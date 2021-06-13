Змінити курс і провести нові вибори, - лідери G7 звернулася до режиму Лукашенка
Країни "Великої сімки" (G7) закликали режим Олександра Лукашенка в Білорусі змінити політичний курс і погодитися провести нові чесні вибори президента. Країни також пообіцяли притягнути до відповідальності винних у порушенні прав людини в Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільному комюніке "Великої сімки" за результатами саміту в Корнуоллі.
"Ми дуже стурбовані постійними нападами білоруської влади на права людини, основні свободи і міжнародне право, прикладом чого є примусова посадка рейсу FR4978 і арешт незалежного журналіста і його супутниці", - йдеться в заяві.
Країни G7 пообіцяли працювати разом щодо притягнення до відповідальності, зокрема шляхом запровадження санкцій, осіб, винних у порушенні прав людини в Білорусі.
Також "Велика сімка" обіцяє продовжити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та прав людини в Білорусі.
"Ми закликаємо режим змінити курс і виконати всі рекомендації незалежної експертної місії в межах Московського механізму Організації з безпеки і співпраці у Європі (ОБСЄ); вступати в змістовний діалог з усіма секторами суспільства; провести нові вільні і чесні вибори", - звернулися до білоруського режиму в G7.
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Румыны (суки) оказывают сопротивление...но там Турция..успокойтесь!
еще раз выборы проведут и опять победа))
прикольно, сажать самолет с помощью фсб, а потом все шишки получает лукашенко))
чая не долбограи какие,а лидеры ж-7