Від початку доби 13 червня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС
Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 2 гектари території і передали на знищення 88 вибухонебезпечних предметів.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію у районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню".
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Почему не делать недельный и месячный отчёты.
13е ещё не закончилось а эти шл-ки уже рапортуют..