Путін має рацію, що відносини США і Росії перебувають у "найнижчій точці", - Байден
Президент США Джо Байден визнав, що відносини США і Росії перебувають на низькому рівні. Він погодився в цьому питанні з президентом РФ Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Байден заявив на пресконференції в межах саміту G7, передає NBC News.
Як відомо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що зараз відносини між Росією і США перебувають на найнижчому рівні. Це також підтвердив президент США, він погодився з російським колегою.
"Дозвольте мені прояснити ситуацію. Я думаю, що він має рацю, це низька точка", - сказав Байден про висловлювання Путіна.
Він також додав, що суперечки можна було б вирішити, якщо Путін діятиме відповідно до міжнародних норм.
"І це залежить від того, як він відреагує на дії відповідно до міжнародних норм. А в багатьох випадках він цього не зробив", - сказав Байден.
Нагадаємо, що зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна відбудеться 16 червня в Женеві після саміту НАТО. При цьому в США кажуть, що не будуть прагнути до конфлікту з Москвою, але мають намір чітко роз'яснити свої позиції з деяких питань.
Раніше повідомлялося, що Байден не проводитиме спільну пресконференцію з Путіним після зустрічі. Американський лідер переконаний, що краще це зробити окремо.
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