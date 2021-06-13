Українська сторона наполягатиме на передачі чотирьох тяжкохворих полонених, - представниця делегації в ТКГ Іванова

Представники ОРДЛО та російської делегації в Тристоронній контактній групі не вимагають нікого замість чотирьох важкохворих полонених.

Про це розповіла в програмі "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24" членкиня в гуманітарній підгрупі української делегації в ТКГ Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.

"На ТКГ представники ОРДЛО запевнили українську делегацію, що всім, хто потребує медичної допомоги, вона надається, зокрема і чотирьом особам (тяжкохворим. - Ред.). Однак перевірити ми це не можемо: чи надається справді їм медична допомога, в якому обсязі. Туди не пускають ані представників ОБСЄ, ані "Червоний Хрест", щоб перевірити. Туди не пускають, тільки гуманітарні групи і тільки в ті місця, які вони визначили. Тому ми перевірити це не можемо, і ми наполягатимемо, щоб нам віддали наших громадян на підконтрольну територію для лікування. Шанс завжди є, і потрібно за це боротися, що і робить українська делегація у ТКГ", - сказала вона.

Іванова відповіла, чи когось натомість попросили повернути.

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"Ні. Представники ОРДЛО і російської делегації не вимагають нікого замість тих тяжкохворих чотирьох осіб. Водночас російська делегація займає таку позицію: спочатку вони ігнорують і пропозиції української делегації, і приписи Мінських домовленостей, вони їх взагалі не виконують, а потім звинувачують Україну в тому, що ми не виконуємо Мінських домовленостей. Така дуже цікава позиція російської делегації. Ба більше, публічно вона одна, а в переговорному процесі вона дещо інша", - сказала вона.

Нагадаємо, 9 червня глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук закликав звільнити 4 тяжкохворих громадян України, яких утримує окупаційна влада на Донбасі. Однак у цьому було відмовлено.