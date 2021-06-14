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Шевченко про гру збірної України на Євро-2020: Я задоволений командою. Попри те, що ми програли матч, ми запишемо його собі в плюс

Шевченко про гру збірної України на Євро-2020: Я задоволений командою. Попри те, що ми програли матч, ми запишемо його собі в плюс

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перший матч команди на Євро-2020 проти Нідерландів (2:3)

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Задоволений грою команди, особливо тим, як у другому таймі команда після 0:2 проявила реакцію. Попри те, що ми програли сьогодні матч - ми запишемо його собі в плюс.

На такому рівні завжди потрібно знати, що ти повинен щось дати таким серйозним командам. Ми теж створювали моменти, в першому таймі у нас багато було цікавих продовжень, ми не зовсім вдало скористалися ними. У другому таймі в цьому плані було краще.

Миколенко? Всі припускаються помилок, тут божевільні швидкості. Потрібно вчитися, ми всі підтримали його, нікому не має бути соромно за реакцію і футбол, який наша команда показала. Заміна Зубкова багато змінила, тому що в таких матчах потрібні швидкі футболісти. Цінуємо Марлоса, як гравця, знаємо, що він може дати команді, він відпрацював відмінно, його заміна теж була такою, щоб посилити середину поля, випустити більш мобільного гравця. Після цього створили кілька моментів і реалізували їх.

У нас ще є дві гри, груповий етап складається не з одного матчу, нам потрібно чіплятися за кожен шанс. Будемо готуватися до матчу проти Північної Македонії", - заявив Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про стартовий матч збірної на Євро-2020: Дуже сильна гра, далі - перемога

Україна після першого туру посідає третє місце групи С, за додатковими показниками випереджаючи Північну Македонію. У наступному матчі команда Шевченка 17 червня зустрінеться з Північної Македонією в Бухаресті.

Автор: 

збірна з футболу (224) футбол (1581) Євро-2020 (99) Шевченко Андрій футболіст (46)


