччини до ранку 22 червня включно. І наші,тобто,бійці РСЧА, "накриваючи" артвогнем оті потяги уже за лінією кордону СРСР мали велику втіху із того,як оті потяги палали,абсолютно не задумуюись над тим,що розстрілювали вони сво ж добро...
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13.06.2021 20:02 Відповісти
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 8302
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13.06.2021 17:07 Відповісти
"Мы хотим нормальных дружеских отношений с Андреем Чикатило, но будем присматривать, чтобы он больше никого не зарезякал"...
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13.06.2021 17:08 Відповісти
"взволнованы и обеспокоены" -вот всё противодействие еврошлюх..
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13.06.2021 17:09 Відповісти
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 6924
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13.06.2021 17:13 Відповісти
Финны и датчане также готовы понести "ответственность".
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13.06.2021 17:18 Відповісти
За теми дипломатическими заявлениями могут быть иные действия. В целом мировые лидеры уже иного мнения о России чем до 2014 года.
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13.06.2021 17:22 Відповісти
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13.06.2021 17:27 Відповісти
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 4334
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13.06.2021 17:37 Відповісти
Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 3578
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13.06.2021 17:52 Відповісти
Кто при Байдане удивиться, если РФию вновь примкнёт в большую восьмёрку? Только честно, прям "из ряда вон" новость для вас бы была, или уже понятно, что можно и такое ожидать?
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13.06.2021 17:53 Відповісти
Европа, старая... путАна*, за безопасный секс!? Никто и не ожидал... (Есть многое на свете, друг Горацио, / Что и не снилось нашим мудрецам ) Примечание *ПУТА́НА, Женский род, РАЗГОВОРНОЕ НЕОДОБРИТЕЛЬНОЕ -

Валютная проститутка.
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13.06.2021 18:16 Відповісти
от блин, тут по рогам нужно кувалдой бить быку - а эти хотят каких-то стабильных отношений (типа чтобы сильно не бодал?!) Это как терпилы с разьяренным быком на корриде у которого глаза залились кровью и он готов убивать - а его просят успАкоится и пАгАвАрить !!!
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13.06.2021 19:08 Відповісти
 
 