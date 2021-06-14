Зеленський про стартовий матч збірної на Євро-2020: Дуже сильна гра, далі - перемога

Президент України Володимир Зеленський прокоментував стартовий матч збірної України на Євро-2020.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook глави держави.

"Емоційний початок. Дуже сильна гра. Хлопці дійсно боролися до останньої секунди. Кожен українець був з Вами сьогодні і буде й далі. А далі – важливі дві гри і ПЕРЕМОГА! Бо те, що у Вас написано на формі, не затерти й не прибрати! Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про Вас", - написав Зеленський.

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