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Новини Агресія Росії проти України
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Синьо-жовті стяги мають з'явитися у кожному куточку нашої країни - і на сході, і в Криму, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що мирне небо і синьо-жовті стяги мають бути у всіх куточках України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інстаграм-сторінку глави держави.

"Сім років тому українська армія звільнила Маріуполь від окупантів. Завдяки мужнім діям військових і незламній вірі українців у місті знову замайорів  Державний прапор.

Мирне небо та синьо-жовті стяги мають з'явитися у кожному куточку нашої країни. І на сході України, і в Криму. Ми в це щиро віримо і робимо для цього все можливе", - зазначив глава держави.

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Синьо-жовті стяги мають зявитися у кожному куточку нашої країни - і на сході, і в Криму, - Зеленський 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Маріуполь (3222) прапор (480)


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Топ коментарі
+22
Ляльковий балаган триває !! Кремлівські сценаристи ліплять з Віслючка затятого бєндєровца !!!)))
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13.06.2021 22:03
+17
Сине-желтые флаги, действительно, появятся в каждом уголке нашей страны только тогда, когда исчезнет зелёная плесень и прочая зажопа...
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13.06.2021 22:21
+16
Зазирання хутіну у очі цього не досягти.
Не так за своє воюють.
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13.06.2021 21:57
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Зазирання хутіну у очі цього не досягти.
Не так за своє воюють.
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13.06.2021 21:57 Відповісти
Ляльковий балаган триває !! Кремлівські сценаристи ліплять з Віслючка затятого бєндєровца !!!)))
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13.06.2021 22:03 Відповісти
він не перший з кого ліплять.
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13.06.2021 22:10 Відповісти
Ну да ему же опыта других мало ему нужно лично в гавно вступить!
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13.06.2021 22:30 Відповісти
Від лялькі нічого не залежить,він лише грає відведену йому роль !!!)))
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13.06.2021 22:33 Відповісти
Реванш кремлівської гидоти триває !! Імперські амбіціі Росіі зникнуть лише разом з Росією !!!!)))
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13.06.2021 22:31 Відповісти
Він забув сказати, що поряд з синьо-жовтим стягом буде стояти триколор.
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14.06.2021 05:28 Відповісти
Будущие предложения Германии на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" .
Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.
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14.06.2021 00:10 Відповісти
З якої стелі інфа???)))
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14.06.2021 00:24 Відповісти
А якщо Україна не поведеться на "без меня меня женили", то зроблять з нами те, що з Білоруссю. Тільки наш президент ще до виборів обіцяв "мир". Він не Порох, а...
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14.06.2021 05:35 Відповісти
Украина-Голландия на 1 рос. канале...Надписи на футболках не замазывают...
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13.06.2021 22:08 Відповісти
И?😂🌷
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13.06.2021 22:24 Відповісти
Ему уже и невоодушевленные предметы что-то должны...
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13.06.2021 22:11 Відповісти
Сине-желтые флаги, действительно, появятся в каждом уголке нашей страны только тогда, когда исчезнет зелёная плесень и прочая зажопа...
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13.06.2021 22:21 Відповісти
..І вимруть малороси ..які пишуть мовою окупанта !
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13.06.2021 22:33 Відповісти
Вони не вимруть,доки українці, за власною волею, не знищать малоросів-москалів в собі !!!))))
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13.06.2021 22:38 Відповісти
Не кожен хто пише російською є малоросом (доведено майданом, добровольчім і волонтерським рухом), так само, не кожен з тих хто використовує українську, є справжнім патріотом... На жаль, в українській нації багато відвертих зрадників, які носять вишиванки і роблять вигляд, що шанують мову, як наприклад, анна герман, або, з більш ******** - ірина верещук та оксана марченко (я навмисне пишу з маленької літери, бо не поважаю цих осіб). Тому, особисто я, вважаю, що поділяти людей лише за мовною ознакою є невіглаством...
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14.06.2021 00:01 Відповісти
"Не кожен, хто пише російською є малоросом" -- він є українською гнидою і йому "какая разница". Тому нас не вважають за народ, і своєї держави нам не бачити, як своїх вушей.
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14.06.2021 05:46 Відповісти
Так весь юговосток говорит и пишет на русском.сайт этот тоже между прочем на русском,поэтому ждать пока вымрут все русскоговорящие,недождетесь.
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14.06.2021 05:34 Відповісти
сине-желтых флагов самих по себе мало... должно появиться в сердце и голове..
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13.06.2021 22:27 Відповісти
Лише від українців залежить коли вони позбудуться ганебної спадщини багатовікової асиміляціі українців московитами !!)))
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13.06.2021 22:40 Відповісти
Зеля заборонив нашим військовим стріляти ,
прибрав розвідку із передовоі,
прибрав снайперів і чекає на жовтоблакитні стяги на Донбасі !
Важкохвора потвора при владі 😟
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13.06.2021 22:28 Відповісти
Синьо-жовті стяги мають з'явитися у кожному куточку нашої країни - і на сході, і в Криму, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8851
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13.06.2021 22:31 Відповісти
Скоро він возитиме на передову з нагородами вазелін...
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14.06.2021 05:56 Відповісти
пустобрьох, афєріст, ділєтант, зрадник, квартальне опудало-не повинно займати посаду президента країни.
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13.06.2021 22:34 Відповісти
Зе : сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны !
Синьо-жовті стяги мають з'явитися у кожному куточку нашої країни - і на сході, і в Криму, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3904
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13.06.2021 22:43 Відповісти
Обезьяна в косоворотке, обдолбленная наркотой, целый день сидела и не подавала звука, а тут на ночь глядя решила подать голос. ****, мразь противная.
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13.06.2021 22:53 Відповісти
З початку треба владу очистити від дурнів.
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13.06.2021 22:55 Відповісти
Від ворогів ...
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13.06.2021 23:03 Відповісти
Паскуда, когда у тебя на лацкане пиджака появится сине-жёлтый флаг?! Это ж до какой же степени (Президенту?) надо ненавидеть Украину, что бы игнорировать её символы?!!
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13.06.2021 23:00 Відповісти
Дрес код кремлівської лялькі не дозволяє !!!)))
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13.06.2021 23:21 Відповісти
Ще рік - другий, і цей чотирьоразовий ухилянт почне розповідати як сам брав Маріуполь, разом з єрмаком і, десь позаду - аваков...
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13.06.2021 23:09 Відповісти
Кто Вас уже воспринимает всерьез болтун видосович
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13.06.2021 23:24 Відповісти
ЗЕгопота стебается над государственным флагом.
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13.06.2021 23:33 Відповісти
Сами собой, что ли, должны появиться?
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13.06.2021 23:38 Відповісти
Зеленский - "Сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны - и на востоке, и в Крыму"

