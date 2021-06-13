Від початку доби 13 червня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 2 гектари території і передали на знищення 88 вибухонебезпечних предметів.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію у районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню".

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