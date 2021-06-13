Україна продовжить переговори з УЄФА щодо гасла "Слава Україні! Героям слава!" на формі збірної після Євро-2020, - Павелко
Українська асоціація футболу прагнула, щоб збірна не постраждала унаслідок скандалу, роздутого Росією навколо нової форми.
Про це президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів у програмі "Сьогодні увечері" на телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Для нас було важливим завдання, щоб наша збірна в жодному разі не постраждала від рішень після тиску однієї країни, назву якої навіть не можна промовляти на цьому чемпіонаті, гарну назву зараз у барах пишуть про них. Після такого тиску, звичайно, було дуже складно відстояти, але було важливо відстояти всі принципи. Справді, довелося піти на компроміс, нам довелося домагатися того, щоб там з'явилися нові символи на внутрішній частині футболки. І те, що сьогодні весь світ говорить про нашу форму - в Римі на відкритті Євро-2020 у мене президенти інших футбольних асоціацій просили футболку на згадку. Зараз це як найкращий раритет. Про те, щоб стерти, прибрати напис "Героям слава!", була жорстка позиція УЄФА, яка була вже прийнята до початку обговорення з нами. Нам могли зараховувати технічні поразки", - сказав він.
"Я говорив (на переговорах. - Ред.), що всі вболівальники готові до того, щоб команда знімалася з турніру. Звичайно ж, це був більше дипломатичний тиск одне на одного, ми брали паузи в переговорах. Було складно в часовому ракурсі, бо їхня позиція була. Ми домовилися, що до питання про те, що гасло "Слава Україні! Героям слава!" вже стало футбольним символом за рішенням УАФ, ми повернемося після чемпіонату Європи, а зараз нам треба стартувати і стартувати так, щоб наша форма не призвела до жодних санкцій нашої збірної. У нас додалося нових сил. У нас додалася карта України, "Слава Україні!" І я впевнений, що це додасть сил нашим гравцям і ми побачимо сьогодні хорошу гру у виконанні нашої збірної", - сказав він.
Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!"
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол має залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України із футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін і співробітники американського посольства наділи нову форму збірної України на Євро-2020 і вказали на її чудовий вигляд. Те ж саме зробили і в посольстві Британії.
11 червня УАФ надала гаслам "Слава Україні!" і "Героям Слава!" статус офіційних футбольних символів. Пресаташе УАФ Гливинський заявив, що збірна України збирається виступати у формі з написами "Слава Україні!" і "Героям Слава!".
Увечері 11 червня глава УАФ Андрій Павелко заявив, що Україна і УЄФА пішли на "переможний компроміс" щодо форми збірної України із футболу.
13 червня збірна України проводить свій перший матч у межах Євро-2020.
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Хлопцы, пока, играют не плохо……
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Игорь Луценко
«Суркіс скандально відомий в Україні, як розкрадач коштів обленерго
Ось людина, котра нині робить все, щоб не допустити українську збірну у її новій формі на чемпіонат. Це Григорій Суркіс - от від кого б треба було б очистити федерацію футболу!
Бо зараз він займається тим, що особисто грає на боці Росії у переговорах між Україною та УЄФА.
Разом із пригодованим Суркісом директором УЄФА з проведення змагань Джорджіо Маркетті, ця парочка виконує побажання самого Путіна - кажуть, питання форми нашої збірної у нього на особливому контролі, Газпром уже по повній програмі погрожує УЄФА проблемами з фінансуванням.
Суркіс відверто позиціонує себе як представник російської федерації футболу, тобто конкретно переходить на бік ворога. По формі кримінальної статті, це і є та державна зрада, про яку ми мріємо, щоб по ній присадили частину ОПЗЖ. Але, на жаль, поки що СБУ гальмує.
І мені це дуже дивно.
Суркіс скандально відомий у Європі як керівник футбольного українського руху, через спроби підкупу суддів та розкрадання у коштів, виділених на будівництво спортивних споруд.
Суркіс скандально відомий в Україні, як розкрадач коштів обленерго (до речі, новина про п'яного екс-депутата, котрий прийшов у такому стані на судове засідання - це якраз справа, пов'язана з дерибаном Суркісом коштів українських енергетичних компаній). А також тим, що, за даними ще Леоніда Кучми, він - агент КДБ-ФСБ.
Отож, питання - якщо ця людина кругом має такий огидний слід, коли її не ******* ні тут, ні на Заході, чому вона ще щось значить, а не дає свідчення слідчому, сидячи з браслетом на нозі?
Може, тому що правоохоронні органи у Зеленського курують люди, котрі бояться чіпати по-справжньому таких, як Суркіс?»
https://glavcom.ua/columns/ilucenko/grigoriy-surkis-osobisto-graje-na-boci-rosiji-u-peregovorah-mizh-ukrajinoyu-ta-ujefa-762253.html
Чи в обороні просиділи ?