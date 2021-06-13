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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби 13 червня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Від початку доби 13 червня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 2 гектари території і передали на знищення 88 вибухонебезпечних предметів.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію у районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню".

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Автор: 

Донбас (22354) перемир’я (890) операція Об’єднаних сил (6725)


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що - кацапи в траурі ...що бельгіки їх влупили .... водяру глушать ...
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13.06.2021 17:47 Відповісти
не хило бы ихтамнетов эвакуировать в ростовскй скотомогильник с ЗЕленкой намозанной точкой прицела . но однако ЗЕленка резко бледная . не пороховская. .
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13.06.2021 18:21 Відповісти
Сразу видно манипуляция данными..
Почему не делать недельный и месячный отчёты.
13е ещё не закончилось а эти шл-ки уже рапортуют..
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13.06.2021 23:59 Відповісти
 
 