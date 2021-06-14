В Україні за добу від COVID-19 померли 13 осіб, зафіксовано 420 нових випадків зараження, 3328 людей одужали

В Україні зафіксовано 420 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 14 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"14 червня 2021 року в Україні зафіксовано 420 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 32 дитини та 2 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 464 особи;

летальних випадків – 13;

одужало – 3328 осіб.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 11 638 осіб,

методом ІФА – 1589 осіб,

експрес-тестами – 4629 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 223 978 осіб;

одужало – 2 130 665 осіб;

летальних випадків – 51 692;

проведено ПЛР-тестувань – 10 516 186.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях", - йдеться в повідомленні.











