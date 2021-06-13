УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10187 відвідувачів онлайн
Новини
10 705 96

Україна продовжить переговори з УЄФА щодо гасла "Слава Україні! Героям слава!" на формі збірної після Євро-2020, - Павелко

Україна продовжить переговори з УЄФА щодо гасла

Українська асоціація футболу прагнула, щоб збірна не постраждала унаслідок скандалу, роздутого Росією навколо нової форми.

Про це президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів у програмі "Сьогодні увечері" на телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Для нас було важливим завдання, щоб наша збірна в жодному разі не постраждала від рішень після тиску однієї країни, назву якої навіть не можна промовляти на цьому чемпіонаті, гарну назву зараз у барах пишуть про них. Після такого тиску, звичайно, було дуже складно відстояти, але було важливо відстояти всі принципи. Справді, довелося піти на компроміс, нам довелося домагатися того, щоб там з'явилися нові символи на внутрішній частині футболки. І те, що сьогодні весь світ говорить про нашу форму - в Римі на відкритті Євро-2020 у мене президенти інших футбольних асоціацій просили футболку на згадку. Зараз це як найкращий раритет. Про те, щоб стерти, прибрати напис "Героям слава!", була жорстка позиція УЄФА, яка була вже прийнята до початку обговорення з нами. Нам могли зараховувати технічні поразки", - сказав він.

"Я говорив (на переговорах. - Ред.), що всі вболівальники готові до того, щоб команда знімалася з турніру. Звичайно ж, це був більше дипломатичний тиск одне на одного, ми брали паузи в переговорах. Було складно в часовому ракурсі, бо їхня позиція була. Ми домовилися,  що до питання про те, що гасло "Слава Україні! Героям слава!" вже стало футбольним символом за рішенням УАФ, ми повернемося після чемпіонату Європи, а зараз нам треба стартувати і стартувати так, щоб наша форма не призвела до жодних санкцій нашої збірної. У нас додалося нових сил. У нас додалася карта України, "Слава Україні!" І я впевнений, що це додасть сил нашим гравцям і ми побачимо сьогодні хорошу гру у виконанні нашої збірної", - сказав він.

Читайте також: "Газпром" міг натиснути на УЄФА через форму збірної України з футболу з гаслом "Героям слава", - Bild

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!"

Читайте також: Співробітники посольства Великої Британії сфотографувалися у формі збірної України: "Не могли не приміряти нову форму"

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол має залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України із футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін і співробітники американського посольства наділи нову форму збірної України на Євро-2020 і вказали на її чудовий вигляд. Те ж саме зробили і в посольстві Британії.

Дивіться також: Українська команда матиме прекрасний вигляд, - співробітники посольства США сфотографувалися у формі збірної з футболу. ФОТО

11 червня УАФ надала гаслам "Слава Україні!" і "Героям Слава!" статус офіційних футбольних символів. Пресаташе УАФ Гливинський заявив, що збірна України збирається виступати у формі з написами "Слава Україні!" і "Героям Слава!".

Увечері 11 червня глава УАФ Андрій Павелко заявив, що Україна і УЄФА пішли на "переможний компроміс" щодо форми збірної України із футболу.

13 червня збірна України проводить свій перший матч у межах Євро-2020.

Автор: 

