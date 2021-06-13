Колишній командир батальйону "Дніпро-1" Печененко привітав побратимів з "Азова" та бійців Нацгвардії із річницею визволення Маріуполя. ФОТОрепортаж

У звільненні Маріуполя в червні 2014 року вагому роль відіграли добровольчі батальйони.

Про це написав у фейсбуці заступник голови Сумської обласної державної адміністрації, екскомандир полку "Дніпро-1" В'ячеслав Печененко, передає Цензор.НЕТ.

"Минуло 7 років, як ми, 100 бійців батальйону "Дніпро-1", разом із побратимами з батальйону "Азов", бійцями Національної гвардії звільнили Маріуполь від "русского мира". Слава добробатам, слава героям, слава Україні!!!" - написав він.

До посту Печененко доклав архівні фото.

Дивіться також: 7-ма річниця визволення Маріуполя від проросійських бойовиків. Хронологія подій. ФОТОрепортаж









Дивіться також: Марш патріотів відбувся у Маріуполі в річницю визволення від терористів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж