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Топ коментарі
+21
На Андрія було боляче дивитися після свистка.
Вірю, що хлопці заспокояться, розберуть помилки (щоб не повторювати таких =ужасів= у нашому штрафному і менеше програвати в підборі м*яча) і настрояться на подальші дуже важливі для нас ігри.
Щасти, збірна ! Ми з тобою !
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14.06.2021 07:42
+11
В плюси хіба що підуть два голи красені. А з такою безвідповідальною грою в захисті треба щось робити.
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14.06.2021 07:28
+9
Ну, если в таком контексте, то бой проиграли с минимальными потерями, но война еще впереди.
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14.06.2021 07:27
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Та нічого. Трішки не склалося просто.
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14.06.2021 07:21 Відповісти
Футбол это такая же политика! Если вы не заметили - это НАЦИОНАЛЬНЫЕ сборные играющие не за клубы, а за СТРАНУ, у которых НАЦИОНАЛЬНАЯ символика и все футболисты являются ГРАЖДАНАМИ своей НАЦИИ.
Это политика в чистом виде!!!
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14.06.2021 09:55 Відповісти
ну когда же мы будем уже выигрывать!? а то как то звучит бой проиграли , но выиграли...
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14.06.2021 07:25 Відповісти
Ну, если в таком контексте, то бой проиграли с минимальными потерями, но война еще впереди.
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14.06.2021 07:27 Відповісти
Це перемога. В.Ющенко.
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14.06.2021 08:10 Відповісти
І що, свербить?))
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14.06.2021 09:35 Відповісти
В плюси хіба що підуть два голи красені. А з такою безвідповідальною грою в захисті треба щось робити.
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14.06.2021 07:28 Відповісти
Остается вопрос : почему в первом тайме не били по воротам с дистанции даже когда были возможности для ударов? продолжали распасовки...в таких же ситуациях во втором тайме 2 гола!
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14.06.2021 08:41 Відповісти
Тому що - бояться брати на себе ініціативу , щоб пробити здалеку ,, це давня проблема . .
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14.06.2021 09:19 Відповісти
Я не фанат футболу, але цей матч дивився з захватом. Грали практично на рівні. Але оті декілька моментів в штрафній замітив одразу. То слабке місце було і "кельти" цим скористались.
Але як мені сподобався перший гол нашої збірної!!!
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14.06.2021 09:00 Відповісти
нормальна людина на однакові слова реагує приблизно однаково, якщо навіть їх кажуть різні люди
Шевченко і Зеленський сказали приблизно одне й те ж...
тест для дописувачів на адекватність
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14.06.2021 07:32 Відповісти
От-от.
Люди - РІЗНІ.
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14.06.2021 07:43 Відповісти
Некоторые позволяют себе быть разными, но не позволяют это другим.
Они считают, что все могут быть разными, но должны быть, как они.
Иначе - враг.
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14.06.2021 07:52 Відповісти
Во даёте ни логики ни смысла, вам просто от колличестве букв платят?
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14.06.2021 08:42 Відповісти
На цей раз я з Шевченком згоден тому що ми грали в "меншості" - фактор 13 гравця ніхто не відміняв.
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14.06.2021 07:32 Відповісти
футбольні матчі виграє напад
футбольні турніри виграє захист
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14.06.2021 07:32 Відповісти
Все будет хорошо! Только за это надо будет бороться.
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14.06.2021 07:38 Відповісти
поборемся, побьем Австрию и Северную Македонию
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14.06.2021 12:48 Відповісти
Я думаю,что должно получиться без особых усилий,-но стараться надо будет!
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14.06.2021 15:04 Відповісти
нууу.. стараться вообще в каждом матче нужно, иначе можно скатать обе ничьи и ехать домой
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15.06.2021 01:49 Відповісти
На Андрія було боляче дивитися після свистка.
Вірю, що хлопці заспокояться, розберуть помилки (щоб не повторювати таких =ужасів= у нашому штрафному і менеше програвати в підборі м*яча) і настрояться на подальші дуже важливі для нас ігри.
Щасти, збірна ! Ми з тобою !
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14.06.2021 07:42 Відповісти
*менше
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14.06.2021 07:43 Відповісти
Боляче дивитись - а він "задоволений грою"...Хороший тренер тим і відрізняється від поганого,що він незадоволений навіть виграшем...Якщо так він буде настроювати команду то програють ще дві гри і задоволені приїдуть додому...
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14.06.2021 09:08 Відповісти
Это не балет
А мужская игра футбол
Ни азарта ни рвения
Не всегда хороший игрок -- хороший тренер
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14.06.2021 07:46 Відповісти
Себе в плюс можно записать всё, что захочешь.
Кроме очков в турнирной таблице.
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14.06.2021 07:48 Відповісти
Третий гол на совести Бущана однозначно.
Выбей он на 85 минуте отскочивший мяч сразу за боковую, неизвестно как бы сложилась дальше игра.
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14.06.2021 07:55 Відповісти
Перший теж. У нього, взагалі, м'яч не прилипає до рук, а відскакує. У найуспішніших сезонах київського "Динамо", за нього грали дуже сильні воротарі, які на останньому рубежі , буквально, рятували команду, даючи впевненість польовим гравцям. Бущан сам грав невпевнено, й було видно, що він психологічно "поплив".
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14.06.2021 08:14 Відповісти
Да, и заметьте, он ни разу не отбил мяч кулаком, выходя на опережение в прыжке.
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14.06.2021 09:08 Відповісти
І третій, і перший, і другий голи на совісті наших оборонців, котрі де про.бали, а де не встигали за противником у власному карному майданчику.
Завдяки Бущану, доречі, разунок не став 6:2
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14.06.2021 09:08 Відповісти
Вся игра прошла у наших ворот, чем тут можно быть довольным? Да, есть два гола, но игра была просто отвратительной. Не думаю что в дальнейшем мы увидим что-то лучшее.
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14.06.2021 08:21 Відповісти
Плюс или минус,нам нужна была "ничья" минимум.
А теперь пакуйте чемоданы.
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14.06.2021 08:24 Відповісти
Ты это лучше своим жопоногим скажи
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14.06.2021 09:21 Відповісти
Тебе с мозгами что-то делать надо.
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14.06.2021 09:58 Відповісти
Почему только в плюс?
Закажите себе медальки!
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14.06.2021 08:28 Відповісти
"Славних прадідів великих - правнуки погані..." (Т.Г.Шевченко). Це про Великого Лобановського і цього Шевченка. Лобановський так би не сказав ніколи, Лобановський працював на РЕЗУЛЬТАТ, а не на трюки з кульбітами. І він РЕЗУЛЬТАТУ досягав, а Шевченко на таке не спосібний, не доріс, тому і "задоволений" програшем.
PS Австрія в Бухаресті рознесе цей колгосп на молекули.
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14.06.2021 08:32 Відповісти
не каркай , бо накаркаєш
Поживемо , доживемо - побачимо
Тай на македонцях - ще подивимося ..., бо футбол є футбол - усяке бува
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14.06.2021 11:16 Відповісти
проиграли…. в плюс/ Если очень хочется то можно.
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14.06.2021 08:39 Відповісти
На лобі запиши
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14.06.2021 08:40 Відповісти
Шевченко про гру збірної України на Євро-2020: Я задоволений командою. Попри те, що ми програли матч, ми запишемо його собі в плюс - Цензор.НЕТ 1480
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14.06.2021 08:51 Відповісти
Это спорт и для нас главное участие а победит сильнейший.
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14.06.2021 09:14 Відповісти
Этот лозунг хорош
Для школьников младших классов
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14.06.2021 09:43 Відповісти
"мы играли лучше! - один себе, один им и они нам один"
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14.06.2021 09:52 Відповісти
Перший, і той, хто головний, хто налажав в цьому матчі -- це сам Шева. Як мінімум, три його ключові помилки призвели до поразки. Перша: вихід Марлоса, який нічим не допоміг в обороні, чого в принципі і не вмів, і не робив ніколи. А при заданому суперником темпі повільний Марлос апріорі не міг допомогти. Друга помилка - в перерві матчу. Перебудова гри напрошувалися: Марлоса потрібно було знімати!, бо гол у наші ворота назрівав. Третя помилка Шевченко - продовження перших двох: після фарту з 2-2 потрібно було негайно замінами збивати темп і освіжати втомлену оборону; але знову проспав Шева... Навіть спроб налагодити гру в центрі поля зроблено не було... А гру потрібно було відсувати від своїх воріт.
Але, але, але... Шева запоров свою роботу. Нехай навіть в нього штаб, в нього помічники, але за всі відповідає він.
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14.06.2021 10:04 Відповісти
Погоджусь із вами. До програшу призвели тактичні помилки тренерського штабу. Саме тому повністю провалились центр і лівий фланг захисту.
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14.06.2021 10:34 Відповісти
А ще забулисьте додати, що Голландія просто сильніша у всіх відношеннях...
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14.06.2021 14:32 Відповісти