збірна з футболу (224) УЄФА (151) Євро-2020 (99) Андрій Павелко (53)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Я так понимаю, что «победный компромисс», о котором вчера рапортовал Павелко - не совсем «победный»……
показати весь коментар
13.06.2021 22:27
+12
Україна продовжить переговори з УЄФА щодо гасла "Слава Україні! Героям слава!" на формі збірної після Євро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 6029
показати весь коментар
13.06.2021 22:43
+8
кто нибудь что нибудь понял? Смотрю футбол. Форма как была так и осталась. За воротник) не заглядывал)
показати весь коментар
13.06.2021 22:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я так понимаю, что «победный компромисс», о котором вчера рапортовал Павелко - не совсем «победный»……
показати весь коментар
13.06.2021 22:27 Відповісти
Все нервы, похоже, сегодня порвут. Активная игра.
показати весь коментар
13.06.2021 22:30 Відповісти
Потрібно було відстоювати позицію України і зніматись з чемпіоната і подавати до суду на УЄФА. Вони самі погодили форму і зміна форми перед чемпіонатом це політичний тиск на країну за який можна було відсудити мільярди доларів! За своє рішення УЄФА заплатило би банкрутством політичним та фінансовим і це був би урок на майбутнє всім футбольним функцвонеоам-корупціонерам!
показати весь коментар
13.06.2021 23:54 Відповісти
Павел слабкий переговорник і нікчемний менеджер, потрібно знімати його з посади!
показати весь коментар
13.06.2021 23:55 Відповісти
Почему Вы пишете это мне? Я высказалась о самОй игре.
показати весь коментар
13.06.2021 23:58 Відповісти
Я тоже присматривалась, когда был гимн Украины……и форма сейчас синяя…….
Хлопцы, пока, играют не плохо……
показати весь коментар
13.06.2021 22:36 Відповісти
Но как же тревожно у ворот Украины. Блиин...один момент за другим.
показати весь коментар
13.06.2021 22:40 Відповісти
Та да. На 38 минуте было уж очень 😬
показати весь коментар
13.06.2021 22:41 Відповісти
тревожно, плять ?? ..та их просто рвут ...
показати весь коментар
13.06.2021 22:53 Відповісти
Нну.....Я тщательно подбирала слова...
показати весь коментар
13.06.2021 23:00 Відповісти
Нідерланди дуже сильна команда. Вони сповідують силовий футбол. В наших сьогодні іспит на виживання.
показати весь коментар
13.06.2021 23:07 Відповісти
Ну, вот...Уже...(((
показати весь коментар
13.06.2021 23:10 Відповісти
Гол ? Наші завжди погано грають з вікінгами.
показати весь коментар
13.06.2021 23:10 Відповісти
є надпис слава україні, але за нього мова не йшла.
показати весь коментар
13.06.2021 22:47 Відповісти
Точно. Есть.
показати весь коментар
13.06.2021 23:02 Відповісти
мова йшла за спідню назву героям слава. якби на трусах була, кацапи б і туди залізли б.
показати весь коментар
13.06.2021 23:05 Відповісти
Чомусь майже всі забули про те, що Кацапія почала скандал з футболками зовсім не через надпис "Героям слава", а ЧЕРЕЗ КАРТУ УКРАЇНИ З КРИМОМ! Це вже пізніше, коли кацапи зрозуміли, що навіть продажна корумпована УЄФА не зможе відмінити карту України з Кримом, почалися їх воплі про гасла "Слава Україні - Героям слава". Просто Мордору треба було "зберегти лице", і хоч щось нам заборонити. Тому я не розумію ось цих розчарованих голосів. Кацапія програла головне - Крим на футболках залишився!
показати весь коментар
13.06.2021 23:04 Відповісти
Похоже на то, что многие (и я в том числе) этот момент упустили - ведь «акцент» был на надписи: Героям Слава!……
показати весь коментар
13.06.2021 23:12 Відповісти
це вже пізніше було. А починалося все саме через Крим.
показати весь коментар
13.06.2021 23:13 Відповісти
Дякую за пояснення…….🙂
показати весь коментар
13.06.2021 23:14 Відповісти
Украина продолжит переговоры с УЕФА о фразе "Слава Украине - Героям слава!" на форме сборной после Евро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 7917
показати весь коментар
13.06.2021 22:29 Відповісти
Украина продолжит переговоры с УЕФА о фразе "Слава Украине - Героям слава!" на форме сборной после Евро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 3035Украина продолжит переговоры с УЕФА о фразе "Слава Украине - Героям слава!" на форме сборной после Евро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 94Украина продолжит переговоры с УЕФА о фразе "Слава Украине - Героям слава!" на форме сборной после Евро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 2454

...
показати весь коментар
13.06.2021 22:29 Відповісти
І тут здалися,як ви вже ,зелені розвези ,набридли.
показати весь коментар
13.06.2021 22:32 Відповісти
Говорили ,что добавили внутри эмблему
Украина продолжит переговоры с УЕФА о фразе "Слава Украине - Героям слава!" на форме сборной после Евро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 4269
показати весь коментар
13.06.2021 22:42 Відповісти
Україна продовжить переговори з УЄФА щодо гасла "Слава Україні! Героям слава!" на формі збірної після Євро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 6029
показати весь коментар
13.06.2021 22:43 Відповісти
👍
показати весь коментар
13.06.2021 22:52 Відповісти
Григорій Суркіс особисто грає на боці Росії у переговорах між Україною та УЄФА

Игорь Луценко
«Суркіс скандально відомий в Україні, як розкрадач коштів обленерго

Ось людина, котра нині робить все, щоб не допустити українську збірну у її новій формі на чемпіонат. Це Григорій Суркіс - от від кого б треба було б очистити федерацію футболу!

Бо зараз він займається тим, що особисто грає на боці Росії у переговорах між Україною та УЄФА.

Разом із пригодованим Суркісом директором УЄФА з проведення змагань Джорджіо Маркетті, ця парочка виконує побажання самого Путіна - кажуть, питання форми нашої збірної у нього на особливому контролі, Газпром уже по повній програмі погрожує УЄФА проблемами з фінансуванням.

