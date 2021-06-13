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Колишній командир батальйону "Дніпро-1" Печененко привітав побратимів з "Азова" та бійців Нацгвардії із річницею визволення Маріуполя. ФОТОрепортаж

У звільненні Маріуполя в червні 2014 року вагому роль відіграли добровольчі батальйони.

Про це написав у фейсбуці заступник голови Сумської обласної державної адміністрації, екскомандир полку "Дніпро-1" В'ячеслав Печененко, передає Цензор.НЕТ.

"Минуло 7 років, як ми, 100 бійців батальйону "Дніпро-1", разом із побратимами з батальйону "Азов", бійцями Національної гвардії звільнили Маріуполь від "русского мира". Слава добробатам, слава героям, слава Україні!!!" - написав він.

До посту Печененко доклав архівні фото.

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Колишній командир батальйону Дніпро-1 Печененко привітав побратимів з Азова та бійців Нацгвардії із річницею визволення Маріуполя 01
Колишній командир батальйону Дніпро-1 Печененко привітав побратимів з Азова та бійців Нацгвардії із річницею визволення Маріуполя 02
Колишній командир батальйону Дніпро-1 Печененко привітав побратимів з Азова та бійців Нацгвардії із річницею визволення Маріуполя 03
Колишній командир батальйону Дніпро-1 Печененко привітав побратимів з Азова та бійців Нацгвардії із річницею визволення Маріуполя 04

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Колишній командир батальйону Дніпро-1 Печененко привітав побратимів з Азова та бійців Нацгвардії із річницею визволення Маріуполя 05
Колишній командир батальйону Дніпро-1 Печененко привітав побратимів з Азова та бійців Нацгвардії із річницею визволення Маріуполя 06

Автор: 

Маріуполь (3222) Національна гвардія (1517) Азов (774) Дніпро-1 (17)


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Топ коментарі
+11
Просто в Марике еще не все понимают, что если бы город не освободили в 2014, то там тоже как в сегодняшнем Донецке, были бы камеры где пытают электрическим током, комендантский час, подвалы где избивают до полусмерти и другие подобные атрибуты руского мира.(с)
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13.06.2021 20:42
+9
https://twitter.com/inellis09
https://twitter.com/inellis09

Xel

@inellis09

·https://twitter.com/inellis09/status/1404103041096335375 2 ч

Мэр Бойченко , который не пришел на Марш победы в честь Дня освобождения Мариуполя от днр , взяв отпуск . Президент , который не соизволил приехать в город , сославшись на поздравления в смартфоне . Это все , что надо знать о нашей власти .
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13.06.2021 21:07
+7
Показово, що привітав побатимів з "Азову", а не порошенківську бидлоту, яка постійно намагається примазатися до чужих перемог.
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13.06.2021 20:56
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Просто в Марике еще не все понимают, что если бы город не освободили в 2014, то там тоже как в сегодняшнем Донецке, были бы камеры где пытают электрическим током, комендантский час, подвалы где избивают до полусмерти и другие подобные атрибуты руского мира.(с)
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13.06.2021 20:42 Відповісти
Вата невиліковна.
У Маріуполі чудово знають про те, що відбувається у Донецьку, але значна частина мешканців продовжує фапати на срусскій мір. І це при тому, що на сьогодні у Маріуполі середня платня втричі вища за донецьку.
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13.06.2021 21:00 Відповісти
Пшел нах, кацап.
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13.06.2021 22:01 Відповісти
Показово, що привітав побатимів з "Азову", а не порошенківську бидлоту, яка постійно намагається примазатися до чужих перемог.
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13.06.2021 20:56 Відповісти
А де ти воював, можна поцікавиться?
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13.06.2021 20:58 Відповісти
Воно воює по кремлівській методичці , виключно проти Порошенка , а не путлєра 😀
Хворе на голову 🤔🤣
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13.06.2021 21:00 Відповісти
На Колчаковских фронтах...
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13.06.2021 21:01 Відповісти
Там, де й ти.
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13.06.2021 21:01 Відповісти
Якщо серйозно, то не воював, але з братом дуже суттєво допоміг тому ж "Азову ".
А що зробив ти?
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13.06.2021 21:02 Відповісти
Слава нашим визволителям і патріотам Украіни !!
Хлопці , Ви найкращі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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13.06.2021 20:56 Відповісти
///
Колишній командир батальйону "Дніпро-1" Печененко привітав побратимів з "Азова" та бійців Нацгвардії із річницею визволення Маріуполя - Цензор.НЕТ 6347

Пряник - это легендарный переработанный боевой КАМАЗ, который служил настоящим символом подразделения и участвовал во всех боевых операциях АЗОВа времен батальона. В частности, Пряник помогал АЗОВцам во время операции по освобождению Мариуполя. Он стал своеобразным брендом подразделения, который хоть и давно не участвовал в боевых действиях, ведь на его смену в полк пришла новая техника, однако именно Пряник - наш друг-ниспровергатель врагов останется в истории Азова навсегда
Колишній командир батальйону "Дніпро-1" Печененко привітав побратимів з "Азова" та бійців Нацгвардії із річницею визволення Маріуполя - Цензор.НЕТ 7944
............
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13.06.2021 20:59 Відповісти
https://twitter.com/inellis09
https://twitter.com/inellis09

Xel

@inellis09

·https://twitter.com/inellis09/status/1404103041096335375 2 ч

Мэр Бойченко , который не пришел на Марш победы в честь Дня освобождения Мариуполя от днр , взяв отпуск . Президент , который не соизволил приехать в город , сославшись на поздравления в смартфоне . Это все , что надо знать о нашей власти .
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13.06.2021 21:07 Відповісти
А гетьмана чого не привітав? Він же особисто звільняв місто
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13.06.2021 21:09 Відповісти
Так і є, пузом звільняв, поки азовці ховалися за його героїчною постаттю.
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14.06.2021 00:52 Відповісти
А хто не вірить, той агент кремля.
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14.06.2021 00:53 Відповісти
Второе освобождение от фашистских захватчиков!
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13.06.2021 22:01 Відповісти
Азов справжні герої,захистники України.
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13.06.2021 22:03 Відповісти
Реально влада сучья. Українці сплять. І пускають бульби з носу
Зєлю геть. Дострокові.
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13.06.2021 23:08 Відповісти
Ваня, кого замість нього?
Твою бабусю юлю?
Я зневажаю Зелю, але хто реально може перемогти замість нього? За Зеркаль українці не проголосують, а за бойка можуть.
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14.06.2021 00:56 Відповісти
Чому це за Зеркаль не проголосують? Саме за Зеркаль і проголосують. Сама б Зеркаль погодилась балотуватись
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14.06.2021 08:14 Відповісти
Я тільки за, але не з цим народом.
В Україні голосують за блазнів та бариг.
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14.06.2021 10:18 Відповісти
Ще за бандюків.
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14.06.2021 10:18 Відповісти
 
 