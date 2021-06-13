Президент "Карпат" Смалійчук про перемогу Бельгії над Росією: "Ви#бали москалів, що може бути краще?"
Президент "Карпат" Олег Смалійчук висловив радість після перемоги Бельгії над Росією (3:0) на Євро-2020.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com.
- Ви#бали москалів, що ще може бути краще?
- Як зіграє Україна?
- Я сподіваюся, що Росія зіграє так, щоб ми з ними зустрілися.
- Росія не вийде з групи.
- Нехай шукають інший шанс, ми вийдемо точно.
- Як вам те, що відбувається на каналі "Росія 1", де Скабєєва не дуже добре говорить про Україну, про Львів?
- Я не знаю, хто і що говорить. Я всяких мишей навіть не дивлюся. Я дивився із Григорієм Козловським матч Бельгія-Росія, нас об'єднує ненависть до москалів.
- У вас із ним примирення?
- Коли у нас є спільний ворог, ми завжди будемо разом, - сказав Смалійчук ютуб-каналу "Брутальний футбол".
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Прочитала в твітторі - вчора там було багато привітань від громадян колишнього совка бельгійській команді. Програш москалів нікого не лишив байдужим.
Вашим лаптям ніщо не поможе.
Ще будуть інші матчі.
Постреляли друг другу в ворота во второй половине очень живенько, было на что посмотреть.
Піду заспамлю фейсбук уєфа позитивом українській команді
Да , и на счёт хокея - поздравь канадцев с разгромом рашиков ) Скоро можно будет хоронить
Ватко, не доводь до гріха: вали звідси. По-хорошому.
Поясню гранично доступно: ПНХ!