Суркіс відверто позиціонує себе як представник російської федерації футболу, тобто конкретно переходить на бік ворога. По формі кримінальної статті, це і є та державна зрада, про яку ми мріємо, щоб по ній присадили частину ОПЗЖ. Але, на жаль, поки що СБУ гальмує.

І мені це дуже дивно.

Суркіс скандально відомий у Європі як керівник футбольного українського руху, через спроби підкупу суддів та розкрадання у коштів, виділених на будівництво спортивних споруд.
Суркіс скандально відомий в Україні, як розкрадач коштів обленерго (до речі, новина про п'яного екс-депутата, котрий прийшов у такому стані на судове засідання - це якраз справа, пов'язана з дерибаном Суркісом коштів українських енергетичних компаній). А також тим, що, за даними ще Леоніда Кучми, він - агент КДБ-ФСБ.

Отож, питання - якщо ця людина кругом має такий огидний слід, коли її не ******* ні тут, ні на Заході, чому вона ще щось значить, а не дає свідчення слідчому, сидячи з браслетом на нозі?

Може, тому що правоохоронні органи у Зеленського курують люди, котрі бояться чіпати по-справжньому таких, як Суркіс?»

https://glavcom.ua/columns/ilucenko/grigoriy-surkis-osobisto-graje-na-boci-rosiji-u-peregovorah-mizh-ukrajinoyu-ta-ujefa-762253.html
показати весь коментар
13.06.2021 22:50 Відповісти
Україна продовжить переговори з УЄФА щодо гасла "Слава Україні! Героям слава!" на формі збірної після Євро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 817"
показати весь коментар
13.06.2021 22:59 Відповісти
Кацапов плющит 😀😀😀
Україна продовжить переговори з УЄФА щодо гасла "Слава Україні! Героям слава!" на формі збірної після Євро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 5241
показати весь коментар
13.06.2021 23:05 Відповісти
Та и у нас уже 2:0.
показати весь коментар
13.06.2021 23:17 Відповісти
Матч триває до останньої секунди.
показати весь коментар
13.06.2021 23:37 Відповісти
2:2
показати весь коментар
13.06.2021 23:41 Відповісти
отмучились первый тайм ... *****, лишь бы не всрались как кацапы вчера...
показати весь коментар
13.06.2021 22:51 Відповісти
Не звизди. Первый тайм очень достойный.
показати весь коментар
13.06.2021 22:55 Відповісти
да согласен. достойно томучались...
показати весь коментар
13.06.2021 23:11 Відповісти
А наші хоч один голевий момент мали ?
Чи в обороні просиділи ?
показати весь коментар
13.06.2021 23:14 Відповісти
58 хвилина - вже 2 : 0 дують...їх просто рвуть як делетантів..
показати весь коментар
13.06.2021 23:19 Відповісти
Это ты по ходу дилетант
показати весь коментар
14.06.2021 00:08 Відповісти
иди спать колхозник .
показати весь коментар
14.06.2021 00:13 Відповісти
Новая форма раши 😀😀😀
Україна продовжить переговори з УЄФА щодо гасла "Слава Україні! Героям слава!" на формі збірної після Євро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 5039
показати весь коментар
13.06.2021 22:55 Відповісти
кто нибудь что нибудь понял? Смотрю футбол. Форма как была так и осталась. За воротник) не заглядывал)
показати весь коментар
13.06.2021 22:59 Відповісти
Тоже никакой карты с Крымом на украинских формах не разглядела, хотя большой телевизор и сигнал FHD.
показати весь коментар
14.06.2021 00:20 Відповісти
Чомусь майже всі забули про те, що Кацапія почала скандал з футболками зовсім не через надпис "Героям слава", а ЧЕРЕЗ КАРТУ УКРАЇНИ З КРИМОМ! Це вже пізніше, коли кацапи зрозуміли, що навіть продажна корумпована УЄФА не зможе відмінити карту України з Кримом, почалися їх воплі про гасла "Слава Україні - Героям слава". Просто Мордору треба було "зберегти лице", і хоч щось нам заборонити. Тому я не розумію ось цих розчарованих голосів. Кацапія програла головне - Крим на футболках залишився!
показати весь коментар
13.06.2021 23:01 Відповісти
100 баллов
показати весь коментар
13.06.2021 23:06 Відповісти
0:1
показати весь коментар
13.06.2021 23:13 Відповісти
0:2
показати весь коментар
13.06.2021 23:16 Відповісти
В футболе мы такие же чмошники как и кацапы
показати весь коментар
13.06.2021 23:18 Відповісти
А где карта Украины спереди?Я её впритул не вижу сейчас когда идет игра с планокурами.
показати весь коментар
