Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 176,7 млн, жертв уже понад 3,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 14 червня у світі зареєстрували 300 173 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6784 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 176 723 813 випадків інфікування, з них 300 173 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 819 645 осіб, з них 6784 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 160,7 млн ​​осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни "Великої сімки" закликали до об'єктивного розслідування причин появи коронавірусу

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція й Туреччина.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 48-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 8-му, за летальними випадками - 26-ту і 2-гу позицію відповідно.