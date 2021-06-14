УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10538 відвідувачів онлайн
Новини
10 470 84

Зеленський про стартовий матч збірної на Євро-2020: Дуже сильна гра, далі - перемога

Зеленський про стартовий матч збірної на Євро-2020: Дуже сильна гра, далі - перемога

Президент України Володимир Зеленський прокоментував стартовий матч збірної України на Євро-2020.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook глави держави.

"Емоційний початок. Дуже сильна гра. Хлопці дійсно боролися до останньої секунди. Кожен українець був з Вами сьогодні і буде й далі. А далі – важливі дві гри і ПЕРЕМОГА! Бо те, що у Вас написано на формі, не затерти й не прибрати! Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про Вас", - написав Зеленський.

Зеленський про стартовий матч збірної на Євро-2020: Дуже сильна гра, далі - перемога 01

Читайте також: Збірна України мінімально поступилася в першому матчі Євро-2020

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) збірна з футболу (224) Євро-2020 (99)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+30
вова. лучше не надо. успокойся.
показати весь коментар
14.06.2021 02:09
+15
Все, бідоносець прогундів - тепер перемоги не побачимо! ((
показати весь коментар
14.06.2021 02:29
+15
Гооооооооол !!! Рахунок 0:3

Зеленский о стартовом матче сборной на Евро-2020: Очень сильная игра, дальше - победа - Цензор.НЕТ 799
показати весь коментар
14.06.2021 02:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вова. лучше не надо. успокойся.
показати весь коментар
14.06.2021 02:09 Відповісти
О какой сильной игре он говорит? Вратаря? Вратарь да ,сыграл сильно.
показати весь коментар
14.06.2021 07:06 Відповісти
"вова" это как понос...трудно остановить
показати весь коментар
14.06.2021 11:13 Відповісти
Все, бідоносець прогундів - тепер перемоги не побачимо! ((
показати весь коментар
14.06.2021 02:29 Відповісти
Видали нахєр! Ще накаркаєш.
показати весь коментар
14.06.2021 03:50 Відповісти
ні, не накаркає
історія показує, що прогнози прихильників Петра Олексійовича збуваються найчастіше саме навпаки
показати весь коментар
14.06.2021 06:54 Відповісти
Гооооооооол !!! Рахунок 0:3

Зеленский о стартовом матче сборной на Евро-2020: Очень сильная игра, дальше - победа - Цензор.НЕТ 799
показати весь коментар
14.06.2021 02:32 Відповісти
ЗЕпірімога! Ура!!!
показати весь коментар
14.06.2021 07:20 Відповісти
Ще можна за кожен погонний метр труби, яка пролягає від центральної магістралі до будинку.І це ще не все, якщо гарно пофантазувати...
показати весь коментар
14.06.2021 08:05 Відповісти
Нідерланди могли вкатати нам ще мінімум 3 додаткові голи, якби не божевільні сейви голкіпера. Захист ніякий - щось пасують в своїй штрафній - 2а голи собі наколядували, придурки… З таким гавняним захистом із групи не вийдемо - Бущан із Ярмоленком - не всесильні!
показати весь коментар
14.06.2021 03:26 Відповісти
Как в туалет сходил!
показати весь коментар
14.06.2021 04:10 Відповісти
поздоровляю
показати весь коментар
14.06.2021 06:52 Відповісти
Больше ему нечем заняться!!!

Это не спорт а увлечение олигархов, игра на чувствах, некоторой части, населения псевдо патриотов и зарабатывание бабла!!!
показати весь коментар
14.06.2021 05:12 Відповісти
это называется - хлеба и зрелищ. Хлеба меньше, да и зрелищ поубавилось)) а маланчик тут как тут))
показати весь коментар
14.06.2021 06:24 Відповісти
Согласен и с такой точкой зрения.

