17-річний хлопець впав із канатної дороги в одному з парків Харкова, - поліція

Поліцейські встановлюють обставини падіння неповнолітнього з канатної дороги в одному з парків Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про інцидент надійшло черговому одного з районних управлінь Нацполіції в Харківській області о 18:15. Прибулі на місце правоохоронці виявили молодика, що лежав на проїжджій частині на вулиці Новгородській.

"На цей момент 17-річний хлопець із численними травмами перебуває в лікарні", - уточнили в пресслужбі.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру обліку заяв та повідомлень. Поліцейські встановлюють всі обставини події.

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