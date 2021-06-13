Святкові заходи з нагоди сьомої річниці визволення міста від терористів відбулись у Щасті на Луганщині. ФОТОрепортаж
Вночі з 13 на 14 червня 2014 року почалася наступальна операція зі звільнення міста Щастя від російських окупантів і їхніх найманців.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
"Під час звільнення міста було збережено всі будівлі, відновлено контроль над мостом через річку Сіверський Донець і одним із найважливіших стратегічних об'єктів Луганщини - тепловою електростанцією. З боку українських воїнів втрат не було, не постраждав також жоден мирний житель міста. Вранці 14 червня 2014 року над Щастям знову замайорів український прапор", - наголошується у повідомленні.
З нагоди сьомої річниці цієї події на площі Миру зібралися жителі міста, керівництво Щастинської міської військово-цивільної адміністрації, військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил, представники ветеранських і громадських організацій АТО/ООС.
"Відзначати День визволення міста Щастя стає доброю традицією, адже для жителів громади цей день став знаковим на все життя. Сьогодні ми згадуємо події 2014 року і дякуємо українським захисникам, які боролися за майбутнє нашого міста", - звернувся до присутніх керівник Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець.
Урочистості завершилися концертною програмою.
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