А точнее: "Пир во время чумы" !!!
показати весь коментар
14.06.2021 09:06 Відповісти
це саме Спорт
тобто саме те, що тобі завжди було чуже
показати весь коментар
14.06.2021 06:51 Відповісти
Наші хлопці показали файну гру. Але фортуна в кінці гри усміхнулася помаранчевим. Нажаль. Дякуємо хлопцям за красивий футбол!
показати весь коментар
14.06.2021 05:31 Відповісти
Що б я без коментаря блазня робив?
показати весь коментар
14.06.2021 06:32 Відповісти
а що б ми без твоїх інтелектуальних коментів робили?
показати весь коментар
14.06.2021 06:47 Відповісти
футбол,балет и опера,последние вещи необходимые Украине!
показати весь коментар
14.06.2021 06:45 Відповісти
це не тобі вирішувати
показати весь коментар
14.06.2021 06:47 Відповісти
вийдемо з групи з другого місця
назло песикам
показати весь коментар
14.06.2021 06:48 Відповісти
Порошенко и порохоботы и тут вам мешают? Лучше удавитесь,назло,,песикам,,.-хуже не будет.
показати весь коментар
14.06.2021 07:08 Відповісти
ні
назло песикам ми будемо не давитись, а перемагати і укріплювати Україну
показати весь коментар
14.06.2021 07:12 Відповісти
Гавкаючи тільки на Петра ви укріплюєте Україну? Перемагати розум ви будете і далі? Іншого та більшого від вас і не чекав.
показати весь коментар
14.06.2021 07:16 Відповісти
ми створюємо Україну
електорат Петра Олексійовича це люди віком 60+ (часто 70+ і 70++++)
треба сказати ім "дякуємо" і "до побачення", вони вже в минулому
показати весь коментар
14.06.2021 07:24 Відповісти
100%
показати весь коментар
14.06.2021 07:36 Відповісти
а електорат зеленського ще ментально до дитячого садочку ходить.У казочки та Інстаграмчики досі вірять
показати весь коментар
14.06.2021 07:55 Відповісти
Не маючи мозгу ви неспроможні створити нічого. Тільки руйнувати та паплюжити.
показати весь коментар
14.06.2021 09:28 Відповісти
дебіл, ти.
Електорат Петра нині - це рухівці. А цей менталітет від віку не залежить. А тільки від переконань. Але, справді, віку <30 серед нас малувато; але причина в цьому одна: щоб прийти до переконання справедливості правоцентриської ідеології - потрібен такий-сякий життєвий досвід.
показати весь коментар
14.06.2021 09:34 Відповісти
Лапоть, пока у вас получается малороссия
показати весь коментар
14.06.2021 09:41 Відповісти
Електорат зели імбіцили будь якого віку,нажаль. І можуть створити лише проблеми для України
показати весь коментар
14.06.2021 08:46 Відповісти
🤖🤢🤡 , кто боты подоляка - какламоя и банда шапито ? Укрепители и «чемпионы « по грабежу и выводу денег в ОФШОРЫ
показати весь коментар
14.06.2021 08:25 Відповісти
В такому разі, песики заявлять, що це сталося завдяки покровительству та молитвам святого Петра.
показати весь коментар
14.06.2021 07:42 Відповісти
Вава, тобі хіба що тільки про сальфеджіо по фортепіано розмірковувати з твоїми віслючими мізками.
показати весь коментар
14.06.2021 06:57 Відповісти
Если смотреть по игре -то Украине переживать не нужно.Играли хорошо,играли в хороший,красивый футбол -в отличие от ЛЖЕрусских,которые играли в тухлый,с болотным запахом,подлый футбол -тут я имею ввиду поступок подонка Кузяева против соперника,который повторил "подвиг" Ридегера в финале Кубка Чемпионов,и который еще подло подсматривал лежа,на результат своей грубости.Конечно голландцы смотрелись чуть лучше,но не смотря на это результат мог быть совсем другим,если бы маленький росточек не подвел Зинченко. Я уверен,смотря по игре других соперников,что второе место в группе -обеспечено.Только А. Шевченко нужно держать команду в жестких рукавицах и ни в коем случае не допускать гонора и шапкозакидательство у игроков в других играх,что частенько бывает у нас восточноевропейцев .С такой игрой сборная Украины выйдет из группы,и ДОЛЖНА бороться за место в четвертке лучших. Успеха Вам в дальнейшем!
