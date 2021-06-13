Громадянка РФ Сапега подала скаргу на своє затримання у Мінську, - адвокат Філанович

Громадянка Росії Софія Сапега подала скаргу на своє затримання 23 травня в аеропорту Мінська. Її розглянуть у закритому режимі.

Про це повідомив 13 червня агентству "Інтерфакс-Захід" адвокат затриманої Олександр Філанович, передає Цензор.НЕТ.

"У четвер відвідав Софію. Почувається нормально. Вона подала скаргу на своє затримання до суду. Розгляд скарги відбудеться у суді Первомайського району о 9:50 14 червня. Судове засідання закрите", - розповів адвокат.

Філанович також зазначив, що минулої п'ятниці в управлінні Слідчого комітету Білорусі по Мінську "ознайомився з документами, що стосуються затримання Софії, а також іншими відомостями про порушення щодо Софії 23 травня 2021 року ще однієї кримінальної справи".

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

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3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.

Разом із Протасевичем затримали його дівчину Софію Сапегу. Згодом силовики оприлюднили відеозаписи з нібито зізнаннями затриманих. Зокрема, Сапега зізнається, що редагувала телеграм-канал про білоруських силовиків "Чорна книга Білорусі". За даними правозахисного центру "Весна", її звинувачують за ч. 3 статті 130 КК Білорусі (розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі). Стаття передбачає до 12 років позбавлення волі.

Адвоката до Сапеги вперше допустили тільки 28 травня.

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