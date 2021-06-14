Є непрямі вказівки, що Росія причетна до екстреної посадки літака Ryanair у Мінську, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про непрямі вказівки на те, що Росія могла бути причетною до екстреної посадки літака Ryanair у Мінську. Однією з таких він назвав співпрацю РФ з Білоруссю.

Про це він розповів в інтерв'ю британській радіостанції Times Radio, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За словами Столтенберга, деталей даних розвідки щодо інциденту він розголошувати не може, а посадка літака була не лише порушенням правил повітряного простору, а й "атакою на демократичну опозицію Білорусі".

"Ми знаємо, що Білорусь і Росія дуже тісно співпрацюють майже в усіх галузях, зокрема й в обороні повітряного простору. По-друге, Росія одна з небагатьох країн, що не визнала абсолютно неприйнятним факт посадки літака", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи може Росія бути причетною до інциденту.

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Також генсек НАТО сказав, що відносини між Північноатлантичним альянсом та РФ зараз перебувають "у найнижчій точці з моменту закінчення холодної війни".

"Ми бачимо модель поведінки Росії. Окрім того, ми бачимо бажання використовувати збройні сили проти сусідів - України та Грузії. А також ми бачимо кібератаки, спроби втрутитися в наші політичні демократичні процеси, підірвати віру в наші інституції та спроби розділити нас", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.