показати весь коментар
14.06.2021 07:01 Відповісти
Мамалыге - слава!
показати весь коментар
14.06.2021 10:34 Відповісти
Я тебя ждал! Ты не прав. Ты должен кричать -Лебеде слава! Хочешь поговорить? Сейчас будем! Так вот,если твои предки жили на "брегах" москвы,то тогда становится понятно,откуда у тебя такая острая необходимость жить на четвереньках и с поводком на шее,-ну,как настоящая консерва-стукачок,тем более если и твой дед был из вертухаев! Но главная причина почему ты нынче стукачок на четвереньках -это твоя генетика,вернее доктор Мендель,который написал твою генетику и начертил твою жизненную дорогу,за долго до твоего рождения.Тут только одна неопределенность -кто тебе накинул ошейник на шею! КГБ,ГРУ или СВР,или еще кто-то? Поскольку ты стучал на своих друзей уже в институте,-то скорее всего это КГБ,потому что там,где ты служил,служили очень многие стукачи КГБ. Эти места на "брегах" москвы,также известны тем,что их посещали практически все сцари московитские,в том числе такой страшный царь как Иван Грозный! Может ты,дальний отпрыск "грозного" Иван-Грозного? А ну-ка,- Голос!
показати весь коментар
14.06.2021 15:01 Відповісти
Эй,козел в шароварах! Так вы даже муку кукурузную не можете делать! Вчера по просьбе жены-украинки (как всегда),я сделал мамалыгу из украинской муки (на пачке написано "Полента" -из украинской муки).Получилось такое говно,какое не получало сь никогда из молдавской или румынской муки! Выбросил всю пачку в мусорное ведро. Хоть не писали бы "Из украинской муки". Позорники!
показати весь коментар
14.06.2021 16:07 Відповісти
Нищим не везёт...
Тот, у кого лей хватает на пасту и зубную щётку, покупает не муку, а готовый полуфабрикат под названием мамалыга/банош/полента. Вполне съедобно!
показати весь коментар
14.06.2021 16:29 Відповісти
Если ты,козел, нищий,и тебе не везет-то это твоя проблема,впрочем как и у козла который тебе плюсанул! Как и то,что ты тупой,также как,тот,который тебе плюсанул ! Питаться так,как я питаюсь,ты никогда не будешь,потому что тот кто ходит в обос.анных шароварах и с огромным гонором,в виде большого пузыря из зеленных соплей под носом,единственно на что способен,так это жевать лебеду как парнокопытные,и вонять на всю округу,(так же,как тот,который тебе плюсанул ) . Или будешь покупать в магазине полуфабрикаты,в которых кто-то высмаркивается,чтобы тебе было вкуснее.Ты ,ублюдок,не ответил на вопрос об твоих родственных связях с иваном Грозным,-ты потомок его? Голос,шавка,гэбистская!
показати весь коментар
15.06.2021 22:10 Відповісти
Эка из тибя потекло...
Да ты не отчаивайся, быть бедным и вести натуральное хозяйство, там самому молоть муку - это даже модно сегодня!
показати весь коментар
16.06.2021 10:08 Відповісти
Козел,-бедный это ты,особенно МОЗГАМИ! Еще раз повторю для тупого животного под ником гамнфаш -как я живу,ты никогда жить не будешь,нищеброд! Хоть иногда постирай свои обос.анные шаровары,лебедогрыз!
