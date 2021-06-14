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Новини Затримання Протасевича
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Є непрямі вказівки, що Росія причетна до екстреної посадки літака Ryanair у Мінську, - Столтенберг

Є непрямі вказівки, що Росія причетна до екстреної посадки літака Ryanair у Мінську, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про непрямі вказівки на те, що Росія могла бути причетною до екстреної посадки літака Ryanair у Мінську. Однією з таких він назвав співпрацю РФ з Білоруссю.

Про це він розповів в інтерв'ю британській радіостанції Times Radio, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За словами Столтенберга, деталей даних розвідки щодо інциденту він розголошувати не може, а посадка літака була не лише порушенням правил повітряного простору, а й "атакою на демократичну опозицію Білорусі".

"Ми знаємо, що Білорусь і Росія дуже тісно співпрацюють майже в усіх галузях, зокрема й в обороні повітряного простору. По-друге, Росія одна з небагатьох країн, що не визнала абсолютно неприйнятним факт посадки літака", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи може Росія бути причетною до інциденту.

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Також генсек НАТО сказав, що відносини між Північноатлантичним альянсом та РФ зараз перебувають "у найнижчій точці з моменту закінчення холодної війни".

"Ми бачимо модель поведінки Росії. Окрім того, ми бачимо бажання використовувати збройні сили проти сусідів - України та Грузії. А також ми бачимо кібератаки, спроби втрутитися в наші політичні демократичні процеси, підірвати віру в наші інституції та спроби розділити нас", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.

Автор: 

Білорусь (7923) росія (64923) Столтенберг Єнс (1595) Протасевич Роман (297)


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Топ коментарі
+12
Кругом стирчать вуха кремлівськоі сволоти і вбивці !
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14.06.2021 01:40
+8
Еще скажи, что они косвенное отношение имеют к сбитию малазийского Боинга.
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14.06.2021 01:32
+7
Спасибо кэп
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14.06.2021 01:11
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Спасибо кэп
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14.06.2021 01:11 Відповісти
Еще скажи, что они косвенное отношение имеют к сбитию малазийского Боинга.
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14.06.2021 01:32 Відповісти
І до "посадки" літака Качинського.
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14.06.2021 06:45 Відповісти
Почему , все преступления против человечности ,со стороны путлера и его банды , спустили им с рук ? А Приднестровье , отравление полонием Литвиненко , теракт с самолетом президента Польши , убийство детей химоружием в Сирии, ………… ?
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14.06.2021 08:02 Відповісти
Кругом стирчать вуха кремлівськоі сволоти і вбивці !
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14.06.2021 01:40 Відповісти
І не тільки вуха, а роги і рило.
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14.06.2021 06:43 Відповісти
это сделала не русня. это сделал однорукий и одноногий чилавек.
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14.06.2021 02:07 Відповісти
Есть косвенные указания, что Россия причастна к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8145
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14.06.2021 07:47 Відповісти
Так россию надо давить, а не Беларусь. Но в отношению к россии как всегда глубокая обеспокоенность. Известно, что явное большинство беларусов считают московию братским государством. Как бы от этих давлений беларусы и без Лукашенко не бросились бы вообще в объятия московии.
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14.06.2021 05:23 Відповісти
Ведь от этих санкций страдает не столько Лукашенко, как беларусский народ. Нельзя к Беларуси так относиться как к северной корее. Ведь северной корее не к кому больше в обьятия идти как к южной корее. Тогда как беларусов толкают в объятия московии.
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14.06.2021 05:51 Відповісти
Ко всему россияне имеют косвенное отношение. Байдену надо лично сказать это Путену.
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14.06.2021 05:47 Відповісти
Ай-яй-яй))),и,кто -бы мог подумать?Через лет десять узнают,что лукашенко вассал кремля.)))
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14.06.2021 07:16 Відповісти
"...Косвенные..."?!

https://www.google.com/search?q=%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%BE+%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk013IIfC9Zo85UwOXjv0y24HTGMaqQ:1623653370983&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ngazkvu5Kvv91M%252CIbKnZnoUeJeFVM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSrnu28NaDrWile4EW3ZgQsFjA-6w&sa=X&ved=2ahUKEwjm8KiTxJbxAhXhkosKHZ2nAegQ9QF6BAgJEAE#imgrc=ngazkvu5Kvv91M Є непрямі вказівки, що Росія причетна до екстреної посадки літака Ryanair у Мінську, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2730Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это и есть утка
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14.06.2021 09:50 Відповісти
косвенные? вот вы уроды. а ***** с плакатом "это я сделал, и ложил на вас, толерастов, хрен!" это будут уже прямые указания? или еще косвенные?
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14.06.2021 14:36 Відповісти
Це навіть не викликає сумнівів. І що далі? "Значне занепокоєння"?!
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14.06.2021 14:44 Відповісти
 
 