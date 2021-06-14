УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10538 відвідувачів онлайн
Новини
2 100 17

Путін має рацію, що відносини США і Росії перебувають у "найнижчій точці", - Байден

Путін має рацію, що відносини США і Росії перебувають у

Президент США Джо Байден визнав, що відносини США і Росії перебувають на низькому рівні. Він погодився в цьому питанні з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Байден заявив на пресконференції в межах саміту G7, передає NBC News.

Як відомо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що зараз відносини між Росією і США перебувають на найнижчому рівні. Це також підтвердив президент США, він погодився з російським колегою.

"Дозвольте мені прояснити ситуацію. Я думаю, що він має рацю, це низька точка", - сказав Байден про висловлювання Путіна.

Він також додав, що суперечки можна було б вирішити, якщо Путін діятиме відповідно до міжнародних норм.

"І це залежить від того, як він відреагує на дії відповідно до міжнародних норм. А в багатьох випадках він цього не зробив", - сказав Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає жодної гарантії щодо зміни поведінки Путіна, - Байден

Нагадаємо, що зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна відбудеться 16 червня в Женеві після саміту НАТО. При цьому в США кажуть, що не будуть прагнути до конфлікту з Москвою, але мають намір чітко роз'яснити свої позиції з деяких питань.

Раніше повідомлялося, що Байден не проводитиме спільну пресконференцію з Путіним після зустрічі. Американський лідер переконаний, що краще це зробити окремо.

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23758) росія (64923) США (22497)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
У Макшании нет низкой точки. Там бездонная клоака.
показати весь коментар
14.06.2021 07:54
+2
Байден политик,Путлер никто,обыкновенный отставной капитан дохлого КГБ,вернувшийся из дохлой ГДР,типа немецкого послевоенного Концлагеря после падения Берлинской Стены в 1989 году...
показати весь коментар
14.06.2021 08:38
+1
Будете повышать?
показати весь коментар
14.06.2021 07:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Макшании нет низкой точки. Там бездонная клоака.
показати весь коментар
14.06.2021 07:54 Відповісти
путин шизофреник,ну посмотрите с близи и возьмите на встречу психиатора-переводчика. И где эти отношения должны находится еще???
показати весь коментар
14.06.2021 08:07 Відповісти
Будете повышать?
показати весь коментар
14.06.2021 07:55 Відповісти
Шо намагаєшся ще декілька відсотків насосати?
показати весь коментар
14.06.2021 07:57 Відповісти
За Ангелой можеш і не встигнути,старайся.
показати весь коментар
14.06.2021 08:00 Відповісти
А це все із за того, що на Россеє в сранях-рязанях не перейменовано головні вулиці в честь Байдена!
показати весь коментар
14.06.2021 07:59 Відповісти
Путин прав, что отношения США и России находятся в "низкой точке", - Байден - Цензор.НЕТ 6850
показати весь коментар
14.06.2021 08:05 Відповісти
дивує лише те, що ви так пізно дійшли цієї точки, що дозволили звірюшці настільки вирости
показати весь коментар
14.06.2021 08:14 Відповісти
Предлагаю Байдену завалить РАБссию тушонкой Рузвельта,чтоб обожрались Мавзолейные бараны по самые башни Кремля,а сверху навалить тонн 20 ножек Буша-старшего...
показати весь коментар
14.06.2021 08:20 Відповісти
Сегодня 14 июня 1941 года,ровно 80 лет назад газета "Правда" обосрала США и Британию па самые Капитолии и Резиденцию премьер-министра в Лондоне,рассказывая сказку что Германия и СССр самые крутые бараны Мира...,а братский союз Молотов-Риббентроп навека...,статья по сути САМОРАЗОБЛАЧИТЕЛЬНАЯ за всю историю Мировой политики...,с праздником,РАБссиянцы...вы были дерьмом тогда в 1941-м ,дерьмо и сейчас...
показати весь коментар
14.06.2021 08:26 Відповісти
давай бидон, сношай упыря в низшей точке
показати весь коментар
14.06.2021 08:33 Відповісти
Байден политик,Путлер никто,обыкновенный отставной капитан дохлого КГБ,вернувшийся из дохлой ГДР,типа немецкого послевоенного Концлагеря после падения Берлинской Стены в 1989 году...
показати весь коментар
14.06.2021 08:38 Відповісти
Ватные злобные и тупые рашистские пдрсы необучаемы ,от слова совсем, поэтому только кнут ,анаконда и посылнах на всех мировых площадках,включая спортивные
показати весь коментар
14.06.2021 09:01 Відповісти
Ох уж эта международная дипломатия ...
Это как стоять возле горящего дома и говорить: "Дом горит". Может стоило бы сказать: ПОЧЕМУ дом горит? КТО его поджег?
показати весь коментар
14.06.2021 09:47 Відповісти
Путін має рацію, що відносини США і Росії перебувають у "найнижчій точці", - Байден - Цензор.НЕТ 7372
показати весь коментар
14.06.2021 12:14 Відповісти
 
 