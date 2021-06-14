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Новини
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17-річний хлопець впав із канатної дороги в одному з парків Харкова, - поліція

17-річний хлопець впав із канатної дороги в одному з парків Харкова, - поліція

Поліцейські встановлюють обставини падіння неповнолітнього з канатної дороги в одному з парків Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про інцидент надійшло черговому одного з районних управлінь Нацполіції в Харківській області о 18:15. Прибулі на місце правоохоронці виявили молодика, що лежав на проїжджій частині на вулиці Новгородській.

"На цей момент 17-річний хлопець із численними травмами перебуває в лікарні", - уточнили в пресслужбі.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру обліку заяв та повідомлень. Поліцейські встановлюють всі обставини події.

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Автор: 

діти (5041) канатна дорога (11) Харків (5562)


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17-летний парень упал с канатной дороги в одном из парков Харькова, - полиция - Цензор.НЕТ 9171
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14.06.2021 08:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kWqyS-mgSgA&t=98s Момент посадки в кабинку (первый в белых кроссовках) и роковой прыжок на дорогу.
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14.06.2021 08:07 Відповісти
Суїцидник в стані алкогольного сп'яніння.
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14.06.2021 09:06 Відповісти
Так его после падения еще и бусик переехал.
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14.06.2021 09:29 Відповісти
надеюсь, потомства этот шариков дать не успел? Либо суицидник-идиот.... либо номинант на премию Дарвина.. Если осознает остатками мозгов, какую фигню он сделал и с какими последствиями жить.. а впрочем.. вряд-ли осознает. Мир ничего не потерял от минус одного смотрителя Сватов, гопника либо наркомана-закладочника....
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14.06.2021 09:33 Відповісти
да, к остеклению канатной дороги есть вопросы - в некоторых кабинках не хватает и держатся, на первый взгляд хлипковато, но по видео не скажешь, что облокотился на стекло и оно выскочило... конечно мог и незакрыть дверки на замок по беспечности.. но как говорится - правила написаны кровью....
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14.06.2021 09:40 Відповісти
Посмотрите видео целиком. Он не то что двери не закрыл, он после старта свешиваясь через открытые двери пытался еще другана поднять в кабинку с земли. И падение именно на дорогу это не несчастный случай. Дорога это всего 30-40 метров примерно на 2/3 общей длинны из 1387 метров. Он наверняка пытался или прыгнуть или на крышу автобуса или в кузов грузовика. И это совсем не обязательно алкоголь или соли - современная молодежь ничем кроме соцсетей и видосиков не интересуется, и как результат они не могут отличить кино с каскадерами, монтажом и страховкой от реальной жизни. И да, это естественный отбор Дарвина в действии. Там высота как раз такая, что бы был шанс выжить, но гарантировано инвалидом.
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14.06.2021 11:19 Відповісти
Просто ще один уродженець Нових Домів, сусіда того, який бив дівчат.
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14.06.2021 09:43 Відповісти
"У всех прохожих на виду
Возьму и грохнусь оземь.
Ну, в гипс я точно попаду,
Вот бы отлили в бронзе!
Какой я к славе путь нашел!
Трах-бах - и я персона!
Все потому, что если что - Я прыгаю с балкона!"

Д. Кимельфельд "Спортлото. Авиаспорт"
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14.06.2021 10:26 Відповісти
 
 