Шевченко про гру збірної України на Євро-2020: Я задоволений командою. Попри те, що ми програли матч, ми запишемо його собі в плюс - Цензор.НЕТ 9721
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14.06.2021 10:05 Відповісти
Все буде добре. Голландці скористалися підтримкою стадіону - за них вболівали тисячі, що гнали їх вперед, а ми грали морально подавлені суперечками за форму і відповідальністю за прийняті рішення. Я сам колись постійно грав у воротах і знаю, що таке постійні удари і прес. Але нападники суперника "розігріли" нашого голкіпера і він витягував все, що міг дістати. Захист його інколи залишав одного, не блокував удари і не підстраховував, коли воротар витягуваву м'ячі з лінії воріт, але кидав навпроти себе. Ще є побажання до нападу - прибіг у штрафну -вдар по воротах. Там може бути все, а вони відпасовують назад і фактично створюють загрозу нашим воротам. Це так сказати - шороховатості. А так зіграли добре, тим більше що виходить с групи 2 команди.Все буде добре. І молодець пан Шевченко, зробив аналіз гри як фахівець психології - нікого не образив, а десь похвалив.
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14.06.2021 10:05 Відповісти
А в это время за поребриком:
Шевченко про гру збірної України на Євро-2020: Я задоволений командою. Попри те, що ми програли матч, ми запишемо його собі в плюс - Цензор.НЕТ 2978
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14.06.2021 10:05 Відповісти
Шевченко про гру збірної України на Євро-2020: Я задоволений командою. Попри те, що ми програли матч, ми запишемо його собі в плюс - Цензор.НЕТ 9288
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14.06.2021 10:11 Відповісти
Голы (оба) - эстетические украшения чемпионата . Особенно , гол ветерана Ярмоленко..