Володимир, а у якому куточку кримської квартири висить прапор України? Покажи всім нам, не соромся. Ти ж не боягузе? Ти - Президент / Верховний Головнокомандувач.
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13.06.2021 23:40 Відповісти
Синьо-жовті стяги мають з'явитися у кожному куточку нашої країни - і на сході, і в Криму, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9837
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13.06.2021 23:59 Відповісти
Для начала ты хотя бы на лацкан своего пиджака флажок прицепи, чмо.
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14.06.2021 00:06 Відповісти
Але від цього він українцем не стане !!!))))
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14.06.2021 00:28 Відповісти
Україна на 30 цікавих картах Європи і Світу. Як вирізняється Україна на цих картах.
https://www.youtube.com/watch?v=bkpCahxEw10
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14.06.2021 00:34 Відповісти
"БОРЮЩИЙСЯ С ОЛИГАРХАМИ" ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫШЕЛ НА САМОГО СЕБЯ
Не смотря на наличие уголовного производства по отношению к бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, который обвиняется в причастности к незаконному выведении денег "Приватбанка" в размере 5 млрд. $ ,
ни генеральная прокуратура Украины, ни министерство юстиции не предпринимают никаких юридических действий по поводу экстрадиции Дубилета проживающего в Израиле в поселке Герцлия-Питуах ( הרצליה פיתוח) на улице Галей Тхелет. ( גלי ת'לט), в Украину.
Объяснение этому очень просто, ФИРМЫ СОБСТВЕННИКОМ КОТОРЫХ БЫЛ ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНИМАЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ВЫВЕДЕНИИ ЭТИХ ДЕНЕГ.
Это тот случай когда "борющийся с олигархами" Зеленский вышел на самого себя.


https://ukrmir.info/nl/boryushhijsya-s-oligarhami-zelenskij-vyshel-na-samogo-sebya/
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14.06.2021 00:45 Відповісти
Чого це він так патріота з себе корчить
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14.06.2021 06:32 Відповісти
Какая-то вражина глубоким вечером осмелилась потыкать палкой этот кусок дерьма. Завоняло.
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14.06.2021 06:54 Відповісти
Ну не вірю!
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14.06.2021 08:41 Відповісти
 
 