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Новини Агресія Росії проти України
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Святкові заходи з нагоди сьомої річниці визволення міста від терористів відбулись у Щасті на Луганщині. ФОТОрепортаж

Вночі з 13 на 14 червня 2014 року почалася наступальна операція зі звільнення міста Щастя від російських окупантів і їхніх найманців.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Під час звільнення міста було збережено всі будівлі, відновлено контроль над мостом через річку Сіверський Донець і одним із найважливіших стратегічних об'єктів Луганщини - тепловою електростанцією. З боку українських воїнів втрат не було, не постраждав також жоден мирний житель міста. Вранці 14 червня 2014 року над Щастям знову замайорів український прапор", - наголошується у повідомленні.

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З нагоди сьомої річниці цієї події на площі Миру зібралися жителі міста, керівництво Щастинської міської військово-цивільної адміністрації, військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил, представники ветеранських і громадських організацій АТО/ООС.

"Відзначати День визволення міста Щастя стає доброю традицією, адже для жителів громади цей день став знаковим на все життя. Сьогодні ми згадуємо події 2014 року і дякуємо українським захисникам, які боролися за майбутнє нашого міста", - звернувся до присутніх керівник Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець.

Урочистості завершилися концертною програмою.

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Святкові заходи з нагоди сьомої річниці визволення міста від терористів відбулись у Щасті на Луганщині 01

Святкові заходи з нагоди сьомої річниці визволення міста від терористів відбулись у Щасті на Луганщині 02
Святкові заходи з нагоди сьомої річниці визволення міста від терористів відбулись у Щасті на Луганщині 03

Автор: 

визволення (563) Луганська область (4872)


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Топ коментарі
+26
Героям слава !
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13.06.2021 19:05
+26
Праздничные мероприятия в честь 7-й годовщины освобождения города от террористов прошли в Счастье на Луганщине - Цензор.НЕТ 6263
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13.06.2021 19:16
+16
Интересно, а четырежды уклонист и дезертир оторвется сегодня от подсчета гешефта и соизволит поздравить Марик и другие города с днюхой их освобождения? Или для этого нарика это не праздник?
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13.06.2021 19:07
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Героям слава !
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13.06.2021 19:05 Відповісти
смерть ворогам!
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13.06.2021 21:37 Відповісти
Интересно, а четырежды уклонист и дезертир оторвется сегодня от подсчета гешефта и соизволит поздравить Марик и другие города с днюхой их освобождения? Или для этого нарика это не праздник?
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13.06.2021 19:07 Відповісти
бабочке некогдпа. Она готовится к вечерним видосикам на посмотре футбольного матча Сборной
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13.06.2021 19:14 Відповісти
Праздничные мероприятия в честь 7-й годовщины освобождения города от террористов прошли в Счастье на Луганщине - Цензор.НЕТ 6263
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13.06.2021 19:16 Відповісти
👍👍👍

Вчера получил незабываемые впечатления
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13.06.2021 19:18 Відповісти
Сколько украинских флагов и символики.... теперь у местной ваты еще неделю глаза кровоточить будут
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13.06.2021 19:17 Відповісти
Этот неловкий момент, когда за один день, сразу два праздника освобождения наших городов от кацапско-фашистских захватчиков отмечает страна, а косовороточник из банковой до сих пор молчит, наверное горюет... Почему то вспоминается знакомая цитата: "штирлиц никогда не был так близок к провалу".
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13.06.2021 19:24 Відповісти
что есть счастье..???===...
что есть любовь..???= нас.пункт на трассе днепр-запор...)))
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13.06.2021 21:35 Відповісти
почти хокку
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13.06.2021 22:41 Відповісти
 
 