13.06.2021 23:16 Відповісти
вона майже зливається з основним фоном.
показати весь коментар
13.06.2021 23:18 Відповісти
😀😀😀
Україна продовжить переговори з УЄФА щодо гасла "Слава Україні! Героям слава!" на формі збірної після Євро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 2830
показати весь коментар
13.06.2021 23:40 Відповісти
Перехвалили. 😔 Чемпіони по ТМ. Не допрацьовують. У всіх епізодах. Чуть-чуть. Але що є, то є. Одна надія - перший матч буде добрим струсом. Можливо, зроблять висновки. Бо тоді ніякої користі з тої форми.
показати весь коментар
13.06.2021 23:21 Відповісти
Ігрища з формою А. Павелка - баламута та проросійського жуліка в українському футболі. Те, що УАФ з Павелком прогнозовано продує в цій справі проросійському УЄФА і росії , а ми дістанемо чергову порцію принижень і розчарувань - я написав на Цензорі ще 7 червня
показати весь коментар
13.06.2021 23:24 Відповісти
1:2
показати весь коментар
13.06.2021 23:32 Відповісти
ГГГОООООЛЛЛ!!!
показати весь коментар
13.06.2021 23:32 Відповісти
Ну... Ещё....
показати весь коментар
13.06.2021 23:32 Відповісти
Красава Ярмоленко! Класний обвідний гол!
показати весь коментар
13.06.2021 23:33 Відповісти
лучший на турнире на сегодня !
показати весь коментар
13.06.2021 23:44 Відповісти
надеюсь что миколенко больше не будет играть за зборную
показати весь коментар
13.06.2021 23:34 Відповісти
и марлос.... им бревно на трусы надо пришить..
показати весь коментар
13.06.2021 23:44 Відповісти
два гола привез а еще с финами можно цырк вспомнить
показати весь коментар
13.06.2021 23:45 Відповісти
ЙЙЙЕЕЕЕ ДРУГИЙ ГОЛ!!
показати весь коментар
13.06.2021 23:37 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2021 23:37 Відповісти
Україна продовжить переговори з УЄФА щодо гасла "Слава Україні! Героям слава!" на формі збірної після Євро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 6920
показати весь коментар
13.06.2021 23:38 Відповісти
2:2 ! Кстати смотрю по росTВ, комментаторы открыто топят за Украину.
показати весь коментар
13.06.2021 23:39 Відповісти
а я - https://sport365hd.com/channel/uafootballua1?fbclid=IwAR3VOilh_ieccB59f7qlTOeU0to9hgYZZnwwBPxpNEltHzNwIUWOLOYKqA8 тут
показати весь коментар
13.06.2021 23:40 Відповісти
Ещё...
показати весь коментар
13.06.2021 23:39 Відповісти
пока не напихаешь , ***** , не играют . 78 минута уже - 2 : 2 -теперь лишь бы не остановились и не прижались к воротам...
показати весь коментар
13.06.2021 23:41 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2021 23:41 Відповісти
2:3
показати весь коментар
13.06.2021 23:42 Відповісти
ну , плять , эти 85-88 минуты как проклятие какие-то... *****, всё коту под хвост..
показати весь коментар
13.06.2021 23:48 Відповісти
это извечный страх последних минут
показати весь коментар
13.06.2021 23:53 Відповісти
плять, ещё и в конце это бревно с вылупленными тупыми глазами во весь экран..
показати весь коментар
14.06.2021 00:02 Відповісти
Усе...
показати весь коментар
13.06.2021 23:53 Відповісти
де ти ганьбу побачило? Голандія - не хлопчики для биття, і наші хлопці теж непогано грали.
показати весь коментар
14.06.2021 00:08 Відповісти
йди проспися
показати весь коментар
14.06.2021 00:16 Відповісти
Треба було вийти в новій формі !!! Тоді б і виграли ! Якби уефісти почали виступати , то весь світ би побачив які вони продажні і брехливі ! Але наші хлопці грали добре ,3-2 не 3-0 !!! Але про , що триндів павелко ?!!! Що за брехливі паскуди ! Слава Україні ! Героям слава !
показати весь коментар
14.06.2021 00:26 Відповісти
а вони що не у новій формі грали? Може, вам окуляри нап"ясти?
показати весь коментар
14.06.2021 00:29 Відповісти
А де ж карта України з Кримом ?!! І з окулярами не видно !
показати весь коментар
14.06.2021 08:27 Відповісти
слабкі окуляри маєш
показати весь коментар
14.06.2021 12:18 Відповісти
Ось це на фото ЩО???

Україна продовжить переговори з УЄФА щодо гасла "Слава Україні! Героям слава!" на формі збірної після Євро-2020, - Павелко - Цензор.НЕТ 9817
показати весь коментар
14.06.2021 14:49 Відповісти
Дякую за фото .
показати весь коментар
14.06.2021 19:05 Відповісти
 
 