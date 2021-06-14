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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 176,7 млн, жертв уже понад 3,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 176,7 млн, жертв уже понад 3,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 14 червня у світі зареєстрували 300 173 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6784 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 176 723 813 випадків інфікування, з них 300 173 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 819 645 осіб, з них 6784 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 176,7 млн, жертв уже понад 3,8 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 160,7 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція й Туреччина.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 176,7 млн, жертв уже понад 3,8 млн 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 48-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му, за летальними випадками - 26-ту і 2-гу позицію відповідно.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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вакцини достатньо
хто хоче, той вакцинується
моя мати, теща і ми з дружиною вже вакцинувалися
хто не хоче, хай верещить про зраду і некомпетентність, йому так зручніше, нічого не робити і верещати, що погано живеться
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14.06.2021 08:18 Відповісти
чем кололись ?
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14.06.2021 08:23 Відповісти
вакциною
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14.06.2021 08:24 Відповісти
куда ?
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14.06.2021 08:25 Відповісти
в ліву руку біля плеча
неправильно?
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14.06.2021 08:27 Відповісти
Асад привился в зад
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14.06.2021 08:29 Відповісти
 
 