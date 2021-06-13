Синьо-жовті стяги мають з'явитися у кожному куточку нашої країни - і на сході, і в Криму, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що мирне небо і синьо-жовті стяги мають бути у всіх куточках України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інстаграм-сторінку глави держави.

"Сім років тому українська армія звільнила Маріуполь від окупантів. Завдяки мужнім діям військових і незламній вірі українців у місті знову замайорів Державний прапор.

Мирне небо та синьо-жовті стяги мають з'явитися у кожному куточку нашої країни. І на сході України, і в Криму. Ми в це щиро віримо і робимо для цього все можливе", - зазначив глава держави.

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