И вообще - мяч круглый и по игре было очевидно , что возможен был вариант счёта и в пользу Украины ... Игра была абсолютно равных по классу команд , а не как в Питере -- в одну створку с абсолютно справедливым разгромным счётом .
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14.06.2021 10:10 Відповісти
Усім хочу нагадати серію матчів 1988 року , коли в группі СССР (від "Динамо" ) виграли у Голанців , а потім в фіналі -- програли . Голанці тоді теж могли сказати , що ось просрали невідомо кому (бо рейтинг у збірної Сєсєру тоді був не крайщий ніж зараз в України й не рахували в фаворітом на відміну від команди Гуліту й Ван-Бастена) .
Але потім , по результатам обох матчів усі специ виявили , що в першому матчи не пощастило Голандцям , а в другому команді Лобановського . Бо в обох випадках програли ті , хто грали крайще ...
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14.06.2021 10:20 Відповісти
То були золоті часи Київського "Динамо" Великого Тренера Лобановського. На тому Чемпіонаті Європи грала не "збірна СРСР" - а майже повним складом київське "Динамо" під керівництвом свого Тренера. В ті часи був період, коли по рейтингу "Динамо" Київ знаходилося на другому місці у світі після ... Чемпіона світу збірної Аргентини! Випадок унікальний...
Повертаючись до голландської теми - голлландці і там нас переграли, бо гра в підгрупі і перемога у фіналі Чемпіонату Європи - то баталії суть різної вагової категорії. Геніальність Голландії тодішньої - у вмінні виграти у вирішальній битві у вирішальний момент, навіть поступившись в баталії другорядній.
Подейкували, що Лобановському треба було взяти до збірної ще й воротаря "Динамо". Коли Ван Бастен поставив крапку у тому матчі (через себе із розвороту) - хвалений - перехвалений спартаківець Р.Дасаєв навіть не хитнувся (по-моєму, він навіть не встиг зрозуміти, що сталося...). Дякую за нагадування!
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14.06.2021 20:54 Відповісти
Доброго вечора. М"яч, звісно, круглий, але реально - Голландія сильніша у всіх відношеннях. Варіант "рахунку на користь України" - навіть передивляючись запис під мікроскопом .... не проглядається. А рахунок 6:2 на користь Голландії - міг би бути РЕАЛЬНО. Якби не воротар Бущан, котрого не встигаючі ні за ким і ні за чим захисники у власному карному майданчику виставляли, фактично "на розстріл"...
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14.06.2021 20:26 Відповісти
https://dw.d3.ru/luchshii-match-evro-2162449/ Лучший матч Евро

Пожалуй, это лучший матч Евро-2020 на данный момент, такого количества голов и опасных моментов ещё не было. Украина, казалось, совершила нереальный камбек, но класс игроков сборной Голландии дал о себе знать, в концовке встречи Голландия вырвала победу. Тем интереснее будет смотреть на матчи во втором и третьем турах на групповом этапе.

Можно заставить заклеить лозунг на футболке, но нельзя заклеить характер, волю и жажду победы.
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14.06.2021 10:10 Відповісти
Шевченко про гру збірної України на Євро-2020: Я задоволений командою. Попри те, що ми програли матч, ми запишемо його собі в плюс - Цензор.НЕТ 8744
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14.06.2021 10:12 Відповісти
Цей "плюс" чомусь дуже нагадує мінус, чи я не правий, нє ???
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14.06.2021 10:38 Відповісти
Игра откровенно слабая. Защита и полузащита дырявые как решето. В нападение тоже не "ах" - как только подходят к штрафной - сразу пас на Ярмоленко или Яремчука, сами по варотах ударить никак. Раза два пульнул Малиновский, но как-то невнятно.Радует Яремчук - наконец-то чувствует себя свободным на поле. И Бущан молодец.
Будем надеятся, что ребята по немногу наберут форму.
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14.06.2021 11:07 Відповісти
Всё не так уж и плохо! Но не понятно , что делает в нашей прекрасной футбольной сборной этот пенсионер Марлос?? Он , что футболист или обжиревший, неуклюжий , ленивый штангист из тяжелой весовой категории!! Зачем нам там это ЧМО?? Зачем занимает там чьё то место!? Сколько прекрасных молодых талантливых футболистов имеем , а ставим в основной состав этот мешок с дустом!!
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14.06.2021 13:21 Відповісти
 
 