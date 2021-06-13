Лідери країн G7 закликали Росію відвести війська від кордонів України та дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі, - комюніке
Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія закликали Російську Федерацію відвести війська від східних кордонів України.
Про це йдеться в комюніке за підсумками саміту лідерів G7 на британському курорті Карбіс-Бей у Корнуоллі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми підтверджуємо нашу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми закликаємо Росію знизити напругу і діяти відповідно до її міжнародних зобов'язань, відвести російські військові підрозділи і техніку від східного кордону України і з Кримського півострова", - йдеться в документі.
"Ми, як і раніше, твердо дотримуємося думки, що Росія - це сторона конфлікту на сході України, не посередник", - наголошується в комюніке.
Лідери країн G7 підтверджують свою підтримку "нормандського процесу" задля забезпечення виконання Мінських угод і закликають Росію та збройні формування, які вона підтримує, конструктивно взаємодіяти і заново зобов'язатися виконувати режим припинення вогню.
Також вони підтверджують свою прихильність зміцненню демократії та інститутів в Україні і заохочують домагатися подальшого прогресу в реформах.
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Так диктатора не перемогти!
велел на стенке зарубить,
что б там реей не тратить по-пустому
где нужно власть употребить!"
Дедушка Крылов. "Кот и повар" Басня.
«Мы подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Мы призываем Россию снизить напряженность и действовать в соответствии со своими международными обязательствами, а также вывести российские войска и военную технику с восточной части Украины и с Крымского полуострова. Мы по-прежнему твердо придерживаемся мнения, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.
Мы подтверждаем нашу поддержку Нормандского формата для обеспечения выполнения Минских соглашений и призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному взаимодействию и возобновлению соблюдения режима прекращения огня. Мы подтверждаем наши усилия по укреплению демократии и институтов Украины, поощряя дальнейший прогресс в реформировании».
В общем, именно для нас тут ничего нового нет, но важно то, что внесена ясность в эти вопросы, лидерами ведущих стран мира, кроме Китая, которому посвящена другая часть коммюнике. Итак, теперь публично и безусловно Москва названа участником войны, а не посредником и уж тем более - не миротворцем, в шкуру которого она привыкла рядиться. В заявлении прямо сказано о том, что в состав оккупационных сил входят российские регулярные войска. Это важно, поскольку в таком случае РФ названа именно оккупантом и агрессором, поскольку является участником конфликта, а раз так, ее войска могут быть только оккупационными и никакими другими.
Также военные формирования, находящиеся на оккупированной территории, ассоциированы с РФ и названы «поддерживаемые ею». Оно понятно, что их поддерживают не мембарцы, но важно то, что теперь ни для кого не оставлено лазеек для разночтений. «Ополченцы» - ушли в небытие, а шахты с оружием - кончились. Вещи названы своими именами. Это особенно важно в преддверии окончания судебного процесса по сбитому авиалайнеру, поскольку спихнуть на «ополченцев» свою вину уже не получится даже технически, поскольку те названы частью российских оккупационных войск.
То есть, поле для московских маневров стремительно сужается и теперь привычные номера, которые сходили Путину, Лаврову и прочей дряни, уже утратили свою актуальность. Игра словами, подмена понятий, смещение контекстов и прочие маневры, призванные перевернуть смысл, теперь уже никому не интересны, поскольку под коммюнике стоят подписи глав ведущих мировых держав.
И тут мы хотим отметить вот что. Опа сейчас ведет себя, в самом лучшем случае, как толпа школьников старших классов, которым кто-то принес кулечек драпа, они укурились и поймали «хохотунчика». То есть, они садят миллиард деревьев, открывают университет клоунского искусства и пантомимы с зарплатой преподавателям в 4 тыс долларов, евро или биткоинов, они еще это не решили, они гоняются друг за дружкой, жарят шашлыки или друг дружку, но не занимаются тем, чем должны - работой в режиме 24/7 на благо страны.
Поэтому все важные вопросы решаются без них. Похоже на то, что лозунг «ни одного решения по Украины без Украны», который был полезен при Порохе, теперь воплотился в свой антипод и польза от решений по Украине происходит тогда, когда в это не влезли липкие ермачьи ручки или там не зазвенели клоунские бубенцы. Все, что делается без их участия - идет на пользу Украине.
И между прочим, мы не раз читали о том, что судьба СП-2 решается без Украины. Да, это так. А кого можно послать от Украины на такие переговоры, чтобы они там не спороли фигню или не продались? Есть такие? Нам этого не видно. Только вот это - половина картины, а вторая половина ее заключается в том, что судьба СП-2 решается и без Путина. Если в случае зеленой шоблы, всем и всё понятно, то великий мыслитель, многоходовщик и стратег в той же самой роли выглядит совершенно в другом свете.
В первом приближении, все выглядит очень хорошо, особенно пассаж о том, что страны семерки будут и дальше продвигать верховенство демократических ценностей в Украине. А это уже подача охломонам, которых избрали 73% избирателей. Если они ее не поняли, их ждут большие проблемы. Ну а более менее законченная картина будет уже после саммита и встречи президента Байдена с Путиным.
PS. Ну наверное нет нужды пояснять, что позиция Украины все же была учтена и кто ее сформулировал?
https://defence-line.org/2021/06/**********-g7/ "Линия обороны"
_Тупость! Какая тупость... Не "входят! А вообще все без исключения военные формирования, оккупирующие территорию Украины и воюющие против неё - независимо от "флагов", знаков различия и т. п. формальных признаков - суть вооружённые формирования расии!