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Новини Затримання Протасевича
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Громадянка РФ Сапега подала скаргу на своє затримання у Мінську, - адвокат Філанович

Громадянка РФ Сапега подала скаргу на своє затримання у Мінську, - адвокат Філанович

Громадянка Росії Софія Сапега подала скаргу на своє затримання 23 травня в аеропорту Мінська. Її розглянуть у закритому режимі.

Про це повідомив 13 червня агентству "Інтерфакс-Захід" адвокат затриманої Олександр Філанович, передає Цензор.НЕТ.

"У четвер відвідав Софію. Почувається нормально. Вона подала скаргу на своє затримання до суду. Розгляд скарги відбудеться у суді Первомайського району о 9:50  14 червня. Судове засідання закрите", - розповів адвокат.

Філанович також зазначив, що минулої п'ятниці в управлінні Слідчого комітету Білорусі по Мінську "ознайомився з документами, що стосуються затримання Софії, а також іншими відомостями про порушення щодо Софії 23 травня 2021 року ще однієї кримінальної справи".

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

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3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.

Разом із Протасевичем затримали його дівчину Софію Сапегу. Згодом силовики оприлюднили відеозаписи з нібито зізнаннями затриманих. Зокрема, Сапега зізнається, що редагувала телеграм-канал про білоруських силовиків "Чорна книга Білорусі". За даними правозахисного центру "Весна", її звинувачують за ч. 3 статті 130 КК Білорусі (розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі). Стаття передбачає до 12 років позбавлення волі.

Адвоката до Сапеги вперше допустили тільки 28 травня.

Читайте також: Мати дівчини Протасевича Сапеги отримала перші листи від доньки з білоруського СІЗО: "Прошу, не варто звинувачувати Рому"

Автор: 

Білорусь (7922) Протасевич Роман (297) Сапега (32)


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Топ коментарі
+8
Гражданка РФ Сапега подала жалобу на свое задержание в Минске, - адвокат Филанович - Цензор.НЕТ 6044
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13.06.2021 21:10
+4
новости от бульбонедофюрера :открыт авиарейс " минск-минск " с
пересадкой в минске (на другое сиденье,
не выходя из самолёта)…

это так прикольно и
недорого !
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13.06.2021 21:17
+1
Суд быстрый, но несправедливый.
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13.06.2021 21:24
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в спортлото? там просто наибольший шанс на успешный исход рассмотрения жалобы.
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13.06.2021 21:06 Відповісти
лучше в госдуру...
типа выручайте - русские своих не бросают)))
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13.06.2021 21:30 Відповісти
Ага ... суд канечно рассмотрит ... это заявление перед тем как подтереться им в картофельном сартире
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13.06.2021 21:07 Відповісти
Гражданка РФ Сапега подала жалобу на свое задержание в Минске, - адвокат Филанович - Цензор.НЕТ 6044
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13.06.2021 21:10 Відповісти
АфулиЗедумал
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13.06.2021 21:13 Відповісти
новости от бульбонедофюрера :открыт авиарейс " минск-минск " с
пересадкой в минске (на другое сиденье,
не выходя из самолёта)…

это так прикольно и
недорого !
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13.06.2021 21:17 Відповісти
Суд быстрый, но несправедливый.
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13.06.2021 21:24 Відповісти
глас вопиющей..
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13.06.2021 21:42 Відповісти
Похоже, что о чем то договорились...поедет в РФ под обязательство
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13.06.2021 21:45 Відповісти
Громадянка РФ Сапега подала скаргу на своє затримання у Мінську, - адвокат Філанович - Цензор.НЕТ 1232
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13.06.2021 22:01 Відповісти
так что возмущаться , ее же россиянцы допрашивают ))
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13.06.2021 23:21 Відповісти
Подала "жалобу на своё задержание" ...
Ох уж это задержание !
А на действия лукашенковских опричников подать жалобу страшно ?
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14.06.2021 00:32 Відповісти
 
 