Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі: бив із гранатометів і стрілецької зброї, втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 13 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 2 обстріли позицій ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 14 червня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

"Неподалік Новотошківського противник обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.