показати весь коментар
17.06.2021 16:44 Відповісти
Ну так опеиши же своё невиданное богатство, хотя бы по части питания!
показати весь коментар
17.06.2021 18:16 Відповісти
Наклонись,чтобы быть ближе,холоп!
показати весь коментар
18.06.2021 17:57 Відповісти
Чё, только бла-бла-бла?
Кроме самодельной мучицы - похвалиться нечем?
показати весь коментар
18.06.2021 18:38 Відповісти
Ты совсем тупой? Я же сказал-наклонись! На колени,псина,чтобы быть ближе к картине!
показати весь коментар
19.06.2021 05:24 Відповісти
Ещё раз напишешь бессмыслицу - отвечать не буду. В последний раз спрашиваю - чем это ты питашься по багатому?
показати весь коментар
19.06.2021 11:04 Відповісти
Ты все таки тупой! Я же сказал,-На колени,псина,чтобы тебе было видно лучше! Голос!
показати весь коментар
19.06.2021 11:28 Відповісти
на сегодня все билеты проданы.
показати весь коментар
19.06.2021 12:03 Відповісти
Зеленский о стартовом матче сборной на Евро-2020: Очень сильная игра, дальше - победа - Цензор.НЕТ 8614
показати весь коментар
14.06.2021 07:05 Відповісти
Тим часом Сєргєй Стєрнєнка закликає посадити Порошенка.
Зеленский о стартовом матче сборной на Евро-2020: Очень сильная игра, дальше - победа - Цензор.НЕТ 9234
Отже, на мою думку тут два варіанти: Або ж це все було шоу з ув'язненням, або ж ніч у камері з геями переконала ;активіста; що 7 років кохання- то є занадто.
І ще. Худорлявий низькорослий хлопець, хай навіть з ножем, може перемогти кількох міцних чоловіків лише в одному випадку: Якщо він нападе на них зненацька.
показати весь коментар
14.06.2021 07:05 Відповісти
Хоть Ваш пост и не очень уместен здесь, но на данный момент желать задержания Порошенко могут лишь враги Украины либо упоротые идиоты и Сережа явно относится к ним.
показати весь коментар
14.06.2021 07:12 Відповісти
Стерненко це реінкарнація Наді Савченко?
отже, всі, хто верещали "Зеленський знищує патріота Стерненко" - це нерозумні істоти?
показати весь коментар
14.06.2021 07:28 Відповісти
Зеленський взяв Стерненка до себе. Отже, всі хто рве дупу за Зеленського- цілковиті імбецили?
показати весь коментар
14.06.2021 07:56 Відповісти
рвати дупу - це якесь недолуге словосполучення, не притаманне українцям
а ти, пітісотий раз переобувся? тепер вже ворог Зеленський не знищує патріота Стерненко?
показати весь коментар
14.06.2021 08:12 Відповісти
Не, притаманне, но у вас, репоедов, хорошо получается
показати весь коментар
14.06.2021 09:44 Відповісти
Я Стерненка ніколи патріотом не називав.
показати весь коментар
14.06.2021 11:43 Відповісти
Посадити Порошенка вимагає народ України.
Зрадника - на нари!
показати весь коментар
14.06.2021 07:46 Відповісти
Що, мріяв як у Криму?
показати весь коментар
14.06.2021 07:54 Відповісти
Чтобы так мозги перекосило, ты всю жизнь с геями провёл?
показати весь коментар
14.06.2021 08:02 Відповісти
это было шоу
показати весь коментар
14.06.2021 10:28 Відповісти
Какая победа, когда проиграли?
Что он несет?
Что он принимает?
Первентин?
показати весь коментар
14.06.2021 07:08 Відповісти
************ внє палітікі, Саня Чєфєрін?💵💷💶🤮
Хлопцям Збірної величезна подяка!
UA - чемпіон!🇺🇦❤️💛💙
показати весь коментар
14.06.2021 07:12 Відповісти
RU дрова, UA чемпіон.
показати весь коментар
14.06.2021 07:26 Відповісти
Ну, чого воно вилізло ???

