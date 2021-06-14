17-річний хлопець впав із канатної дороги в одному з парків Харкова, - поліція
Поліцейські встановлюють обставини падіння неповнолітнього з канатної дороги в одному з парків Харкова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
Повідомлення про інцидент надійшло черговому одного з районних управлінь Нацполіції в Харківській області о 18:15. Прибулі на місце правоохоронці виявили молодика, що лежав на проїжджій частині на вулиці Новгородській.
"На цей момент 17-річний хлопець із численними травмами перебуває в лікарні", - уточнили в пресслужбі.
Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру обліку заяв та повідомлень. Поліцейські встановлюють всі обставини події.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Возьму и грохнусь оземь.
Ну, в гипс я точно попаду,
Вот бы отлили в бронзе!
Какой я к славе путь нашел!
Трах-бах - и я персона!
Все потому, что если что - Я прыгаю с балкона!"
Д. Кимельфельд "Спортлото. Авиаспорт"