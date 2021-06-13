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Новини Революція в Білорусі
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Змінити курс і провести нові вибори, - лідери G7 звернулася до режиму Лукашенка

Змінити курс і провести нові вибори, - лідери G7 звернулася до режиму Лукашенка

Країни "Великої сімки" (G7) закликали режим Олександра Лукашенка в Білорусі змінити політичний курс і погодитися провести нові чесні вибори президента. Країни також пообіцяли притягнути до відповідальності винних у порушенні прав людини в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільному комюніке "Великої сімки" за результатами саміту в Корнуоллі.

"Ми дуже стурбовані постійними нападами білоруської влади на права людини, основні свободи і міжнародне право, прикладом чого є примусова посадка рейсу FR4978 і арешт незалежного журналіста і його супутниці", - йдеться в заяві.

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Країни G7 пообіцяли працювати разом щодо притягнення до відповідальності, зокрема шляхом запровадження санкцій, осіб, винних у порушенні прав людини в Білорусі.

Також "Велика сімка" обіцяє продовжити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та прав людини в Білорусі.

"Ми закликаємо режим змінити курс і виконати всі рекомендації незалежної експертної місії в межах Московського механізму Організації з безпеки і співпраці у Європі (ОБСЄ); вступати в змістовний діалог з усіма секторами суспільства; провести нові вільні і чесні вибори", - звернулися до білоруського режиму в G7.

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Автор: 

G-7 G7 (1032) Білорусь (7922)


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Топ коментарі
+6
Санкции уже вводите, хватит сопли жевать. Кидает вас лохов годами, на деньги разводит, а вы всё "озаботились, обеспокоились, жёстко предупредили"
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13.06.2021 18:03
+6
ага..батька вже кинувся бюлетені друкувати...чекайте далі...
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13.06.2021 18:07
+3
Это как если б Украина вдруг начала апеллировать к "главарям лугандона".
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13.06.2021 18:01
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Это как если б Украина вдруг начала апеллировать к "главарям лугандона".
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13.06.2021 18:01 Відповісти
Змінити курс і провести нові вибори, - лідери G7 звернулася до режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 2967
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13.06.2021 18:29 Відповісти
Это шутка была?? Или чуваки настолько наивны??
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13.06.2021 18:03 Відповісти
Та тролят они Бульбадуче!)
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13.06.2021 18:08 Відповісти
Ты в серьез считаешь что тролинг это именно то что должны делать лидеры ж7 в отношении скота лукашенки??
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13.06.2021 18:30 Відповісти
нет, должны объявить ему войну и сжечь напалмом плантации картошки, ну и поджечь торфяники! что в отношении скотов Кимов делают десятилетиями?
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13.06.2021 20:34 Відповісти
Санкции уже вводите, хватит сопли жевать. Кидает вас лохов годами, на деньги разводит, а вы всё "озаботились, обеспокоились, жёстко предупредили"
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13.06.2021 18:03 Відповісти
Чтобы Лука Беларусь немедленно к Рашке присоединил?Патриоту нужны российские войска ещё и с севера?)
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13.06.2021 21:58 Відповісти
резюме G7 по рф-ии вообще шедеврально: готовы сотрудничать , но готовы "противостоять". т.е. мы готовы получать деньги из московии, но если не выйдет, будем глубоко "обеспокаиваться"...
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13.06.2021 18:07 Відповісти
Це резюме поставило всі точки над і -- "... виконати всі рекомендації незалежної експертної місії в МЕЖАХ МОСКОВСЬКОГО МЕХАНІЗМУ..." Тобто, штовхають Білорусь в губернію.
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13.06.2021 20:50 Відповісти
опять ни о чем
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13.06.2021 18:07 Відповісти
ага..батька вже кинувся бюлетені друкувати...чекайте далі...
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13.06.2021 18:07 Відповісти
Вот такие у нас лидеры
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13.06.2021 18:12 Відповісти
А Васька слухає та їсть.
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13.06.2021 18:13 Відповісти
да обламали зубы об картофельного лося
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13.06.2021 19:04 Відповісти
Та тихо..там северный поток уже достроили...успокойтесь! Белорусь не нужна, как и Украина! Ждем поглощения через 2-5 лет обоих республик! А потои доберемся до чехов и и поляков!
Румыны (суки) оказывают сопротивление...но там Турция..успокойтесь!
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13.06.2021 18:14 Відповісти
гы...кацапа,не лопни от натуги .газу не зватит на такие движухи.
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13.06.2021 18:48 Відповісти
Нічого нові вибори цим євроПЕЙСьким "лідерам" не дадуть. Білоруси переважною більшістю як підтримували, так і підтримують Лукашенка. Просто щоб пи.діти, пиз.іти, п.здіти... бо більше ні нащо вони не здалі.
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13.06.2021 18:19 Відповісти
Змінити курс і провести нові вибори, - лідери G7 звернулася до режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 8339
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13.06.2021 18:25 Відповісти
сейчас
еще раз выборы проведут и опять победа))

прикольно, сажать самолет с помощью фсб, а потом все шишки получает лукашенко))
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13.06.2021 18:26 Відповісти
Шоб было понятно, лукашенко - это ота светящаяся тилибомка спереди у х-йла:

Змінити курс і провести нові вибори, - лідери G7 звернулася до режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 5449
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13.06.2021 18:33 Відповісти
Обратітєсь лучше колотушкой в рельсу! Більше толку.
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13.06.2021 18:33 Відповісти
Змінити курс і провести нові вибори, - лідери G7 звернулася до режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 784
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13.06.2021 18:37 Відповісти
ну должна же быть какая то прелюдия перед введением .надо разогреть партнера...
чая не долбограи какие,а лидеры ж-7
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13.06.2021 18:52 Відповісти
Лука увяз в своём знаменитом болоте.Он уже не сможет поменять курс из-за своего самодурства.Да даже,если и захотел бы,Китай с Мордором крепко держат его за причинное место.По большому счёту Лука предатель Беларуси и ценностей свободного мира.Он взял курс на социал-автократию с уклоном в китайскую деспотию.К сожалению,такую судьбу он своими действиями готовит народу Беларуси на ближайшие лет 50.Ведь у Китая в планах выйти к границам ЕС поглатив Рашку,Беларусь,Украину и по возможности Польшу...Но Польша в НАТО с ней сложнее.Ну и у нас торговый оборот с Китаем,выйдет нам боком.
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13.06.2021 20:13 Відповісти
Про справжніх патріотів, державників при владі, хто всім своїм життям дбає про добробут власного народу і незалежність держави -- вороги пишуть таке: мародер на крові, жадібний ворюга, барига, предатель, "любого, только не Порошенко", любого "только не Лукашенко", болото, зубожіння, тарифи...
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14.06.2021 07:00 Відповісти
 
 