Зеленський про стартовий матч збірної на Євро-2020: Дуже сильна гра, далі - перемога
Президент України Володимир Зеленський прокоментував стартовий матч збірної України на Євро-2020.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook глави держави.
"Емоційний початок. Дуже сильна гра. Хлопці дійсно боролися до останньої секунди. Кожен українець був з Вами сьогодні і буде й далі. А далі – важливі дві гри і ПЕРЕМОГА! Бо те, що у Вас написано на формі, не затерти й не прибрати! Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про Вас", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+30 Igr 44
показати весь коментар14.06.2021 02:09
+15 Олександр Голубенко
показати весь коментар14.06.2021 02:29
+15 Олександр Дніпро
показати весь коментар14.06.2021 02:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
історія показує, що прогнози прихильників Петра Олексійовича збуваються найчастіше саме навпаки
Это не спорт а увлечение олигархов, игра на чувствах, некоторой части, населения псевдо патриотов и зарабатывание бабла!!!
А точнее: "Пир во время чумы" !!!
тобто саме те, що тобі завжди було чуже
назло песикам
назло песикам ми будемо не давитись, а перемагати і укріплювати Україну
електорат Петра Олексійовича це люди віком 60+ (часто 70+ і 70++++)
треба сказати ім "дякуємо" і "до побачення", вони вже в минулому
Електорат Петра нині - це рухівці. А цей менталітет від віку не залежить. А тільки від переконань. Але, справді, віку <30 серед нас малувато; але причина в цьому одна: щоб прийти до переконання справедливості правоцентриської ідеології - потрібен такий-сякий життєвий досвід.
Тот, у кого лей хватает на пасту и зубную щётку, покупает не муку, а готовый полуфабрикат под названием мамалыга/банош/полента. Вполне съедобно!
Да ты не отчаивайся, быть бедным и вести натуральное хозяйство, там самому молоть муку - это даже модно сегодня!
Кроме самодельной мучицы - похвалиться нечем?
Отже, на мою думку тут два варіанти: Або ж це все було шоу з ув'язненням, або ж ніч у камері з геями переконала ;активіста; що 7 років кохання- то є занадто.
І ще. Худорлявий низькорослий хлопець, хай навіть з ножем, може перемогти кількох міцних чоловіків лише в одному випадку: Якщо він нападе на них зненацька.
отже, всі, хто верещали "Зеленський знищує патріота Стерненко" - це нерозумні істоти?
а ти, пітісотий раз переобувся? тепер вже ворог Зеленський не знищує патріота Стерненко?
Зрадника - на нари!
Что он несет?
Что он принимает?
Первентин?
Хлопцям Збірної величезна подяка!
UA - чемпіон!🇺🇦❤️💛💙
Скажи своїм дебілам спічрайтерам (хоча ти таке саме), що -Ви- (з великої) пишеться лише тоді, коли звертають до ОДНІЄЇ людини, щоб підкреслити свою повагу до неї (дискусію мала з адмінами теж).
А коли в множині, то завжди =ви=.
Це зрозуміло з контексту.
В этом случае «акцент» идет именно на это слово (ПЕРЕМОГА) поэтому и было выделено в виде правописания большими буквами (в некоторых случаях ставят восклицательный знак/выделяют жирным шрифтом/подчеркивают)…….
Просто ********** не очень силен в грамматике. Да и без бумажки/суфлера - и двух слов связать не может……..
Мы с Вами на «ТЫ» не переходили…….
Нужно быть объективным……
Та то Вы «не правильно» поняли……😆
А если серьезно, то Вы правы - с грамматикой у Вавы ☹️☹️☹️
Команда має досягати РЕЗУЛЬТАТУ, а не показувати трюки і кульбіти. Програшем не можна бути задоволеним. Великий Лобановський цей колгосп би розігнав миттєво...
. .
Хотя, может и к лучшему, что миллионы зрителей в украинских селах и поселках не смогут посмотреть этот"трэш" в исполнении сборной Украины...