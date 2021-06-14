Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі: бив із гранатометів і стрілецької зброї, втрат немає, - штаб ОС
Минулої доби, 13 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 2 обстріли позицій ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 14 червня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
"Неподалік Новотошківського противник обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.
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