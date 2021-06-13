Ми зацікавлені у стабільних відносинах із Росією, але протистоятимемо її "дестабілізаційним діям", - заява "Великої сімки"
Учасники саміту G7 у фінальному комюніке висловили готовність налагоджувати відносини з РФ, але водночас готові і протистояти їй у випадках, коли це необхідно.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документ.
"Ми зацікавлені у стабільних і передбачуваних відносинах із Росією і продовжимо співпрацювати з нею у сферах, де у нас є взаємний інтерес до такої роботи", - наводить агентство витяги з документа.
"Ми знову закликаємо Росію припинити дестабілізаційну поведінку і зловмисні дії. Зокрема, вона має припинити втручання у демократичні системи інших країн", - наголошується в комюніке.
Його текст поки не опубліковано на сайті саміту, проте він потрапив у розпорядження деяких журналістів.
Bloomberg передає, що в документі також міститься заклик до РФ "дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань та обов'язків у сфері прав людини".
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