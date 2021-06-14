УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10352 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 448 3

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 420 нових випадків зараження, 3328 людей одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 420 нових випадків зараження, 3328 людей одужали

В Україні зафіксовано 420 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 14 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"14 червня 2021 року в Україні зафіксовано 420 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 32 дитини та 2 медпрацівники.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 420 нових випадків зараження, 3328 людей одужали 01 госпіталізовано – 464 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 420 нових випадків зараження, 3328 людей одужали 01 летальних випадків – 13;

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 420 нових випадків зараження, 3328 людей одужали 01 одужало – 3328 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцини проти коронавірусу в Україні достатньо, - Шмигаль

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 420 нових випадків зараження, 3328 людей одужали 04 методом ПЛР – 11 638 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 420 нових випадків зараження, 3328 людей одужали 04 методом ІФА – 1589 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 420 нових випадків зараження, 3328 людей одужали 04 експрес-тестами – 4629 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 420 нових випадків зараження, 3328 людей одужали 07 захворіло – 2 223 978 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 420 нових випадків зараження, 3328 людей одужали 07 одужало – 2 130 665 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 420 нових випадків зараження, 3328 людей одужали 07 летальних випадків – 51 692;

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 420 нових випадків зараження, 3328 людей одужали 07 проведено ПЛР-тестувань – 10 516 186.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях", - йдеться в повідомленні.

В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 420 нових випадків зараження, 3328 людей одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 420 нових випадків зараження, 3328 людей одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 420 нових випадків зараження, 3328 людей одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 420 нових випадків зараження, 3328 людей одужали 14

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Практически победили вирус. Это благодаря Степанову все. Не зря человек курточку заслужил!!!
показати весь коментар
14.06.2021 08:44 Відповісти
Благодаря выходным: патологоанатомы - единственные, кто достоверно устанавливает причину смерти(наиболее достоверная статистика, в отличие от тестов, которых то больше делают, то меньше) - должны отдыхать, им некуда торопиться...
показати весь коментар
14.06.2021 08:59 Відповісти
Ну что, пора области переводить в зеленую зону?
показати весь коментар
14.06.2021 11:05 Відповісти
 
 