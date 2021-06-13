Президент "Карпат" Смалійчук про перемогу Бельгії над Росією: "Ви#бали москалів, що може бути краще?"

Президент "Карпат" Олег Смалійчук висловив радість після перемоги Бельгії над Росією (3:0) на Євро-2020.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com.

- Ви#бали москалів, що ще може бути краще?

- Як зіграє Україна?

- Я сподіваюся, що Росія зіграє так, щоб ми з ними зустрілися.

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- Росія не вийде з групи.

- Нехай шукають інший шанс, ми вийдемо точно.

- Як вам те, що відбувається на каналі "Росія 1", де Скабєєва не дуже добре говорить про Україну, про Львів?

- Я не знаю, хто і що говорить. Я всяких мишей навіть не дивлюся. Я дивився із Григорієм Козловським матч Бельгія-Росія, нас об'єднує ненависть до москалів.

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- У вас із ним примирення?

- Коли у нас є спільний ворог, ми завжди будемо разом, - сказав Смалійчук ютуб-каналу "Брутальний футбол".