Скажи своїм дебілам спічрайтерам (хоча ти таке саме), що -Ви- (з великої) пишеться лише тоді, коли звертають до ОДНІЄЇ людини, щоб підкреслити свою повагу до неї (дискусію мала з адмінами теж).
А коли в множині, то завжди =ви=.
показати весь коментар
14.06.2021 08:08 Відповісти
для повноти претензії, варто добавити, що слово "ПЕРЕМОГА" написано великими літерами, а це також грубо помилка з граматики
показати весь коментар
14.06.2021 08:15 Відповісти
Ні, то - не помилка. А стилістичне використання.
показати весь коментар
14.06.2021 08:20 Відповісти
тобто, Ви самі вирішуєте, де людина помилилась, де збрехала, де проявила некомпетентність, а де у неї стилістичні використання
показати весь коментар
14.06.2021 08:24 Відповісти
Нє, не я.
Це зрозуміло з контексту.
показати весь коментар
14.06.2021 08:37 Відповісти
Alter Nator,
В этом случае «акцент» идет именно на это слово (ПЕРЕМОГА) поэтому и было выделено в виде правописания большими буквами (в некоторых случаях ставят восклицательный знак/выделяют жирным шрифтом/подчеркивают)…….
Просто ********** не очень силен в грамматике. Да и без бумажки/суфлера - и двух слов связать не может……..
показати весь коментар
14.06.2021 08:25 Відповісти
тебе то что?
показати весь коментар
14.06.2021 08:26 Відповісти
Alter Nator,
Мы с Вами на «ТЫ» не переходили…….
Нужно быть объективным……
показати весь коментар
14.06.2021 08:31 Відповісти
Vedana,
Та то Вы «не правильно» поняли……😆
А если серьезно, то Вы правы - с грамматикой у Вавы ☹️☹️☹️
показати весь коментар
14.06.2021 08:18 Відповісти
Ну всё, дальше смотреть игру нашей команды нет смысла.
показати весь коментар
14.06.2021 08:25 Відповісти
не дивись, я дозволяю
показати весь коментар
14.06.2021 08:26 Відповісти
Манечку лечи слабоумное.
показати весь коментар
14.06.2021 09:20 Відповісти
Лучше бы вы молчали оба-ты и твой тупой выбор
показати весь коментар
14.06.2021 09:23 Відповісти
Проигрышем возвеличили надпись на форме?
показати весь коментар
14.06.2021 08:30 Відповісти
Такий із Зеленського президент: провал на всіх напрямках зовнішньої і внутрішньої політики. І тут же відосіки - "усьо харашо", "єто пабєда"
Команда має досягати РЕЗУЛЬТАТУ, а не показувати трюки і кульбіти. Програшем не можна бути задоволеним. Великий Лобановський цей колгосп би розігнав миттєво...
показати весь коментар
14.06.2021 08:56 Відповісти
Ты то ВЫРОДОК,какое отношение к футболу имеешь? Или тебе какой-то футболист,когда-то дал пинок под зад? Тьфу... и это ничтожество берется судить о футболе.
показати весь коментар
15.06.2021 22:14 Відповісти
У него теперь Добкин секретаршей работает?
показати весь коментар
14.06.2021 09:09 Відповісти
Зеленский о стартовом матче сборной на Евро-2020: Очень сильная игра, дальше - победа .. хутбольний ікспєрд проснувся , і видав - місль .

Зеленський про стартовий матч збірної на Євро-2020: Дуже сильна гра, далі - перемога - Цензор.НЕТ 7137 . .
показати весь коментар
14.06.2021 09:13 Відповісти
Зеленский - первый президент при котором все права на трансляцию матчей сборной Украины на ЕВРО были проданы телеканалам Ахметова.
Хотя, может и к лучшему, что миллионы зрителей в украинских селах и поселках не смогут посмотреть этот"трэш" в исполнении сборной Украины...
показати весь коментар
14.06.2021 10:27 Відповісти
 
 