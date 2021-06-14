Шевченко про гру збірної України на Євро-2020: Я задоволений командою. Попри те, що ми програли матч, ми запишемо його собі в плюс
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перший матч команди на Євро-2020 проти Нідерландів (2:3)
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Задоволений грою команди, особливо тим, як у другому таймі команда після 0:2 проявила реакцію. Попри те, що ми програли сьогодні матч - ми запишемо його собі в плюс.
На такому рівні завжди потрібно знати, що ти повинен щось дати таким серйозним командам. Ми теж створювали моменти, в першому таймі у нас багато було цікавих продовжень, ми не зовсім вдало скористалися ними. У другому таймі в цьому плані було краще.
Миколенко? Всі припускаються помилок, тут божевільні швидкості. Потрібно вчитися, ми всі підтримали його, нікому не має бути соромно за реакцію і футбол, який наша команда показала. Заміна Зубкова багато змінила, тому що в таких матчах потрібні швидкі футболісти. Цінуємо Марлоса, як гравця, знаємо, що він може дати команді, він відпрацював відмінно, його заміна теж була такою, щоб посилити середину поля, випустити більш мобільного гравця. Після цього створили кілька моментів і реалізували їх.
У нас ще є дві гри, груповий етап складається не з одного матчу, нам потрібно чіплятися за кожен шанс. Будемо готуватися до матчу проти Північної Македонії", - заявив Шевченко.
Україна після першого туру посідає третє місце групи С, за додатковими показниками випереджаючи Північну Македонію. У наступному матчі команда Шевченка 17 червня зустрінеться з Північної Македонією в Бухаресті.
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Это политика в чистом виде!!!
Але як мені сподобався перший гол нашої збірної!!!
Шевченко і Зеленський сказали приблизно одне й те ж...
тест для дописувачів на адекватність
Люди - РІЗНІ.
Они считают, что все могут быть разными, но должны быть, как они.
Иначе - враг.
футбольні турніри виграє захист
Вірю, що хлопці заспокояться, розберуть помилки (щоб не повторювати таких =ужасів= у нашому штрафному і менеше програвати в підборі м*яча) і настрояться на подальші дуже важливі для нас ігри.
Щасти, збірна ! Ми з тобою !
А мужская игра футбол
Ни азарта ни рвения
Не всегда хороший игрок -- хороший тренер
Кроме очков в турнирной таблице.
Выбей он на 85 минуте отскочивший мяч сразу за боковую, неизвестно как бы сложилась дальше игра.
Завдяки Бущану, доречі, разунок не став 6:2
А теперь пакуйте чемоданы.
Закажите себе медальки!
PS Австрія в Бухаресті рознесе цей колгосп на молекули.
Поживемо , доживемо - побачимо
Тай на македонцях - ще подивимося ..., бо футбол є футбол - усяке бува
Для школьников младших классов
Але, але, але... Шева запоров свою роботу. Нехай навіть в нього штаб, в нього помічники, але за всі відповідає він.
И вообще - мяч круглый и по игре было очевидно , что возможен был вариант счёта и в пользу Украины ... Игра была абсолютно равных по классу команд , а не как в Питере -- в одну створку с абсолютно справедливым разгромным счётом .
Але потім , по результатам обох матчів усі специ виявили , що в першому матчи не пощастило Голандцям , а в другому команді Лобановського . Бо в обох випадках програли ті , хто грали крайще ...
Повертаючись до голландської теми - голлландці і там нас переграли, бо гра в підгрупі і перемога у фіналі Чемпіонату Європи - то баталії суть різної вагової категорії. Геніальність Голландії тодішньої - у вмінні виграти у вирішальній битві у вирішальний момент, навіть поступившись в баталії другорядній.
Подейкували, що Лобановському треба було взяти до збірної ще й воротаря "Динамо". Коли Ван Бастен поставив крапку у тому матчі (через себе із розвороту) - хвалений - перехвалений спартаківець Р.Дасаєв навіть не хитнувся (по-моєму, він навіть не встиг зрозуміти, що сталося...). Дякую за нагадування!
Пожалуй, это лучший матч Евро-2020 на данный момент, такого количества голов и опасных моментов ещё не было. Украина, казалось, совершила нереальный камбек, но класс игроков сборной Голландии дал о себе знать, в концовке встречи Голландия вырвала победу. Тем интереснее будет смотреть на матчи во втором и третьем турах на групповом этапе.
Можно заставить заклеить лозунг на футболке, но нельзя заклеить характер, волю и жажду победы.
Будем надеятся, что ребята по немногу наберут форму.