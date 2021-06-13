Колишній командир батальйону "Дніпро-1" Печененко привітав побратимів з "Азова" та бійців Нацгвардії із річницею визволення Маріуполя. ФОТОрепортаж
У звільненні Маріуполя в червні 2014 року вагому роль відіграли добровольчі батальйони.
Про це написав у фейсбуці заступник голови Сумської обласної державної адміністрації, екскомандир полку "Дніпро-1" В'ячеслав Печененко, передає Цензор.НЕТ.
"Минуло 7 років, як ми, 100 бійців батальйону "Дніпро-1", разом із побратимами з батальйону "Азов", бійцями Національної гвардії звільнили Маріуполь від "русского мира". Слава добробатам, слава героям, слава Україні!!!" - написав він.
До посту Печененко доклав архівні фото.
Топ коментарі
+11 Игорь Монахов #368908
показати весь коментар13.06.2021 20:42
+9 Власов Сергей #321358
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+7 Олег Хмара #330841
показати весь коментар13.06.2021 20:56
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У Маріуполі чудово знають про те, що відбувається у Донецьку, але значна частина мешканців продовжує фапати на срусскій мір. І це при тому, що на сьогодні у Маріуполі середня платня втричі вища за донецьку.
Хворе на голову 🤔🤣
А що зробив ти?
Хлопці , Ви найкращі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Пряник - это легендарный переработанный боевой КАМАЗ, который служил настоящим символом подразделения и участвовал во всех боевых операциях АЗОВа времен батальона. В частности, Пряник помогал АЗОВцам во время операции по освобождению Мариуполя. Он стал своеобразным брендом подразделения, который хоть и давно не участвовал в боевых действиях, ведь на его смену в полк пришла новая техника, однако именно Пряник - наш друг-ниспровергатель врагов останется в истории Азова навсегда
............
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Xel
@inellis09
·https://twitter.com/inellis09/status/1404103041096335375 2 ч
Мэр Бойченко , который не пришел на Марш победы в честь Дня освобождения Мариуполя от днр , взяв отпуск . Президент , который не соизволил приехать в город , сославшись на поздравления в смартфоне . Это все , что надо знать о нашей власти .
Зєлю геть. Дострокові.
Твою бабусю юлю?
Я зневажаю Зелю, але хто реально може перемогти замість нього? За Зеркаль українці не проголосують, а за бойка можуть.
В Україні голосують за блазнів та бариг.