Лідери країн G7 закликали Росію відвести війська від кордонів України та дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі, - комюніке

Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія закликали Російську Федерацію відвести війська від східних кордонів України.

Про це йдеться в комюніке за підсумками саміту лідерів G7 на британському курорті Карбіс-Бей у Корнуоллі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми закликаємо Росію знизити напругу і діяти відповідно до її міжнародних зобов'язань, відвести російські військові підрозділи і техніку від східного кордону України і з Кримського півострова", - йдеться в документі.

"Ми, як і раніше, твердо дотримуємося думки, що Росія - це сторона конфлікту на сході України, не посередник", - наголошується в комюніке.

Читайте також: Зеленський заявить Путіну, що нераціонально продовжувати збройну агресію проти України, - Арестович

Лідери країн G7 підтверджують свою підтримку "нормандського процесу" задля забезпечення виконання Мінських угод і закликають Росію та збройні формування, які вона підтримує, конструктивно взаємодіяти і заново зобов'язатися виконувати режим припинення вогню.

Також вони підтверджують свою прихильність зміцненню демократії та інститутів в Україні і заохочують домагатися подальшого прогресу в реформах.